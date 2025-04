Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo defiende su legado; INBAL niega permisos de exportación de sus obras

Para el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, el legado de Frida y Diego “no se manipula, no se distorsiona y no se debilita”, según afirman en un comunicado que este jueves dieron a conocer como respuesta a la denuncia de la promotora cultural y ex directora de Museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, Hilda Trujillo, quien en un largo texto, dividido en dos partes, documentó ayer, la sustracción de al menos diez obras de Frida Kahlo y la “ausencia” de por lo menos seis hojas --12 páginas-- del “Diario” original de Frida Kahlo, así como irregularidades en el manejo de los derechos de autor de Frida Kahlo y Diego Rivera que son patrimonio artístico de México.

En una nota informativa, también dada a conocer este jueves, ésta del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que también fue difundida por la Secretaría de Cultura Federal, señala que solicitaron la información pertinente a dicho fideicomiso privado a cargo del Banco de México, quienes cuentan con los inventarios y registros de dicho acervo, sin que apunten cuál fue la respuesta. También aseguran que “sobre la venta de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo en el extranjero, el INBAL aclara que no ha otorgado ningún permiso para exportaciones definitivas de obras de estos autores”.

El INBAL, cita que la carta mencionada en los medios de comunicación, es decir, la de la denuncia de Hilda Trujillo, “fue respondida por el Instituto el 25 de marzo, en la cual se recomendó presentar las denuncias debidamente fundadas y motivadas ante las instancias legales competentes”. Y apunta que todas las comunicaciones recibidas en el Instituto se han atendido en tiempo y forma y que el INBAL está atento y dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para atender cualquier solicitud en este tema.

En el comunicado del Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo emitido por ante lo que denominan una “difusión irresponsable de versiones carentes de toda base legal, técnica y ética”, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo (FMDRFK), manifiestan que rechazan “con contundencia las manifestaciones recientemente emitidas en medios por terceros sin competencia ni atribución sobre el acervo del Museo Diego Rivera y Frida Kahlo. Tales dichos son infundados, erróneos y carecen de evidencia verificable. No presentan hechos ni documentos que pueden sostenerse bajo análisis jurídico o museológico serio”.

Además, en el segundo de cinco puntos, también señalan que es “inaceptable que se pretenda construir una narrativa sin sustento con el fin de desinformar y desacreditar la labor de una institución que, desde hace casi 70 años, trabaja con rigor y responsabilidad en la conservación del legado cultural de México”.

La promotora y gestora cultural Hilda Trujillo denuncia con documentos y ofrece fotografías de las obras y páginas sustraídas de la colección de obras de Frida Kahlo que fue inventariada y catalogada por el propio Diego Rivera y donada Al Pueblo de México, y señala que ese patrimonio artístico está fuera de México porque fueron subastado y vendido, y reposan en colecciones privadas en los Estados Unidos y en México, y de las que Trujillo documenta su ubicación.

Ante lo denunciado por Trujillo, en su comunicado, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo asegura que su actuación se fundamenta en “protocolos, auditorías, estándares internacionales” y en un mandato histórico otorgado directamente por Diego Rivera desde 1955, por lo cual, agregan, que su compromiso es y seguirá siendo con el pueblo de México. “No consentimos que se utilicen los nombres de Frida Kahlo y Diego Rivera como herramienta de conflicto personal o ambición individual”.

Incluso, señalan que la persona que hoy realiza estas acusaciones “nunca presentó denuncia formal alguna durante su vínculo profesional con el Fideicomiso”. Y agregan que, al contrario, su contrato fue concluido “al detectarse irregularidades en su administración y beneficiar a terceros con el patrimonio en resguardo, incurriendo en un grave conflicto de interés incompatible con los principios que rigen al Fideicomiso”.

Apuntan que esta situación se está atendiendo por los canales legales e institucionales conducentes siguiendo su debido proceso.

También responden a la acusación de plagio en su contra, que ha denunciado en el pasado y que también documenta Hilda Trujillo, en un libro dedicado a Frida Kahlo. “Resulta jurídicamente insostenible y falaz calificar como ‘plagio’ una obra institucional generada en el marco de una relación profesional remunerada. Pretender lo contrario, no solo es erróneo, sino malintencionado”, apuntan.

Entre las obras desaparecidas y vendidas que documenta Hilda Trujillo se encuentran óleos como “Frida en llamas”, de 1954 y “Frida Kahlo. Congreso de los pueblos por la paz”, de 1952; así como dibujos: “Retrato de Irene Bohus”, “Fantasía de una estufa”, “Dibujo drolático (objeto de partes)”, “Mi chata ya no me quiere” y “Dibujo estudio para Mis abuelos, mis padres y yo”. Además de la “ausencia” de por lo menos seis hojas --12 páginas-- del “Diario” original de Frida Kahlo que está en el Museo Casa Azul.

