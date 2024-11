La vez que Cuauhtémoc Cárdenas despreció a Irma Serrano "La Tigresa"; "fue un mal agradecido"

El próximo lunes 9 de diciembre de este incierto 2024, doña Irma Serrano “La Tigresa”, estaría cumpliendo 91 años de una vida llena de escándalos, pero también, un merecido éxito a la incansable actividad artística desarrollada como protagonista de candentes obras teatrales, en donde se le consideraba símbolo sexual, tales como “Naná”, “Oh, Calcuta!” y “Lucrecia Borgia”, entre otras más.

Una muy destacada cantante, atrevida y controvertida actriz del cine, teatro y televisión, quien supo consagrarse como una de las intérpretes más populares de la música ranchera en los años 60`s y 70`s, combinando, de manera simultánea, una brillante actividad cinematográfica en poco más de 25 películas del cine mexicano, que se convirtieron en un verdadero éxito en taquilla, entre las que destacan “Santo contra los Zombies”, “Gabino Barrera”, “La Martina”, “La Tigresa”, “Noches de Cabaret” y “Naná”, solo por citar algunas.

En estos días de asueto, para olvidar un poco la angustiosa y desbordada ola delictiva que azota al país, es mi deseo compartir con usted, mi estimado lector de EL UNIVERSAL, la entrevista que tuve el honor de hacerle hace 25 años a esta aguerrida mujer, orgullosamente chiapaneca, quien supo disfrutar, a plenitud, una vida llena de sorpresas que concluyó el primero de marzo de 2023, en su natal Chiapas.

"La tigresa" fue pieza clave en el éxito de "Lola, la trailera". Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La Vida Personal de "La Tigresa"

En esta segunda y última parta de la conversación para EL UNIVERSAL, reiteraba que de “La Tigresa”, se inventaban mil cosas, pero dejaba que los perros ladraran y hasta les daba cuerda. Asimismo, hace remembranza de sus “amoríos” con el entonces presidente de la República Gustavo Diaz Ordaz, subrayando que don Gustavo, “hacía rechinar el catre”, las veces que mantenía relaciones íntimas con él.

Entrevistada en la intimidad de su alcoba, en la fastuosa mansión “La Pagoda China”, que el expresidente Díaz Ordaz le obsequió, ubicada en Lomas de Chapultepec, al poniente de la Ciudad de México, le pregunté:

-¿A poco no le gusta que le hablen al oído…?

-Si ellos me ven… muchas gracias, pero no pongo atención en esa parte sentimental y sexual de mi vida.

-¿Cuántos “cariños” ha tenido a lo largo de su vida?

Serrano describió a Díaz Ordaz como un hombre atento y protector, que veía en ella una figura distinta a las demás. Foto: Captura de pantalla

-¡Uff!!, ¡Qué pinches preguntas me hace!! En mi vida tuve tres grandes cariños y mi corazón los sigue respetando y amando intensamente. Ahí, se acabó mi historia. ¡Claro!!, nadie me la puede creer que llevo más de 20 años sin un verdadero romance…

-¿Cosas de un rapidín, nada más?

-Dije sin un ROMANCE… ¿Me entendió? La vida no se trata de estar cogiendo todo el tiempo.

-¿Le tienen miedo o le sacan la vuelta?

-Tampoco ha sido por falta de oportunidades. Creo que el cuerpo debe ser, hablando de las niñas, las chamacas deben tener un poco de respeto para su cuerpo, es decir, no entregarlo ni estarlo jugando como si fuera una ruleta rusa. El cuerpo es mucho más delicado que el alma.

-¿El cuerpo no se puede reponer de las heridas o heridas que nunca sanan?

-El alma puede reponerse de las heridas, pero la vida cobra muy caro cuando se abusa del cuerpo. Ahí tiene usted los miles y miles de casos del SIDA. Repruebo completamente que las chamaquitas se acuesten con el primer noviecito pendejo, porque es jugar con el amor, es perder el respeto hacia el cuerpo. El amor, es algo realmente maravilloso.

-¿Usted tuvo relaciones sexuales antes de esos tres grandes amores de los que me habla?

-Nada más con los tres hombres que llegaron a mi vida. Estiré la mano al destino y le dije: “Este, este y este”

-Disculpe mi ignorancia… ¿Cuáles fueron esos tres grandes amores que le llegaron?

-¡Gulp!!, apretando con fuerza mis partes nobles, exclama:… “¡No me venga con mamadas!! Usted, no es ningún ignorante, mucho menos un reportero pendejo. Admiro su inteligencia y profesionalismo. Que sea muy decente con una mujer de nombre Irma Serrano, es otra cosa.

-¿Me va a decir o no?

-El primero fue Fernando Casas Alemán… ¡A los 13 años de edad!! Me robó vilmente. Fue un hombre que me enseñó mucho de la vida. Disfrutó mucho de mi alma y de mi cuerpo.

-¿Y el segundo?

-Nada más, ni nada menos, que el entonces presidente de México, Gustavo Diaz Ordaz

-¿Y quién cerró la trilogía?

-Alejo Peralta, y ahí, se acaba la historia.

-¿No le parece perverso contar en su libro “A Calzón Quitado” sus amoríos y hasta se da el lujo de atacar ferozmente a quienes la pretendieron?

-Tuve que adornar mi libro con “cotorreos”, pero ninguno de ellos, puede decir que ni siquiera llegó a mi lecho, es más, ni tan siquiera a mi cuarto… Y mire, usted está aquí… ¡metido en mi cama y como Dios lo trajo al mundo!! -Lo dice sarcásticamente y deja escapar una sonora carcajada, al momento en que me da un leve pellizco en las “pompis”, pero acaricia con ternura… mis piernas y continúa- “Tenía que meterle algo de pimienta y sal al libro, es más, hasta me burlé de las situaciones, pero jamás, me interesó “estar” con un hombre joven. En cuanto más invade el tiempo en mi vida, menos me apetece estar con un chamaquito.

Lee también: La curiosa anécdota de Irma Serrano "La Tigresa" con Gustavo Díaz Ordaz; "se clavaba gacho"

-Hoy en día, ¿Cómo le hace para mitigar lo frio de sus sábanas?

-Ja, ja, ja. ¿Acaso no se ha fijado cuántos perritos tengo? ¡Ah!!, pero todas son niñas, bueno, excepto un descarado macho que de repente me da una lata espantosa y le pongo sus moquetes porque me tiene que respetar… ¡Soy su mamá!!, he estado a punto de darlo en adopción… ¡perro depravado!!

-No le saque, ¿Le gustaría tener alguien para pasar sus últimos años de vida?

-Pues para que no le digo que no, si sí.

-¿Insisto, un madurito “sabroso” o un escuincle que le pase juventud?

-Hoy, usted deja muy calientita mi cama y su piel huele delicioso. ¡Se lo juro!! Me parece muy inteligente su pregunta para saber con quién me acuesto. Irma Serrano ya no busca romances sino un compañero. ¡Qué tal si a media noche le da un cólico!!

-¿Cuál es el tipo de hombre que le gustaría para compartir su cama?

-¡Nooo!!, por favor, no me diga que ya se acabó la entrevista y que ya se va. No se me vaya a espantar, quiero decirle que conquistó mi admiración... ¡Quédate a dormir conmigo!!

-¿Me va a responder o no?

-Me gustaría un intelectual o una persona, de la cual, pudiera aprender algo…

-¿Un Carlos Monsiváis?

-No, porque Carlitos es demasiado intelectual. Una persona maravillosa y muy talentosa, pero demasiado descuidado con su persona, además, respeto enormemente la preferencia sexual de ese genio intelectual llamado Carlos Monsiváis.

-¿Pero qué tal un Enrique Krauze?

-Ese no, porque me dio varios periodicazos, y lo agarró de pretexto porque yo estaba apoyando totalmente a Cuauhtémoc Cárdenas, y querían sacarme, a como diera lugar, del camino de Cárdenas. Luego, luego empezaron a criticarme por portar una pistola.

-¿”La Tigresa”, es de armas tomar…?

-Yo soy como soy. Además, cuento con permiso de portación porque no me gusta traer un montón de guaruras detrás de mí. Mi seguridad, la tengo en mis propias manos.

-¿Cuál es la imagen que tiene de los intelectuales mexicanos?

-Carlos Monsiváis me conoció desde chiquita. Curiosamente, los hombres más inteligentes, resulta que son homosexuales.

-¿Y si alguno de sus pretendientes le hubiera gustado el “arroz con popote”?

-Cuando busqué la protección de un hombre, me hubiera resultado traumatizante.

-¿Ni cuando se le consideraba “símbolo sexual”?

-Irma Serrano no es una mujer, así que digamos ¡guauu!! Ni tampoco hembra muy ardiente.

-Como dice Juan Gabriel, lo que se ve, no se juzga…

-Mi físico engañaba a los hombres calenturientos. Soy una hembra muy tranquila…

-Ja, ja, ja, esa, ni usted se la cree…

-¡Válgame Dios!!, no vaya a pensar que a la Serrano ya se le volteó la tortilla. Su sonrisa maquiavélica me lo dice todo. -me acusa-

-¿Me quiere decir que es lesbiana?

-Sería algo muy triste en mí…. ¿Se imagina?

-¿Fustiga a las lesbianas?

-Sabe que… ¡Justifico más a las lesbianas que a los homosexuales, maricones, gays o putos!! Desde chica, me enseñaron en mi casa que el hombre es la octava maravilla, el hombre es el pilar fuerte de la casa, el que responde y el que se encarga de integrar a la familia.

-¿Culpa de un estúpido machismo?

-Ese machismo que las propias madres nos hacen creer o idealizar ¿Cómo es posible que se ve tan macho y lo único que ambiciona?... ¡Es ser mujer!!

-No me diga que en el medio artístico no existen prominentes figuras homosexuales…

-¡Es inconcebible!! Todavía se le perdona a un intelectual que lo sea, porque sabe perfectamente sus debilidades.

-¿Insisto, tira la piedra y esconde la mano?

-Los mejores amigos que tengo en el medio artístico casi todos son homosexuales…

-¿Entonces…?

-Es que tengo la impresión de que ya están muy desenfrenados. Otros, tienen marañas en el cerebro y no aceptan su realidad.

-¿Le gustaría tener una relación con un homosexual?

-¡No!!, por supuesto que no voy a meter a “una loca” a mi cama, en ese caso, preferiría acostarme con un chamaquito totalmente casto y empaparme de su colágeno. Lo mismo sucede con las mujeres que ahora quieren ser hombres…´

Lee también: VIDEO Cuando Irma Serrano "La Tigresa" y López-Dóriga tuvieron un encontronazo en noticiario estelar

-Disculpe que la interrumpa, María Félix creció entre puros hombres y no por eso era lesbiana…

Es muy fácil decir las cosas, la mayor de las veces, tontas e hirientes…

-Usted no canta tan mal las rancheras ehh…

-No, no y no. No me hubiera gustado ser hombre. Estoy como Pita Amor, prefiero ponerme una flor en las orejas, en la cabeza y hasta en las nalgas y en la “bubis” para coquetear.

-En todo México, se habla muy mal de usted…

-Con el rostro enrojecido exclama: ¡No soy ninguna puta!! Lo único que le pido a la vida, es el amor que no conocí. Tuve nada más la ternura, la fidelidad absoluta, el compañerismo y protección, pero el verdadero amor… ¡Nunca, pero nunca me llegó!!, como que se quedó vagando en la estratósfera.

-Sin faltarle el respeto, ¿Cómo fue que perdió la virginidad?

-No se preocupe, no me lo está faltando. Debo decirle que la pérdida de la virginidad fue algo muy lindo y lo disfruté enormemente… ¡Ahh!!, era muy pequeña. A los 13 años de edad, Fernando Casas Alemán fue el primer hombre que me tocó y me hizo gozar tremendo y quedó profundamente enamorado de mí, aunque todavía no me lo explico. Yo no era muy “coqueta”

-¿A lo mero macho, no sabía coquetear o se quiere hacer la santa?

-¡Ah, que la chingada!!... ¡No sabía coquetear!! Soy simple y “guanga”. Nunca me hubiera enamorado de mí misma. Fue la introducción a un amor espiritual y una ternura muy grande de verdad, algo maravilloso. Por lo mismo, no quedaron rescoldos, rencores ni golpes, al contrario. Qué maravilloso sería que todas las mujeres pudieran tener esa experiencia con el hombre que quieren tanto, que pudieran esperar a que la mujer estuviera psicológicamente preparada.

-¿Para destacar en el medio artístico, se tuvo que ir a la cama con alguien?

-Fui completamente fiel con los tres cariños que tuve. Nunca les falté ni con el pensamiento. Le repito, soy tan floja y guanga. No, no y no. ¡Que flojera!! No nací para engañar a nadie.

-¿Se siente completamente realizada en el aspecto sexual?

-Estoy tan complacida con la vida sexual que llevé a cabo. Jamás me vi en la necesidad de pelear o celar a nadie. Alguien lo intuía y me hacía pensar que tenía algo de “pegue” con los hombres.

Reflexiones sobre la política mexicana y el medio artístico

-Usted que fue la amante de lujo del presidente Diaz Ordaz, ¿No le contó nada de lo del 68?

-Gustavo ya está muerto y no se puede defender. Todos quieren hacerlo aparecer como el culpable. Si, él, hubiese sido, sería la primera en “balconearlo” y separarme de él, de chingadazo, pero no. Tampoco no sé qué tanto han querido investigar. Lo del 68, fue una trama armada por Luis Echeverría. Gustavo no estaba en México, andábamos en un pueblito de Oaxaca, en un hotelucho y don Gustavo hacía rechinar el catre, y cosas de suerte, en donde ni teléfonos había.

-¿Una cantante de ranchero, amante del entonces presidente de México?

-Las personas del espectáculo, son personas fatuas…

-¿Le tira de pedradas a su propio gremio?

-Por lo general, todos le meten a la mariguana y están envueltos en escándalos y yo no…

-¿Esconde la cabeza con los avestruces?

-¡Yo no soy así…!!

-Para que no me corra de su casa, mejor dígame: ¿Qué fue lo que le contó Diaz Ordaz del 68?

-¡Ahora se aguanta!! Gustavo se fijó en mí, porque era una mujer que se la pasaba encerrada en su casa. Recuerdo que siempre me ponía gentes que me acompañaran a todos lados. Me puso una casa preciosa y con mis animales. No vivía para afuera, además, la televisión no me llamaba la atención…

-¿No se aburría estar metida en casa todo el santo día?

-Escuchaba música

-¿Qué le parece la llegada de Rosario Robles como Jefa de Gobierno del Distrito Federal?

-Es una mujer bastante preparada, aunque estoy totalmente convencida que detrás de ella, está la mano de Cuauhtémoc Cárdenas… ¡No se hagan pendejos!!, la va a estar presionando para que termine con lo que, él, no pudo.

-¿Los capitalinos se sentirán engañados?

-No, no tienen por qué sentirse engañados, todos sabíamos que iba tras la presidencia, es un terco de primera.

-La gente siente cierta molestia y desencanto con Cárdenas, no cumplió con lo prometido…

-Cárdenas es firme con sus ideas, calladito y como que le tira a lo intelectual. Desgraciadamente, es un tipo mal agradecido. No le perdonaré que no me haya puesto para las relaciones sociales y defenderlo de los ataques del PRI…

-¡Ya salió el peine…!!

-Todos tienen cola que les pisen y le faltaron tamaños para contestar esos ataques que le hicieron.

-¿Cree que haya sido un buen Jefe de Gobierno?

-Totalmente bueno, pero, también, rehén y no.

-¿Por qué dice eso de rehén?

-Es que le recortaron el presupuesto, además, no es un hombre que tenga el detalle de agradecer tan siquiera con una llamada, para él, eso no existe. Toda esa guerra que le hicieron los medios de comunicación fue provocada por la poca atención que tuvo con los medios… ¡Que no se queje!!

-Tenía a Pablo Marentes como su vocero…

-Cárdenas necesitaba a alguien con muchos güevos como don Pancho Galindo, y Pablo Marentes… ¡Es una dama!!, un hombre excesivamente fino en su trato y como persona, hasta le daba miedo hablar con la gente, vamos, se escondía por los rincones como la muñeca fea. Mucho menos, se enfrentaría con el PAN o con el PRI.

-¿Por qué no le pidió una oportunidad?

-Cuauhtémoc me tenía ahí, pero sabía de antemano que yo adoraba a su papá.

-¿Tuvo algún contacto con don Lázaro Cárdenas?

-Don lázaro fue mi padrino. Sabía perfectamente que creía en él.

-No entiendo ese distanciamiento con usted…

-Si usted no lo entiende… ¡mucho menos yo!! Cuauhtémoc me ignoró por completo. Estuve presente durante todas sus presentaciones con intelectuales, en las universidades, con los indígenas… ¡y nunca me peló!!

-¿Qué fue lo que falló?

-Seguramente, estaba consciente del arrastre que tengo.

-Por favor, ¿Cuauhtémoc Cárdenas estaba temeroso que usted lo fuera opacar?

-Pues tal parece. Cuando terminaron los eventos, por lo menos, debió decirle a su particular “háblenle a la senadora Irma serrano y díganle que se venga a trabajar con nosotros”, pero ¡Nada!! Todo lo que volví a saber de él, solamente fue que alguien me llamó y me dijo que de parte del ingeniero, fuera a quitar mi camioneta porque estaban estorbando su salida.

-No lo puedo creer…

-¡Ni modo!! Así es Cuauhtémoc Cárdenas, eso, no le quita lo mal agradecido.

-¿Cree que pueda llegar a la presidencia?

-Muchos tienen esa esperanza, desgraciadamente, eso no va a suceder. Pudo haber formado una alianza, pero su estúpido orgullo no lo dejó.

-¿Por qué tenía que ser a través de una alianza? Cuauhtémoc cometió un error en el 94, ganó las elecciones y se la quitaron, hasta hubiera llevado al pueblo a una guerrilla y armar un “mitote”, por que ganó limpiamente….

-No lo sé, de lo que sí estoy segura, no es que le hayan faltado pantalones o gûevos, sino que le sobró cordura, tal vez, pensó que los demás partidos no lo iban a apoyar.

-Cuando renunció al gobierno del Distrito Federal, fue a despedirse del presidente…

-La mera verdad, no sé a qué fue agradecerle a Zedillo, si dio cuerda para que no lo dejaran gobernar. Me hubiera gustado ver a ese Cuauhtémoc Cárdenas con todo el poder.

-La gente está muy enojada con él, por su labor en el gobierno del Distrito Federal…

-¿Quién dijo que no pudo? No sé quién le metió al pueblo ignorante esa idea. Le apuesto que fueron los del PRI y del PAN, los macheteros del pueblo tonto que se lo creyó.

-¿El ambiente político nacional no le favorece para ganar las elecciones…

-Si Cárdenas abre la boca, seguro que gana, pero si deja que a su nombre digan una serie de pendejadas, se lo va a llevar la chingada.

-¿Pero qué cosas buenas hizo por el Distrito Federal?

-Todos sabemos que lo acosaron. Si nombraba a tal o cual funcionario, lo atacaban de inmediato. Fui a verlo muchas veces y le dije lo que podía hacer para librarse de campañas de difamación y nada más me decía: “Irma, espérese, total, ese espérese nunca llegó”

-¿Muy torpe para integrar un buen equipo de gobierno?

-No supo cómo hacerlo, en lo absoluto. Fue muy tonto porque no puso a la gente que le podía funcionar bien. Me dolía mucho las cosas que decían del ingeniero Cárdenas.

-¿Usted piensa que hizo un buen gobierno?

-En tan solo dos años, no se puede saber, será hasta después de otros dos años cuando se empiecen a ver los resultados.

-¿Usted cobraba en la nómina del gobierno de Cárdenas?

-Manoteando me dice: ¿Qué me pagaran un sueldo?... ¡No me chingue, Irma Serano no está muerta de hambre!!

-¿Lo acusarán de haber saqueado las finanzas de la Ciudad de México?

-Cuauhtémoc no robó ni un solo quinto. A la Robles, le tocará consolidar lo que Cárdenas inició. Parece ser una muchacha inteligente, espero que no se le suba el cargo y entienda que, no es ella la que ganó la elección, ni recibió ni un pinche voto a su favor, sino que entró de “emergente”. Algo así como los senadores plurinominales. A la Robles, le regalaron el gobierno del Distrito Federal y tiene la obligación de hacer un buen papel. No me explico por qué una campaña de los medios tan feroz en contra de Cárdenas.

-¿Cree que sigan una “línea” desde Los Pinos para atacarlo?

-No creo que Zedillo necesite de eso.

-¿Le prende una veladora a Roberto Madrazo, pero también, otra a Cárdenas?

-Es que Madrazo, es el que más me gusta de los 4 candidatos a la presidencia y prefiero aun hombre como él, que se aviente en contra del gobierno. Cuando se está en el poder, se pueden manipular las cartas con magia. Quiero creer en verdad, que Madrazo es un hombre valiente.

-Pero se dice que recibió dinero de Cabal Peniche…

-Que haya recibido o no dinero de Cabal Peniche, eso, ya no se puede criticar, cuando el propio Zedillo le levantó el brazo a Cabal Peniche y lo puso de ejemplo ante los empresarios. Pero si le entregó 6 millones de dólares para la campaña de Zedillo y se quedó con un millón, yo también lo hubiera hecho.

-¿En arca abierta, hasta el más justo peca?

-¡A güevo!! En ese momento, nadie se hubiera imaginado que Cabal anduviera en malos pasos. Pero todo se debe porque el gobierno ha mantenido engañado al pueblo. No me explico por qué los senadores son tan agachones.

-¿Se refiere al senador Carlos Medina Plascencia?

-Bueno, ese idiota empieza hablar muy bien, lo mismo que yo hubiera hecho, pero adornado con dos o tres palabras a mi estilo, ya sabe usted, un poquitín más fuertes. Así es que empezó a decirlo con mucha decencia, entonces, se adelanta Porfirio Muñoz Ledo y en un afán de lucirse.

-Porfirio Muñoz Ledo, es un político con mucha experiencia…

-Es un pobre pendejo que no piensa lo que dice ni las consecuencias que pueda tener. Es un verdadero estúpido.

-¿Por qué habla así de su excompañero de partido y ahora pre candidato?

-¡No me chingue!!... ¿Muñoz Ledo de presidente de la República? Ja, ja, ja. Ni que México fuera un pueblo de locos y ciegos. Sería algo así como Lucifer en el país de las Maravillas.

-¿Cómo ve la recta final del gobierno de Zedillo?

-Un gobierno repetitivo. No tuvo grandes ideas. La gente no le perdona las enormes facilidades que le brinda a Carlos Salinas para entrar y salir del país como un gran señor. Además, no creo que Salinas le vaya a perdonar el encarcelamiento de su hermano.

-¿Le va a cobrar la factura?

-Sí, pero la factura de todo. Salinas no es tan prudente… ¡Ese, sí que es un cabrón y con muchos güevos!! El pueblo le creyó mil veces más a Salinas que a Zedillo. No me explico porque no dijo la verdad lo de Colosio, se hubiera echado a la bolsa al pueblo.

-¿Los senadores tienen el poder para investigar los quebrantos a la nación?

-¿Cuál poder?... Los senadores son una bola de maricas que hay ahí.

-¿Así les dice a sus propios compañeros del Senado de la República?

-Así les digo, excluyendo a unos diez que, sí, son bien hombrecitos y decentes

-¿Cualquiera puede llegar a ser Senador de la noche a la mañana?

-Casi me costó la vida y anduve peleando muchísimo. Recorrí más de veinte veces todo Chiapas. Ya le dije que no me gané la curul cogiendo en la cama, como afirman por ahí. Tres veces trataron de matarme, el loco de Patrocinio González Garrido cuando era secretario de Gobernación. Ese cabrón está desequilibrado, hasta los ojos tiene saltados como perro.

De pronto, consulta su fino reloj de oro y me dice… ¡Puta madre!!, llevamos casi tres horas hablando y no me di cuenta. “Muchas gracias por tu visita y grata compañía en mi alcoba. Eres un caballero que me dejas con un muy grato sabor de boca y tu delicioso aroma en mis sábanas. Te felicito porque eres un periodista muy inteligente. “De verdad, quédate a dormir aquí conmigo...” ¡te hago un lugarcito!! Aunque, pensándolo bien, te seguro que en tu casa te van a poner una santa madriza si no llegas. Muchas gracias, esta es tu casa. Solo quiero decirte que eres un periodista a la “Napoleón”….

-No entiendo, me lo puede explicar por favor?

-Eres chiquito de estatura, pero con una energía que conquistas absolutamente todo. Me dejas extasiada de tu presencia!!!

Al despedirnos en la puerta de su alcoba, me da un beso en la mejilla y como si se tratara de una versión femenina del Flautista de Hamelin, es seguida por la docena de sus cachorros que la escoltan y emiten taladrantes ladridos como, si también ellos, se estuvieran despidiendo de quienes se atrevieron profanar su refugio.

