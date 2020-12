"Es momento ya de imponer en México el uso obligatorio universal del cubrebocas": Julio Frenk

El doctor y ex secretario de salud, Julio Frenk, aseguró que es momento de que el gobierno de México reconozca que su estrategia de control contra el Covid-19 no funcionó, que imponga el uso obligatorio de cubrebocas y dedicar los próximos meses a tratar de prevenir el mayor número de contagios y muertes.



“Es momento de reconocer que la estrategia no funcionó, es momento ya de imponer el uso obligatorio universal del cubrebocas y dejar de confundir a la gente; es momento de señalar que sí se necesitan pruebas y multiplicar el número de pruebas y evitar más muertes. Al ritmo que vamos para finales de este año las muertes por Covid 19 van a ser la causa número uno de muertes de nuestro país, más que el cáncer, más que los infartos, más que la diabetes”, señaló el doctor Frenk.



Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estuvo acompañado de Salomón Chertorivski, Antonio Lazcano y Ramón Sánchez Piña, en una mesa donde hablaron de “Enfermedades y remedios”, el doctor Frenk aseguró que esto es un “retroceso mayúsculo” pues en México tenía 35 años de no tener una enfermedad infecciosa como causa número uno de muerte.



Dijo que lo que hay que hacer ahora es reconocer que el rumbo que se ha tomado es el equivocado, tomar medidas inmediatas y preparar los sistemas de distribución y de logística para que una vez que la vacuna esté disponible se puedan distribuir y hacerla llegar en condiciones óptimas.



“Es el momento de enmendar el rumbo y reconocer el valor de la ciencia mexicana, es doloroso que justo cuando se estos anuncios de los frutos de la ciencia en México se toman decisiones como cancelar los fideicomisos que es un golpe fatal a la ciencia en México, es momento de salir del oscurantismo en el que se ha hundido el Conacyt, porque a lo que se está condenando a México es la dependencia tecnológica”, dijo Frenk.



Todos coincidieron en la estrategia equivocada que emprendió México y en que debe cambiar de rumbo; sin embargo Chertorivski descartó que el gobierno quiero hacerlo, porque lo que dijo que el único camino que queda es una gran campaña de concientización nacional por todos los medios para promover el uso de cubrebocas y la higiene de manos.



La única forma de vencerlo es refrendar el compromiso del gobierno mexicano con la ciencia, dejar de denostar a los científicos y darle es apoyo financiero para México sea no nada más el que está recibiendo los beneficios de la ciencia que hacen otros sino recuperar el papel que ha tenido la ciencia mexicana en el desarrollo de la ciencia y esas tecnologías que son las que nos van a permitir resolver estas crisis.



Dijo Chertorivski que a Julio Frenk lo buscan en todo el mundo para escuchar sus consejos y en México no lo escuchan. “México ha sido un caso particular, a un año de la pandemia aquí no hay control, lo que se vive es una aceleración de los casos que iniciaron con el primer contacto oficial en el último día de febrero y que nunca han controlado”.



Por su parte, el doctor Antonio Lazcano dijo que lo único que se puede ver ahora es el desdén del gobierno a todos los que han hecho críticas absolutamente bien intencionadas para cómo tratar de enfrentar y resolver el problema; “yo lo que veo es un autismo político por parte del Estado, del gobierno, que está encerrado en sí mismo y se niega a escuchar a los demás”.



Y concluyó que lo que más le preocupa en términos políticos es esa negativa de las autoridades federales y en particular de las autoridades de salud a atender las críticas y recomendaciones de la comunidad académica, “es como si México no existieran los expertos”.

maf