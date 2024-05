Una ola de mensajes, publicados por escritores, artistas, lectores e instituciones en memoria de Paul Auster, recorre las redes sociales. La muerte de Auster, que en 1993 ganó el Premio Médicis en 1993 y en 2006 el Príncipe de Asturias de las Letras, sucedió alrededor de un año después de que se hiciera público que el escritor estadounidense tenía cáncer de pulmón.

Mensajes que, por cierto, son prueba del impacto y el gran público que alcanzó su obra.

La multipremiada escritora española, Elvira Navarro, dejó, por ejemplo, una despedida breve y contundente: "Paul Auster, cuánto te hemos leído y releído y querido". Mientras que el también español, Manuel Vilas (Premio Planeta y Premio Nadal 2023), escribió: "Se ha muerto Paul Auster, uno de los grandes escritores estadounidenses. Cuando muere un escritor, se nos muere el amor a la vida".

Lee también: Seis libros para entrar al mundo personal y autobiográfico de Paul Auster

Una cita de Auster en inglés sirvió como homenaje para el historietista y caricaturista argentino Liniers: “You think it will never happen to you, that it cannot happen to you, that you are the only person in the world to whom none of these things will ever happen, and then, one by one, they all begin to happen to you, in the same way they happen to everyone else.”

"Hay autores que forman parte de tus memorias personales. Recordar a Lawrence Durrell y su Cuarteto, a Kundera, a Herman Hesse (muy joven yo), a Paul Auster, a Amos Oz, es recordar toda una zona de mi vida, una temblorosa pasión de mis 20's, 30s y 40s. Luego ya no seguí ni a Kundera ni a Auster. Pocos autores marcaron tanto a mi generación como ellos dos", publicó la poeta y novelista mexicana Myriam Moscona (Premio Xavier Villaurrutia 2012).

"Las ángelas del cielo le tienden alfombra roja al guapo de Auster y aquí se le agradece todo lo que nos dejó sobre el azar, sobre la búsqueda del padre, sobre la ruptura de la gravedad en Mister Vértigo (cómo adoré esa historia), sobre el tiempo, sobre el amor a la ciudad. Ay, y ese cuento donde el personaje encuentra al padre muerto años atrás, enterrado en el hielo de la montaña y al descubrirlo, el padre, conservado por la nieve, era más joven que el hijo. Me latía fuerte el corazón en el canal 22 cuando lo entrevistamos con Guadalupe Alonso y Pepe Gordon. No tuvo una vida fácil, pero ¿quién sí? Z'L", continúa el post de Moscona.

Hernán Bravo Varela, poeta y ensayista también mexicano, escribió: "Qué triste la muerte de Paul Auster (1947-2024). Cada libro suyo, desde La invención de la soledad hasta El palacio de la luna, pasando por la Trilogía de Nueva York, le dio a mi adolescencia y juventud magia y misterio a la vuelta de la esquina; una dicha llena de suspenso, de conjeturas y supersticiones en torno al azar y al lenguaje. Dejé de leer sus novedades hace años, pero nunca olvidaré cómo me hizo pasar horas y horas en bares y cafés, aferrado eléctricamente a su lectura. Descanse en paz".

Desde la cuenta oficial de la Fundación Princesa de Asturias simplemente se anunció el deceso: "Ha fallecido Paul Auster, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006".

The Booker Prizes publicó: "Estamos muy tristes al enterarnos del fallecimiento de Paul Auster, finalista del Premio Booker, cuya obra tocó a lectores e influyó en escritores de todo el mundo, y cuya generosidad fue sentida en igual medida. Extendemos nuestras condolencias a su esposa Siri Hustvedt y su familia".

Las casas editoriales de Auster hicieron lo propio: “Estamos tristes y apenados por la muerte de Paul Auster. Fue una figura destacada en la lista de Faber y uno de los grandes innovadores de la literatura del último medio siglo”, fue el mensaje de Faber Books.

Lee también: Muere el escritor estadounidense Paul Auster a los 77 años

"El equipo de Seix Barral lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro autor y amigo Paul Auster (1947-2024). Nos unimos al dolor de su esposa Siri y de Sophie, Spencer y Miles. Su obra y su recuerdo nos acompañarán siempre", se publicó en la cuenta de la editorial ya mencionada.

En X, la FIL Guadalajara mencionó el encuentro que Auster tuvo con el público en 2017, en el marco de la entrega de la Medalla Carlos Fuentes. "Auster fue conocido por sus obras que exploran la naturaleza de la identidad y la búsqueda del sentido en el mundo contemporáneo".

También ofreció sus condolencias la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc