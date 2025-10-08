La fe mexicana no conoce límites… ni géneros musicales. Una página de fans de Ghost, llamada “The Nameless Ghouls”, compartió un edit divino: “Mexican Devotion / Divino Niño Perpetua”. La imagen muestra a Papa Emeritus convertido en santo milagroso, con flores lilas, aura celestial y pose de estampita de novenario, pero con riffs satánicos. El timing fue perfecto: Tobias Forge canceló su concierto en México por “malestar estomacal”, y las redes hicieron lo que mejor saben: canonizar entre carcajadas. “¡Santo Patrono de los Cursientos!”, “Líbranos del mal… gastrointestinal”, “¿Cómo confiar en quien huye por un chorrillo?”, comentaron los “fieles”. Así nació el primer santo del metal mexicano: protector de los que creen… y de los que huyen al grito de “¡corre-que-te-alcanza!”.

Fey presentó su “Fey Hits Tour” en el Auditorio Nacional y, entre recuerdos noventeros y coreografías de cardio espiritual, soltó una nueva revelación: ahora quiere hacer contenido sobre… bienestar. “Me encantan los temas de salud, me gusta hacer cosas que me hagan sentirme mejor físicamente para también sentirme mejor espiritualmente o en el alma”, dijo la intérprete de “Azúcar amargo”. No sabe si será libro o podcast, pero ya promete invitados que den consejos de vida, doctores incluidos. Ojo: la revelación de que del pop al mindfulness hay un paso deja claro que Fey ya no sólo busca endulzarte el oído, ahora los chakras, veremos cómo le va.

Fey durante su concierto en el Auditorio Nacional. Foto: Prensa Danna

“Amores perros” pone nostálgica a la manada “old” con vinilo en el Buen Fin

Para quienes aún lloran con el “¿te acuerdas del Chivo?”, hay buenas noticias: el soundtrack de “Amores perros” saldrá (por fin) en vinilo. Y sí, justo durante el Buen Fin, para que el gasto duela doble. El disco incluirá “Sí, señor” de Control Machete, “Lucha de gigantes” de Nacha Pop y aquellas joyas que olían a Julieta Venegas pre-fama y Café Tacvba post-ansiedad. Veinticinco años después, vuelve a vender la tragedia, pero ahora con nostalgia de aguja y tornamesa. Y aunque la manada ya envejeció, el drama sigue latiendo… a 33 revoluciones por minuto.

"Amores Perros" celebra 25 años de su estreno. Foto: Lions Gate Entertainment

