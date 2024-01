Siempre tuve gusto por las matemáticas y la física, me atraían los fenómenos naturales, tenía interés en conocer su origen. Esa motivación hizo que me esforzara cuando los sucesos a mi alrededor no eran favorables. Cuando terminé la secundaria necesitaba elegir rumbo; mis padres me incentivaron a escoger la Escuela Nacional Preparatoria 6 Antonio Caso.

Con el apoyo de mi familia y profesores me preparé para el examen de admisión. Recibir la noticia de quedar seleccionado me llenó de orgullo. Así inicié mi camino por la UNAM. Ingresar a la preparatoria me permitió ver el mundo desde otra perspectiva, ser consiente y conocer otras realidades.

Al final de la preparatoria debía escoger carrera, la elección no era sencilla. Mis opciones divergían por tantas áreas apasionantes que había descubierto, me frustraba no encontrar algo que me llenara. Hice una investigación y la Ingeniería en Geofísica atrapó mi interés: combinaba la teoría y trabajo de campo para develar los misterios del subsuelo.

Entonces, la Facultad de Ingeniería me recibió para continuar mi estadía en la Universidad. La carrera me permitió conocer profesores apasionados por su trabajo, los cuales me inspiraron profesionalmente. Asimismo, mis amigos hicieron que todas las experiencias durante esta etapa fueran en su mayoría positivas.

En la recta final se presentaron oportunidades que definirían mi vida académica y profesional. Dirigí una agrupación estudiantil que me permitió ayudar a compañeros no sólo de mi carrera sino de otras áreas. Esto me hizo entender que la participación gremial es importante en el desarrollo de cualquier ingeniero y que el trabajo en conjunto permite dar mayor alcance al impacto de las soluciones.

En una materia conocí a quién sería mi tutor, el maestro Héctor Ricardo Castrejón Pineda. Gracias a él di con el área de las geociencias que me apasionó: los registros geofísicos de pozos. Durante el tiempo que me ha guiado no sólo me ha instruido en el tema, su apoyo y confianza me ayudaron a crecer personal y profesionalmente.

El término de la carrera se produjo durante la pandemia. Con todas sus implicaciones, la titulación se volvió un tema lejano y con incertidumbre; pero gracias a mi familia, mi tutor, mis amigos y mi novia, la conseguí, concluyendo así con la carrera.

Los meses posteriores a la pandemia fueron complicados en mi reincorporación al mundo presencial, pero la llegada de una noticia me trajo un cambio total: mi tesis había sido seleccionada como ganadora de un importante premio organizado por Fundación UNAM y Grupo BAL.

El trabajo de Fundación UNAM es vital para toda la comunidad universitaria: nos impulsa a conseguir nuestros objetivos y, con ellos, enaltecer a la Universidad y mejorar al país. El apoyo que me otorgaron mejoró significativamente mis oportunidades profesionales y académicas. Siempre estaré muy agradecido y dispuesto a colaborar con ella.

Actualmente, estoy por finalizar la maestría en Ingeniería en Exploración. Deseo que los aportes que haga sean útiles para afrontar retos en materia energética, siendo un profesional responsable y ético. Me siento afortunado de haber tomado las decisiones que me llevaron a ser parte de la UNAM; aquí he encontrado a personas maravillosas, oportunidades únicas y he tenido los momentos más importantes de mi vida.