Francisco Goldman gana el American Book Award por "Monkey Boy"

El escritor y periodista Francisco Goldman es el ganador de este año de los prestigiosos American Book Awards, en su edición número 43, por su novela "Monkey Boy", junto a las escritoras Michelle Zauner y Gayl Jones.

Si bien Goldman nació en Boston, Estados Unidos, en 1954, su vida se ha desarrollado entre dicho país, México y Guatemala.

Goldman ganó la Beca Guggenheim en 1998, ha publicado en medios como el New Yorker, Harper's y The New York Times Magazine, y ha ganado importantes premios internacionales como el Berlin Prize en 2010 y el Femina Extranjero en 2011.

En la novela "Di su nombre", Goldman describe el duelo que atravesó después de la muerte de su esposa, la escritora mexicana Aura Estrada, en 2007.

Almadía anunció, a través de sus redes sociales, que la traducción al español de "Monkey Boy" será publicada por dicha casa editorial.



