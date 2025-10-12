Después de 71 días de encierro, estrategias dudosas y lágrimas, la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México" bajó el telón. El gran ganador, para sorpresa de muchos, fue Aldo de Nigris, quien se llevó a casa (a la verdadera) los codiciados 4 millones de pesos.

El influencer regiomontano se impuso a Dalílah Polanco, la actriz que probó que la elegancia y la supervivencia pueden ir de la mano, y al querido Abelito, el tercer finalista que nos recordó que, en la vida real, los gamers también pueden ser influencers de alto rendimiento.

La final fue un evento tan monumental que se transmitió hasta en salas de cine, demostrando que la necesidad del mexicano de ver cómo sufre un famoso es más fuerte que cualquier estreno de Hollywood.

Y otra forma de despedir a la temporada fueron los memes, que no se hicieron esperar e inundaron las redes sociales.

La vida desde que Aldo de Nigris ganó la casa de los famosos México #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX

la wendy esperando a que terminara la casa de los famosos para decir que su favorito siempre fue aarón:#aaronmercury #lacasadeaaron



En un episodio que deberá ser recordado en la historia del fútbol mexicano, la Selección Sub-20 de México le propinó un baile de antología (4-1, para ser exactos) a la Selección de Chile, los anfitriones del Mundial juvenil.

El triunfo no solo clasificó al Tri a Cuartos de Final, sino que también desató una vendetta cómica en redes sociales que ya es catalogada como "la revancha del almíbar".

Todo comenzó con una inocente (o quizás no tanto) burla de un medio chileno, que insinuó que harían "mermelada" con el delantero mexicano Gilberto Mora. Esta referencia a la histórica goleada de 7-0 en la Copa América de 2016 fue la chispa que encendió la pradera mexicana.

Goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos (el héroe que entró de cambio para ponerle el toque final) silenciaron un estadio y crearon un tsunami de memes que inundaron el ciberespacio.

Ahora, México se prepara para enfrentar a Argentina en Cuartos de Final.

