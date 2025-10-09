Más Información

La Malinche, lejos de ser “la mala” en la historia de México

Favoritos al Nobel de Literatura 2025: Gerald Murnane, Can Xue y László Krasznahorkai lideran las apuestas

El Instituto Cervantes recibirá un legado "in memoriam" de Mario Vargas Llosa

Biblioteca Stresser-Péan firma convenio para fortalecer al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos

Pese a protesta, artistas no ven soluciones

José Javier Villarreal hurga en la memoria

Las redes no perdonan, y esta vez las críticas cayeron sobre , que se autoproclamaron campeones… aunque no ganaron. Mientras el verdadero vencedor fue Aldo de Nigris, ellos actualizaron sus biografías como si hubieran arrasado en “La Casa de los Famosos México”. Alexis se puso “Rey de los posicionamientos” y Adrián presumió triunfos acumulados que ni Televisa recuerda.

Los usuarios no tardaron en pasarles factura: “Ni el que ganó anda así en su biografía”, “El hambre y la falta de personalidad en dos descripciones”, “Ni Gala que devoró en cada reto se ponía tanto título”. Y por si fuera poco, circula un TikTok donde Alexis se queja porque en su cumpleaños nadie lo felicitó y solo se comieron su pastel, lo que también le valió más burlas, a pesar de que el reality terminó el domingo pasado.

Gabriel Soto concentrado en él, mas que en buscar pareja

Gabriel Soto asegura que no piensa en el amor, esto tras su ruptura con Irina Baeva a mediados del año pasado. El actor se dice concentrado en su espiritualidad y salud mental, por lo que con el final de “Monteverde” tomará vacaciones junto a sus hijas en Playa del Carmen sin interesarse en conseguir una nueva pareja.

“Sigo dedicado a mí, a mi trabajo, creo que me ha dado mucho resultado el hecho de estar tan concentrado en lo que tengo que hacer, en salir adelante yo antes que nada, en el amor propio; ahora sí que trabajando en mí y ya pensaremos en eso en un futuro. Es mi momento y no quiero desenfocarme de lo que estoy viviendo ahorita, así que seguimos como caballo de carreras, así para adelante”.

Gabriel Soto interpretando a Óscar León en "Monteverde". Foto: @gabrielsoto
Dani Valle acapara la atención en “Mentiras All Stars”

Una fila enorme se formó en el intermedio de “Mentiras All Stars” el fin de semana cuando la gente se dio cuenta que en las butacas se encontraba Dani Valle, quien acudió a ver el musical protagonizado por Belinda y Mariana Treviño.

Como un rock star, el influencer, que provocó el entusiasmo en más de uno en el interior del teatro, accedió amablemente a tomarse selfies uno a uno con sus fans, que temían continuara el espectáculo y no les diera tiempo de llevarse un recuerdo extra del creador de contenido “godín” y quien recientemente ganó el primer lugar en “MasterChef Celebrity” de Azteca.

El creador de contenido e influencer, Dani Valle, se coronó como campeón en MasterChef Celebrity México. Foto: X @MasterChefMx
