Más Información

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Profepa denuncia ante la FGR caso de 774 tortugas traficadas como cosméticos; fueron halladas en el aeropuerto de Tijuana

Profepa denuncia ante la FGR caso de 774 tortugas traficadas como cosméticos; fueron halladas en el aeropuerto de Tijuana

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Fátima Bosch solicita al IMPI registro de su nombre como marca; busca usarlo en temas de publicidad

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Detienen a Isidro Santamaría, dirigente de la CTM en Quintana Roo, por presunto homicidio

Detienen a Isidro Santamaría, dirigente de la CTM en Quintana Roo, por presunto homicidio

Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Cerrarán Circuito Interior durante el fin de semana por trabajos en el Metro

Cerrarán Circuito Interior durante el fin de semana por trabajos en el Metro

Este viernes se anunció el deceso de la, una de las figuras más eminentes de la filología y la investigación literaria hispánica. Su monumental contribución incluye obras canónicas como el "Cancionero folklórico de México", el "Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica" y el "Cancionero poético de Gaspar Fernández".

Su paso por instituciones de alto perfil como El Colegio de México y la UNAM , sumado a su dirección editorial de las revistas Literatura Mexicana y Literaturas Populares, fue crucial para impulsar el estudio profundo de la tradición oral, las culturas populares, el romancero y los clásicos del Siglo de Oro, como el "Quijote".

Lee también:

Recordamos su agudeza y sensibilidad a través de las palabras que empleó en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua (1993), titulado Charla de pájaros o las aves en la poesía folklórica, un testimonio de la pasión contagiosa de la académica que iluminó nuevos caminos: "los recuerdos remotos del verde colibrí... haciendo brotar un ‘estrépito de las aves preciosas’".

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]