Ganadores de Premios Nacionales piden 3.5% del PIB a educación básica

La prisa con la que transcurrió la ceremonia para entregar en un solo acto los Premios Nacionales de Arte y Literatura 2019, los Premios Nacionales de Ciencias 2019, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2019 y el Premio México de Ciencia y Tecnología 2018 impidió que la escritora argentina Luisa Valenzuela leyera su discurso de aceptación del galardón donde hablaba de Carlos Fuentes y reflexionaba sobre la figura del mal en su literatura.

La narradora no pudo compartir las preguntas que la invaden al reflexionar sobre su obra: “¿Qué habrá detrás de esta necesidad mía de internarme en el corazón del mal, por más mal que me haga?, ¿qué estaré indagando(me) y a la vez ocultando(me)?” Tuvo que improvisar y señalar que este premio le llega al corazón no sólo por lo que significan las figuras de Fuentes y Silvia Lemus, sino por recibirlo de manos del Presidente de México “en este momento tan extraordinario de la política, y de Argentina también”, dijo la narradora y agregó: “Es un orgullo tan grande porque amo a México”.

Durante la entrega de los galardones, celebrada la mañana de ayer en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo otras curiosidades: la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla ofreció un discurso, pero no así la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Incluso —cosa rara— el discurso del Presidente apenas fue de unos tres minutos, y en él hizo el compromiso de seguir apoyando la educación pública “para que siga habiendo equidad y movilidad social, y que todos tengamos igualdad de oportunidades en este nuestro querido México”.

La respuesta del mandatario fue provocada por la petición de la lingüista Concepción Company Company, quien a nombre de los galardonados con el Premio Nacional de Artes y Literatura, Carmen Vázquez Hernández, Abraham Oceransky y Diego Valadés, dijo en su discurso que educar verdaderamente no es posible sin invertir en educación, mínimo, un 3.5% del PIB directo a primaria, y que esa inversión vaya de la mano de una verdadera profesionalización de maestros, en derechos y obligaciones.

“El gasto en educación, ciencia, tecnología y cultura no es gasto, es inversión para un mejor país, es invertir para mirar al futuro y responder a una pregunta vital: ¿qué México queremos para nuestros hijos y nietos? Hoy, creo, nadie podría responder de forma halagüeña esta pregunta”.

Fue Company Company quien aseguró que sin el cobijo institucional y sin el adecuado respaldo económico no existe la investigación y menos existe la generación y sedimentación de nuevo conocimiento, ni es posible crear espacios, “no seríamos creadores sino simples maquiladores de las ideas de otros”.

La lingüista dijo además que un país sin instituciones fuertes que nos cobijen, que nos respalden como ciudadanos y que nos obliguen a comprometernos también como ciudadanos, no es un país.

Educar para el futuro

El llamado a invertir en educación fue central en la entrega de los premios que se hicieron en paquete y en menos de una hora. Fue la misma petición que hizo el científico Hugo Alberto Barrera Saldaña, a nombre de los galardonados con el Premio Nacional de Ciencia: María Esperanza Martínez Romero y Yunny Meas Vong; así como del Premio de Tecnología: José Wagner Furtado Valle. Barrera llamó a dar mayores aportes a la educación y a la ciencia:

“Hoy estoy aquí representando a más de 100 estudiantes que encaminé en la ciencia, más de media docena de instituciones y programas que forjé, más de una docena de descubrimientos e inventos que he tenido la fortuna de ver llegar a la sociedad para contribuir a esta transformación de México”, señaló el investigador nacido en Tamaulipas.

Hugo Alberto Barrera Saldaña y la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hicieron hincapié en los cambios que se están dando en la llamada Cuarta Transformación que encabeza el presidente de México.

Tras entregar su premio a los nueve galardonados, el Presidente reiteró su compromiso de seguir apoyando la educación pública para que siga habiendo equidad y movilidad social para todos los mexicanos. “Hacer con ustedes el compromiso de seguir apoyando la educación pública para que siga habiendo equidad y movilidad social, y que todos tengamos igualdad de oportunidades en este nuestro querido México”, señaló.

El mandatario dijo que la educación pública ha jugado un rol fundamental para que todos tengan oportunidades, “que haya equidad, que exista movilidad social, que el hijo de una familia humilde con esfuerzo, con trabajo, con estudio pueda ascender en la escala social. Eso es lo que los sociólogos llaman movilidad social y eso se logra con la educación y con la educación pública, lo que permite que haya equidad”, declaró el Presidente.

La entrega de los Premios, que por vez primera se otorgan en la actual administración, no tuvo la suntuosidad del pasado. No hubo invitaciones para los amigos y familiares de los premiados; tampoco hubo una memoria con las semblanzas y trayectorias de los galardonados; la ceremonia fue breve, escueta y en bloque para cumplir con los tiempos y formas.

Los únicos que entraron casi de manera directa a Palacio Nacional fueron los galardonados y sus familiares más cercanos, así como los funcionarios de más alto rango; todos los demás, incluidos funcionarios de instituciones como el INBA y el Fonca, tuvieron que hacer fila y esperar a ser hallados en la lista de invitados a la ceremonia en el Salón Tesorería, que no se llenó, y los organizadores llamaron a los medios a acercarse para no dejar huecos.