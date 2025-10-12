Más Información

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Tragedia de las lluvias en México en cifras; muertes, desaparecidos y miles de damnificados ponen al país en alerta

Inundaciones dejan a más de 40 maestros varados en la Huasteca veracruzana; "Urge que nos puedan rescatar", imploran

Inundaciones en Veracruz: evocar viejas tragedias, vivir nuevas catástrofes

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; Fiscalía definirá su situación jurídica el 16 de octubre

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

¿Vives en el Edomex? A partir del 15 de octubre, habrá nueva tarifa en el transporte público; aquí te decimos de cuánto será

Después de 71 días de encierro, estrategias dudosas y lágrimas, la tercera temporada de bajó el telón. El gran ganador, para sorpresa de muchos, fue, quien se llevó a casa (a la verdadera) los codiciados 4 millones de pesos.

El influencer regiomontano se impuso a Dalílah Polanco, la actriz que probó que la elegancia y la supervivencia pueden ir de la mano, y al querido Abelito, el tercer finalista que nos recordó que, en la vida real, los gamers también pueden ser influencers de alto rendimiento.

La final fue un evento tan monumental que se transmitió hasta en salas de cine, demostrando que la necesidad del mexicano de ver cómo sufre un famoso es más fuerte que cualquier estreno de Hollywood.

Y otra forma de despedir a la temporada fueron los memes, que no se hicieron esperar e inundaron las redes sociales.

Fotos: Vía X.
Fotos: Vía X.



México se alza sobre Chile en la Sub-20

En un episodio que deberá ser recordado en la historia del fútbol mexicano, la Selección Sub-20 de México le propinó un baile de antología (4-1, para ser exactos) a la Selección de Chile, los anfitriones del Mundial juvenil.

El triunfo no solo clasificó al Tri a Cuartos de Final, sino que también desató una vendetta cómica en redes sociales que ya es catalogada como "la revancha del almíbar".

Todo comenzó con una inocente (o quizás no tanto) burla de un medio chileno, que insinuó que harían "mermelada" con el delantero mexicano Gilberto Mora. Esta referencia a la histórica goleada de 7-0 en la Copa América de 2016 fue la chispa que encendió la pradera mexicana.

Goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos (el héroe que entró de cambio para ponerle el toque final) silenciaron un estadio y crearon un tsunami de memes que inundaron el ciberespacio.

Ahora, México se prepara para enfrentar a Argentina en Cuartos de Final.

