Erika Buenfil fue una de las celebridades que apoyó abiertamente a Aldo De Nigris durante su estancia en “La casa de los famosos México”, pues asegura que aun cuando se cuestionó la razón por la que lo habían sumado al reality show, con los días se ganó su corazón y ahora le augura una gran carrera.

“Es un chavo muy fresco, con un corazón muy bueno y al que le espera un gran futuro. Espero que no pierda el piso. Bueno, lo va a perder un ratito, normal, pero luego ya la vida se encargará de ponerlo en su lugar”.

Michaela Bisogno, fuera del musical “Matilda”

Cuando, en febrero de este año, falleció Daniel Bisogno, su amigo y socio Alejandro Gou aseguró que velaría Michaela, la única hija del conductor; incluso, mencionó que la niña formaría parte de “Matilda”, uno de los musicales más importantes de 2026.

Y efectivamente, la pequeña se presentó en las audiciones, pero Gou reveló que la menor de nueve años no logró pasar el filtro y quedó fuera de la obra. Pero no se trató de falta de talento, simplemente la pequeña no lograba lidiar con el hecho de que su papá ya no aparecería por el teatro; entonces, para no entorpecer el duelo de Michaela, decidieron que este no era el momento para su debut.



Cristina Riva Palacio y su hija, Michaela, presentes en "Ventanenado". Foto: TV Azteca

Lo de Gaby Platas son “las chanclas”

Entre risas, Gaby Platas hizo un llamado a sus seguidores para que no se crean todo lo que ven en las redes sociales. Como ejemplo, se puso ella caminando por la acera, afuera de un lujoso restaurante, portando un modelito de pantalón y blusa negros, de una sola pieza y con zapatos altos. Unos segundos después, enseñó cómo en la primera escalera que se encontró se quitó los tacones para usar zapatos de piso y decir ante su cámara que sólo usó el primer calzado para ir a un restaurante elegante, pero que lo suyo son “las chanclas”.

Gaby Platas. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

