“Una modernidad hecha a mano”, la exposición del MUAC que busca cuestionar el diseño mexicano

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) inaugura el próximo 14 de mayo la exposición “Una modernidad hecha a mano. Diseño artesanal en México, 1952-2022”, una exhibición sui generis que busca saber qué está pasando en el diseño mexicano hoy en día, a través de un recorrido por la historia de los últimos 70 años.



La muestra está conformada por 630 piezas de diseño, provenientes de 220 coleccionistas, 330 diseñadores (como Clara Porset, Jorge Wilmot, James Metcalf, Ken Edwards, Ana Pellicer, entre otros), representados en 18 estados del país, curados por la especialista en diseño moderno y contemporáneo Ana Elena Mallet. En la muestra también debutarán 37 piezas de la nueva colección de diseño moderno y contemporáneo de la Dirección General de Artes Visuales, de la UNAM.



“La exposición trata de trazar una genealogía de estos cruces, tensiones y diálogos entre diseño y artesanía, en miras de entender qué está pasando hoy en el diseño mexicano”, comenta la curadora.

“Una modernidad hecha a mano. Diseño artesanal en México, 1952-2022” está dividida en cuatro núcleos. El primero aborda la exposición de diseño “El arte en la vida diaria. Objetos de buen diseño hechos en México”, organizada por la diseñadora Clara Porset, a petición de Pedro Ramírez Vázquez, en el marco de la inauguración del campus de Ciudad Universitaria en 1952. “Tenemos fotografías de archivo, se hizo una revisión de diseñadores que estuvieron en esa expo y del propio trabajo de Porset”, explica.



En un segundo núcleo se presenta “Centros neoartesanales y exportación de estilo”, que da cuenta que el diseño también sucedió fuera de la Ciudad de México, con creaciones de diseñadores extranjeros que se afincaron en otros estados de la República para aprender técnicas. Otro núcleo de la muestra consiste en una línea de tiempo hecha con diferentes tipos de sillas del siglo XX y XXI, de diseñadores como Alejandro Rangel Hidalgo, Clara Porset, Emiliano Godoy, Pedro Ramírez Vásquez, entre otros.



El último núcleo es “Me siento en México”, que tiene como punto de partida la silla de mimbre que tiene la forma de la República Mexicana, de Alejandra Antón y cuenta con cerca de 300 piezas de diseño contemporáneo. “Aquí se aborda la búsqueda por saber qué es el diseño mexicano y cómo es hacer diseño en México”, destaca Mallet.

Después de la Revolución, Mallet explica que el diseño tenía una intención de formar una identidad para una nueva nación, pero hoy en día, en un mundo posglobalizado, no se puede hablar de “qué es el diseño mexicano”, sino que es necesario reflexionar sobre cómo responde el diseño mexicano a las necesidades y crisis de la actualidad.



“Me parece que a diferencia del arte, en el diseño apenas se está construyendo una masa crítica en México. (...) Debemos sentarnos a reflexionar a qué debe responder el diseño en momentos de crisis ambiental, crisis de identidad, ya no nacional, sino de identidades subjetivas. Por mucho tiempo lo que se definió como arte popular se excluyó de la historia del arte, por una visión occidental. Es momento de hacer revisiones”, declara Mallet sobre el objetivo de la exposición .



Sobre el panorama del diseño artesanal en México, la especialista destaca que la pretensión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por impulsar lo artesanal es “un discurso demagógico” pues no se ha hecho nada durante la administración por apoyar el diseño.



“Fonart no tiene nada que ofrecer. Lo que vimos en Original dejó mucho que desear. Los museos están muriendo por inanición, no tienen presupuesto, apenas hacen exposiciones con mucho esfuerzo”, señala Mallet.



“Una modernidad hecha a mano. Diseño artesanal en México, 1952-2022” estará abierta al público del 14 de mayo al 13 de noviembre de 2022, en el MUAC.