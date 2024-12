GUADALAJARA.- “A quienes estamos en la política nos toca hacer propuestas. En la pasada campaña electoral algo que me llamó la atención es que no había propuestas de los partidos políticos ni de los candidatos, ni de unos ni de otros, ni de un lado ni de otro y que esas propuestas, como enfrentar los problemas que tenemos, los chicos en una pequeña ciudad, los grandes en todo el país, los grandes de carácter internacional, tenemos que tratar de presentarlas no sólo en los qués, qué es lo que queremos cambiar, sino en el cómo lo vamos a cambiar. Tenemos que hacer propuestas de los qués y de los cómos”, señaló Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al participar en una mesa de discusión celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En el encuentro titulado “El valor y la vigencia de la socialdemocracia iberoamericana”, junto con Beatriz Paredes, Clara Jusidman, Joaquín Almunia y Enrique Barón, el ex candidato presidencial aseguró que quienes como él están en la política les toca hacer propuestas en todas partes y en todo momento, cuando se pueda y cuando no se pueda también tratar de hacerlo. “Tenemos que seguir empujando hasta lograr que se alcancen los cambios que creemos que son necesarios en nuestra época, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad más chica o más grande y me parece que ahí está la tarea y la gran responsabilidad de quienes participamos en la vida política, al menos aquí en México”.

El político mexicano también habló de la necesidad de hacer una reforma fiscal en México. “Quienes en México nos calificamos de demócratas, de progresistas. Quienes estén más cerca o menos cerca de la democracia, todos hemos estado diciendo que es inevitable una reforma fiscal, hacendaria, tributaria, como quiera llamársele para que el Estado tenga la posibilidad de invertir en lo que le hace falta a la gente y lo que le hace falta al país. Este es un punto en el que todo mundo tendríamos estar insistiendo”, afirmó.

Por su parte, Clara Jusidman dijo que hoy tenemos una gran polarización y la clase política está enfrentada, está enfrentado el gobierno de México con Perú y Ecuador. Venezuela y Brasil están a punto de enfrentarse por el petróleo, y las sociedades están viviendo problemas graves de inseguridad y cambio climático, se están enfrentando expulsiones de población y migraciones por razones de cambio climático, y razones de seguridad.

“Estamos teniendo gobiernos populistas de izquierda y de derecha, que hacen uso de las constituciones de manera abusiva y están creando ambientes militarizados, estamos llegando a gobiernos cívicos-militares, destruyen capacidades estatales y creo que más que una etapa de construcción para enfrentar los persistentes problemas de desigualdad, pobreza y discriminación, y apoyar una agenda progresista, los gobiernos de la región tienen que encarar la pérdida de vida, perdimos 200 mil gentes en el gobierno anterior, la desaparición y el comercio de personas, la destrucción de la naturaleza y actividades económicas, la destrucción de poblaciones y las grandes migraciones y el deterioro de los servicios públicos y sociales”, dijo la luchadora.

Cuauhtémoc Cárdenas y Beatriz Paredes en la FIL Guadalajara. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Además, dijo que frente a la gran incertidumbre sobre el futuro, que generan los cambios tecnológicos así como el resurgimiento de los nacionalismos, de gobiernos de ultraderecha en los países de Europa y Norteamérica, con guerras y confrontaciones con bloques económicos, “América Latina está desarticulada sin un proyecto regional de futuro, ni con organismos ni centros potentes de pensamiento que los hubo en la época de la presencia de la CEPAL. No estamos preparándonos para el cambio de época que estamos viviendo y hay que desarrollar la imaginación y realmente reconocer cuáles son los dolores que en este momento está teniendo la población, las madres que están buscando los cuerpos de los hijos, los miles de huérfanos que ha creado esta guerra que se ha desatado. Si es importante el tema de justicia, libertad e igualdad, pero hay un agobio en este momento muy grave en muchas materias”.

El encuentro fue alentado por Agustín Basave, quien dijo que hoy vivimos lo que él llama “la era de la ira”, donde las sociedades están enojadas, y también vivimos los tiempos de la posrracionalidad. La socialdemocracia que es muy racional, palidece frente a la estridencia del populismo. “Eso estamos viendo en distintas partes del mundo. Estamos viendo a líderes populistas rebasar las propuestas sensatas de la socialdemocracia que es hacia donde debería ir el mundo en esta resaca del posneoliberalismo, pero que se topó con ese escollo del populismo”.