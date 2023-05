"Es falso que se deban salarios. Hemos pagado las quincenas bien. Son elementos adicionales porque el tema del escalafón no da para hacer de esa magnitud su movimiento", declaró, en entrevista, Pedro Fuentes Burgos, subdirector general de Administración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura sobre la protesta que mantiene la sección B322 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Cultura afuera del Palacio de Bellas Artes. Fuentes Burgos adelantó también que hay una reunión programada hoy entre el INBAL y los líderes sindicales. La protesta comenzó el 10 de mayo y primero se tomó el inmueble del área administrativa (Juárez y Reforma) y ayer se tomaron las entradas del museo.

La razón principal, explicó el subdirector, de la protesta es un movimiento escalafonario (tener las facultades de otro puesto de trabajo).

"El sindicato, que representa a 358 trabajadores de un total de 2 mil, pretende que se le dé un puesto técnico a una persona administrativa, debido a todos los vicios que hay en los movimientos escalafonarios desde hace muchos años en la institución.

Otro grupo pretende que el movimiento escalafonario se haga entre los técnicos. Como hay tantos sindicatos, hay grupos de trabajadores representados por un sindicato y otros grupos representados por otro sindicatos, de tal manera que en Bellas Artes hay cinco representaciones sindicales".

Tras siete reuniones con los trabajadores y representante sindicales, y dos reuniones de más de cuatro horas cada una con los secretarios generales de cada uno de los sindicatos involucrados (en total fueron 25 horas de diálogo), se decidió formalizar la petición en la Comisión Mixta de Escalafón, facultada para tomar decisiones en casos como éste.

"Tras no haber acuerdo, hay que mandar el caso al Tribunal de Conciliación y Arbitraje porque es la instancia que puede recibir de acuerdo a derecho. El mismo secretario general que está haciendo el movimiento se negó y nos pidió que no fuéramos a Tribunales y que lo resolviéramos internamente. Para ello, se mandó a la Mesa Mixta de Escalafón, donde están las representaciones sindicales; ahí se votó y perdieron. Cristian Cortés, secretario general perdió su moción. Eso desató toda la protestas".También, explicó, hay varios trabajadores involucrados porque, de alguna manera, les conviene participar en los puestos técnicos que tienen un mayor nivel salarial.

"Estas deficiencias del escalafón, mover el escalafones fuera de toda norma solamente considerando la antigüedad, ningún otro factor y sin considerar los grupos de trabajo diferenciados (técnicos, administrativos), han provocado una gran desorganización y una destrucción, como dicen ellos, de la materia de trabajo que tanto defienden. En este caso, la que ha cuidado siempre la limpieza quiere el puesto de jefe de taller de pintura de museografía".

Al pasarse muchos de los trabajadores al área administrativa, "no van a realizar la actividad del puesto al que ascienden, sino que harán exactamente lo mismo que antes. La destrucción de la materia de trabajo provoca mayores costos, por ejemplo, en un montaje museográfico porque hay que contratar más gente especializada".También se están emitiendo nuevas condiciones generales de trabajo, según Fuentes Burgos, de las cuales se espera la autorización de Hacienda: "Vamos a hacerlo como dice la ley, de acuerdo con los sindicatos, para hacer un nuevo reglamento. Se abandonó cualquier tipo de reglamentación, no se sigue lo que señala la Ley Federal del Trabajo burocrático y esto, además de provocar muchas injusticias para algunos trabajadores, también es un punto de encono entre 21 sindicatos que están pretendiendo favorecer a sus agremiados".

Sobre las protestas por el retraso en pagos, causa que fue difundida ya públicamente, Fuentes Burgos respondió que "es totalmente falso, tal vez se convertirían en pendientes si no nos liberan el edificio administrativo porque tenemos que pagar la nómina".Por último, el subdirector dijo que espera que el sindicato reflexione y permita la entrada a los servicios culturales para no afectar a terceros: "Ellos tienen una preocupación que me parece lógica. Como hay tantos sindicatos, se genera una competencia intrínseca entre todos estos. Cuando un sindicato pierde, se corre el riesgo de que su representante se vaya a otro".

