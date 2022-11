Entregan los Premios Nacionales en 20 minutos

El llamado del poeta Óscar Oliva de que “todas las mujeres y hombres necesitamos que nuestros países vivan en paz, sin guerras, sin niñas asesinadas, sin racismo, sin discriminación de ninguna clase, sin migrantes apaleados y, muchas veces, asesinados o muertos en accidentes provocados por el desprecio a sus vidas”, hecho público a nombre de todos los colegas creadores, y la petición, en privado, del escritor y abogado Fernando Serrano Migallón al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que prevalezca la autonomía de las universidades, en especial la UNAM, y que prevalezca la independencia del INE, marcaron la entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020 y 2021, en una ceremonia de menos de 20 minutos, en Palacio Nacional, ayer, antes de la conferencia matutina.



Apenas un video de menos de cinco minutos con la semblanza de cada uno de los nueve galardonados: el escritor Adolfo Castañón, el arqueólogo Alfredo López Austin, el escultor Manuel de Jesús Hernández, “Hersúa”, el artesano michoacano Mario Agustín Gaspar, y la productora de cine Bertha Navarro, de la edición 2020; así como el poeta Óscar Oliva, el compositor Sergio Cárdenas, el escritor y abogado Fernando Serrano Migallón y el Colectivo Taller Leñateros, de la edición 2021; enmarcaron esta ceremonia apresurada que incluyó unas cuantas palabras del presidente:



“En esta ocasión nos da mucho gusto el que nos acompañen literatos, historiadores, también ingenieros, porque vamos a entregar reconocimientos a su labor en beneficio de la ciencia, en beneficio de nuestro pueblo y del desarrollo de la nación”, dijo el mandatario, quien aseguró que se otorgaban en una ceremonia especial.



Tan especial que fue una ceremonia que se retrasó meses que se convirtieron en dos años, y aun así entre los creadores galardonados no hubo descontento ni sintieron un desprecio, “el diploma o la medalla o el escenario donde se da, no deja de ser oropel frente al fondo: el premio es lo que vale la pena porque es un premio que no otorgan las autoridades, es un premio que otorgan nuestros pares”, señaló Serrano Migallón.



Sin embargo, aunque no hubo descontento porque la ceremonia que se realizara de manera breve y antes de que arrancara la conferencia matutina, los galardonados señalaron, en entrevista, que hay varios problemas en México que se deben resolver; incluso Fernando Serrano Migallón dijo que de haber tenido tiempo y espacio, le hubiera querido plantear dos temas al presidente López Obrador: la autonomía de la UNAM y la defensa del INE.

“Al recibir el premio simplemente le dije muchas gracias. Siempre hay muchas cosas que decir sobre la situación actual, me hubiera gustado decirle dos deseos: primero que deseo profundamente que las universidades, sobre todo la mía, la Universidad Nacional Autónoma de México, gocen cada vez de una autonomía más fuerte y más sólida, que les permita determinar sus planes y programas de estudio, la forma de transmitir el conocimiento, la forma de investigar y eso le permite a la Universidad, como ha sido desde hace 500 años ser la conciencia crítica de la nación mexicana”.



Y también, agregó: “deseo fervientemente que el Instituto Nacional Electoral continúe como está hasta ahora completamente independiente del gobierno, y que nos permita a los mexicanos seguir eligiendo libremente a nuestras autoridades, esos son los dos profundos deseos que un viejo como yo, es lo que más añora en estos momentos”.



El escritor y académico Adolfo Castañón, tras recibir el premio señaló que México está pasando por una crisis, un agostamiento y una reducción que no se puede soslayar, pero dijo que a él no le toca calificarla, y más bien, para él su vocación es estar comprometido con seguir trabajando en el ámbito del desinterés, y en el ámbito de hacer las cosas porque hay que hacerlas, no porque se apoye o no se apoye.



“Ahora que soy Premio Nacional formó parte del Sistema Nacional de Creadores, soy creador emérito, pero antes nunca formé parte del Sistema Nacional de Creadores, no formo parte del Sistema Nacional de Investigadores y he hecho cosas de manera gratuita y forma parte de aquellos que pagan impuestos, y que lo hacen de manera desinteresada y no están viendo el rédito, eso no quiere decir que no reconozca que hay severos problemas en la articulación de la inteligencia, la cultura y el poder y creo que estamos en una especie de reacomodo de esas cantidades”, afirmó Castañón.



Él junto con los otros siete galardonados, entre los que estuvo Martha Rosario Luján Pedrueza, viuda del historiador Alfredo López Austin, quien murió en 2021, sin recibir el Premio, fueron invitados a un desayuno que organizó el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, al que acudieron algunos de sus familiares y amigos.



Entre los funcionarios que se dieron cita en el desayuno estuvieron Juan Carlos Gutiérrez Bonet, coordinador del SACPC; Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia; María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Marina Núñez Bespalova, quien aseguró que decidieron que la ceremonia se realizara en Palacio Nacional porque “es un espacio donde todos los medios están atentos” y porque “es uno de los programas que ve prácticamente toda la nación”.



En entrevista dijo que querían darle esa fuerza y potencia al Premio Nacional, “ahora quien no sabía que el premio existía, ya lo sabe, y esto viene muy bien porque además al momento de la presentación de candidaturas, se amplía también la posibilidad de que haya más y no en los ámbitos normales. Creo que fue un gran acierto hacerlo así, así nos los propuso la propia presidencia y era lo que correspondía para el tipo de premios”.



La funcionaria aseguró que la lista de ganadores de la edición 2022 del Premio Nacional de Artes y Literatura, podría darse a conocer los primeros meses de enero del próximo año, y también señaló que tal vez en las próximas ediciones, veamos más premios colectivos, como en la edición del 2021 se dio al Taller Leñateros, porque lo permite la convocatoria, “hay muchos grupos que están haciendo arte y cultura en colectivo, y es un trabajo muy cuesta arriba que tiene que ser reconocido. Qué bueno que ya dimos el primer paso, esperemos que demos más”.



Y además habló de un premio con más equidad de género, como fue el caso del premio especial que recibió la productora de cine, Bertha Navarro, pues hacen falta mujeres, pero dijo que este es un asunto de los propios jurados, “sí, creemos que hay que hacer reconocimientos también con cierto sesgo de género, porque no podemos decir que no hay escritoras a la altura de otros hombres escritores, yo creo que los jurados de ahora lo tienen muy consciente, y que ya en las próximas elecciones, justo gracias a lo de Bertha Navarro vamos a tener varias sorpresas, seguramente”, señaló.



Uno de los creadores que estuvo acompañado por su familia fue “Hersúa”, el escultor que aseguró en entrevista que los artistas son testigos de su sociedad, “El premio es un comprobante de que he dedicado más de 50 años al arte, es como un reconocimiento de que valió la pena que yo haya dedicado toda mi vida a esto porque yo tengo muy consciente de que el arte es la manifestación más alta del hombre y que el arte siempre será público”.



Señaló además que uno de sus sueños guajiro es crear un museo con su obra para el pueblo, “cuando joven pensaba que si yo llegaba a viejo y mi obra valía me gustaría hacer un museo para el pueblo. Conservo más o menos 85% de mi obra, siempre me negué a ser una mercancía”; y recomendó a la Secretaría de Cultura celebrar más a sus premios nacionales, “por ejemplo, que Óscar que es poeta le editaran un libro y lo presentaran por lo menos en las capitales de los estados para decirle a la gente aquí está su premio nacional de Literatura, y que la gente haga propios a sus artistas”.



El compositor Sergio Cárdenas, quien vistió su cura tamaulipeca y al recibir el premio le regaló al Presidente su más reciente libro “La propia manera de oír el mundo”, y su nuevo disco “Tamaulipas en mi corazón”, con el que celebró sus 50 años como compositor musical, hace tres años y que congrega varias de sus obras.



“Desde que empezó la pandemia llevó doce o trece obras nuevas compuestas, estoy trabajando una más”, señaló Cárdenas, quien afirmó que todos los premiados tienen una conciencia de seguir aportando lo mejor que pueden hacer, “que nuestras contribuciones sean de beneficio para el país y para nuestra sociedad”.

