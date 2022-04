Guía para visitar Material, la feria de arte que organiza la "Semana bien rica"

Hoy arrancó la Feria Material, una feria de arte especializada en arte contemporáneo, en la que también hay oferta gastronómica y espacios de reunión para venir con tus amigos. A continuación, una breve guía por si nunca la has visitado y quieres armar tu plan de fin de semana.

¿Cuándo? Del 29 de abril al 1 de mayo se lleva a cabo Material. De jueves a sábado, el horario es de 12 a 8 pm, sin embargo, el patio estará abierto hasta las 9 pm. El horario del domingo es de 12 a 7 pm.

¿Dónde? Calle Sabino 369, colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuánto? El boleto cuesta $250. Estudiantes, maestros y vecinos de la zona tienen un descuento presentando credencial vigente, así la entrada tendrá un costo de $120. Niños entran gratis.

Tips

Si es la primera vez que asistes y no eres muy asiduo al arte contemporáneo, ve con la mente abierta, para poder disfrutar el evento.

Siempre es padre descubrir las historias detrás de las obras y en ocasiones es posible escucharlas en voz del propio artista.

Viste ropa cómoda, son días calurosos, en los que sorprende la lluvia. Aunque las galerías se encuentran bajo techo, el patio, que es el espacio de convivencia, casi no tiene sombra.

Lleva dinero. Aún cuando no está dentro de tus planes comprar una obra de 9 mil dólares, hay mercancía como ropa y estampas. Además de libros, papelería, posters y accesorios, cuyos precios rondan desde los 150 hasta más de mil pesos.



También considera el gasto de las bebidas y comida. En el patio, además de coctelería y cervezas, hay helados y café. En cuanto a alimentos, la oferta es reducida, pero cubre tanto lo dulce como lo salado: tacos y panadería fina.

Puedes traer a tu perrito.

¿Qué ver?

Aquí todo depende de gustos, sin embargo el stand de Cerámica Suro es muy recomendado porque muestra otras formas de ver la cerámica, unas de forma inesperada. Hay desde las piezas miniatura de papelería en cerámica, la versión remasterizada y moderna de la talavera, de Eduardo Sarabia, así como unos jarrones de lo más excéntricos y con imágenes pornográficas de Sailor Moon y Asuka Langley, hechas por Alejandro García Contreras.

En Machete galería encontrarás el arte juvenil de Andrea Villalón, quien hace pintura y vitrales, pero también podrás conocer el NFT de Marcos Castro, el cual se puede ver a través de tu celular, gracias a la realidad aumentada.

Otra recomendación es visitar la edición satelital de Art Index Book Fair, donde editoriales de arte presentan su catálogo, como Zolo Press, editorial belga y mexicana, que entre sus libros tiene “Idea Art for Kids”, donde el artista Mark A Rodríguez plantea ejercicios para que los niños descubran el arte conceptual.



Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

Can Can Press es una editorial que surgió cuando sus fundadores compraron una risografía en descuento. Sin esperarlo, creció hasta no sólo ser una editorial, sino también un estudio de diseño, ahora venden un zine en el que se explica cómo imprimir con risografía, así como una compilación titulada “Can Can Friends 3”, su tercera edición de una curaduría de trabajos de diseño de varios colaboradores.

Tlacuilo biblioteca también está presente, este proyecto consiste en el préstamo de la biblioteca del artista Pedro Reyes, el fundador, así como otras bibliotecas donadas y la del Museo de Arte Carrillo Gil. ¿Qué se necesita para pedir prestado un libro durante Material? Nada más que tu nombre, teléfono y dirección de correo electrónico. No hay que pagar membresía, no hay límite de libros prestados y el tiempo de préstamo es de un mes, aunque nos comentan, que existen prórrogas y que hay personas que los regresan hasta cuatro meses después, eso sí, siempre vuelven.

Da click aquí para conocer todo el programa de Feria Material.



rad