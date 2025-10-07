José Eduardo Derbez asistió al teatro en compañía de su pareja, Paola Dalay para ver una de las presentaciones del musical “Mentiras All Stars”. Al término de la función, el hijo menor de Eugenio Derbez se las ingenió para entrar hasta el área de camerinos con el fin de tomarse una foto con las figuras estelares del montaje: Belinda y Mariana Treviño, y como un fan sin suerte no es un buen fan, Derbez también contó en su imagen con la presencia de Daniela Romo, quien esa noche asistió al teatro para ver el montaje producción de Alejandro Gou.

Se pierde LCDLF de Manola Diez

Manola Diez dice, en relación con su ingreso al reality “La granja VIP”, producción de Azteca que se estrena este domingo 12 de octubre, que su sueño era ser parte de “La Casa de los Famosos México” y por ello buscó desde la edición antepasada (2024) a Rosa María Noguerón, productora de la emisión, para ponerse a sus órdenes como talento posible, sin embargo, para entonces el talento que ingresaría ya estaba seleccionado.

Previo al arranque de la edición 2025, Manola habló de nuevo con la productora y con un alto ejecutivo de la televisora de San Ángel, quien además, es su amigo, sin embargo, aunque la atendió, no fue incluida en la selección de los famosos a participar.

Por ello ahora escuchó la propuesta que desde el Ajusco le hicieron para ser parte del reality que conducirá Adal Ramones.

El Peniche que vivió en situación de calle

Luego de que el actor Carlos Peniche disfrutara de fama y de la aceptación del público por sus trabajos en telenovelas como “La usurpadora” y “El privilegio de amar”, el actor vivió un periodo de profunda depresión que lo llevó a quedarse sin casa y tener que dormir en la calle.

El histrión es parte de la dinastía de talentos del mismo apellido, y fue su tío, Arturo Peniche quien varias veces trató de ayudarlo. Y aunque ingresó varias veces a clínicas de rehabilitación, la depresión por una decepción amorosa y la falta de empleo hacían que recayera irremediablemente.

Hoy, Carlos Peniche lleva siete años de sobriedad y dice que convirtió su historia en un relato que debe servir para que otros no pasen por el camino que él transitó.