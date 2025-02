“Las manifestaciones que he visto en videos y redes sociales me parecen fantásticas y hermosas. Hacer una acción de protesta de esa forma me parece genial; incluso, la gente que reza aporta en la experiencia de las pinturas y a la galería, el estar escuchando estos rezos”. Esta es la respuesta del artista Fabian Cháirez ante las manifestaciones de esta tarde en su exposición “La Venida del Señor”, por parte del grupo Activate.org, que denuncia el arte de Cháirez como una “exposición blasfema”.

A través de redes sociales, los manifestantes compartieron un video donde realizaron una “clausura simbólica”, además de pedirle al artista que: “¡no te metas con nuestra fe en nombre del arte!”, se puede leer en la descripción del video.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Cháirez apunta que los manifestantes están en pleno uso de su libertad de expresión, y que el límite de ésta es la incitación al odio y la violencia.

“En ningún momento, en mi obra, estoy incitando al odio o a la violencia de las imágenes que representan estos personajes de arte sacro que imagino están en situaciones de goce, en las que se encuentran libres de culpa”, apunta.





Protestan en "La Venida del Señor" de Fabián Cháirez. Foto: Activate.org.mx





Cháirez destaca que, a diferencia de las personas que ejercen una religión, los personajes de su obra no pretenden censurar a ninguna comunidad.

“A diferencia de ellos, que sí han cerrado oportunidades a personas por su orientación sexual, me parece lamentable que hagan una comparación con la violencia que ellos han ejercido a lo largo de una comunidad vulnerada (comunidad LGBT+) con mi obra”.

El artista también revela que lo han señalado por ejercer “cristianofobia”; sin embargo, niega estas acusaciones.

“No son un grupo vulnerado, son un grupo con mucha presencia que cometen a veces abuso de poder, delitos que quedan impunes y que son una mayoría que ha intentado quitar derechos a otras minorías, a intervenir en derechos reproductivos de personas gestantes, no son vulnerables”, apunta.

Al respecto de establecer diálogos con los grupos que están en contra de la muestra “La Venida del Señor”, Cháirez comenta que está en disposición de dialogar con estos grupos, siempre y cuando exista un ambiente adecuado y de respeto para conversar, pero también hace un llamado a que los manifestantes den a conocer sus posturas a través del arte.

“Hay una parte en que la institución (la UNAM) debe fungir como mediadora, sí, y yo estoy proponiendo esta perspectiva de la pintura y las artes, si queremos dialogar de una forma horizontal, ellos también deberían de proponer diálogos desde propuestas artísticas. En cuanto a un diálogo personal, podría considerarse, siempre y cuando exista un ambiente seguro”.

Asegura que le preocupa que los manifestantes o personas en desacuerdo con su propuesta dañen su obra, pero le preocupa más que se den confrontaciones entre los visitantes de la exposición y los grupos opositores.





Exposición La Venida del Señor de Fabián Cháirez en la Academia de San Carlos del Centro Histórico. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

