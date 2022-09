Entre homenajes, punk y controversias: La figura de la reina Isabel II en el arte

Esta tarde, en Balmoral (Escocia), falleció la reina Isabel II a los 96 años. La monarca estuvo en el trono por más de siete décadas, tiempo durante el que no sólo fue testigo de la historia, sino que fue un agente activo de la misma, frente a los ojos de su reinado y el mundo. En este periodo, el protagonismo de la reina Isabel la colocó como el centro de diversas obras de arte que abarcan disciplinas como la pintura, la fotografía e incluso el teatro.

Las representaciones de la reina no siempre fueron halagadoras, algunas fueron críticas a su figura de poder, por lo que estas obras despertaron controversia o censura.

El ejemplo polémico más reciente fue en mayo de este año, cuando English Heritage -compañía que vela por la protección del patrimonio en Inglaterra- proyectó ocho retratos de la reina Isabel en las piedras de Stonehenge. El motivo de esta intervención fue para conmemorar el jubileo platino de la monarca, es decir su 70 aniversario en el trono de Reino Unido.

Este homenaje causó indignación, pues algunos consideraron que el monumento megalítico no debía ser intervenido de ninguna forma, otros afirmaban que era un acto de mal gusto. Dickie Arbiter, antiguo vocero de la reina, dijo que había sido un gesto "hermoso", reportó el Washington Post.

Lee también: Bailarines varados en Bulgaria denuncian que no son los únicos estafados por la Femexart

We've brought two British icons together to mark the #PlatinumJubilee!

We’ve projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge. Each picture is from a different decade of The Queen’s reign. pic.twitter.com/bnJZeONKXe

— English Heritage (@EnglishHeritage) May 30, 2022