La Casa del Lago Juan José Arreola de la UNAM realizó una serie de arreglos en sus instalaciones con el objetivo de modernizar algunas áreas del recinto, convertir el espacio en un centro cultural con sustentabilidad y alinear algunos espacios con las líneas curatoriales actuales.

La directora de Casa del Lago, Cinthya García Leyva, indicó a EL UNIVERSAL que las remodelaciones tuvieron un costo total de 3 millones de pesos, provenientes de la Dirección General de Patrimonio Universitario y de la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad.

Para hacer el espacio cultural sustentable se instaló un sistema de captación de agua pluvial que permitirá aprovechar hasta 60 mil litros de agua durante la temporada de lluvias. Esta agua tratada será usada para el abastecimiento de agua en sanitarios administrativos; este proyecto proviene del ciclo de conferencias Tratando las aguas, en el que académicos del Instituto de Biología dialogaron sobre el cambio climático y los desafíos de abastecer con agua los hogares y recintos del país.

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Otra mejora está en el Espacio Sonoro, en unos de los jardines de la histórica casa, el cual incorpora un nuevo sistema de audio multicanal 8.1 que amplifica las piezas sonoras, de corte ambiental o experimental, que suenan de fondo en el espacio al aire libre.

Destaca también la creación del Centro de Documentación de Casa del Lago, el cual tiene a disposición archivos sobre la creación del recinto, las primeras exposiciones en el espacio y el papel del centro cultural en la producción artística de la segunda mitad del siglo XX.

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Ese acervo cuenta con fotografías, documentos, libros y carteles que dan cuenta de las diferentes temporadas del espacio. Actualmente se trabaja en la preservación y organización de los archivos, y en unas semanas será abierto a investigadores, artistas y al público en general para trabajos relaciones con Casa del Lago o con la historia del arte mexicano.

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Entre los archivos destacados se encuentran los relacionados con el movimiento infrarrealista, el festival Poesía en Voz Alta y el paso de artistas de la Generación de la Ruptura.

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Las mejoras, dijo García Leyva, se verán reflejadas en la edición 2026 de Poesía en Voz Alta, en una muestra visual del filósofo francés Georges Didi-Huberman, y en el próximo Festival Pitchfork.

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