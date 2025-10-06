Alexis Ayala ha dicho en las entrevistas recientes que, tras su salida de “La Casa de Los Famosos México”, que ya no piensa en el set y que quiere dejar la conversación del programa fuera de su vida para enfocarse en su familia, además de que no permite que se le cuestione respecto a si fue de Paty Díaz, expareja suya, de quien hizo alusión en una conversación que sostuvo al interior de la casa al hablar de vida en pareja.

Ayala dijo que sí habló de un pasaje de su vida, pero que en ningún momento dio nombres; añadió que sabe que pateó el avispero, y hay gente que se va a querer colgar de su fama y del momento por el que ahora pasa, pero él claro en lo que viene para él.

“Lo más importante es en mi vida personal, es un reenamoramiento con mi esposa, mis hijas, mi madre, porque no estuve dos meses, es vernos a los ojos, tocarnos, hablarnos, decirnos las cosas, empezar a dejar la plática de la casa atrás para empezar a tener la plática de nosotros”.

Edgar Vivar escribirá sus memorias

Aspectos no conocidos de la vida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” se revelaron en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, la cual se basó, en parte, en la autobiografía que el actor, productor y director escribió.

El turno después fue de Florinda Meza, con su documental “Atrévete a vivir”, y ahora es Edgar Vivar, quien está decidido a escribir una serie de textos, a manera de memorias que le ayuden a recordar momentos importantes de su vida y que pueden perderse con el paso del tiempo.

El actor dice que no es algo que busque publicar porque, confiesa, escribe muy mal, pero esa será una decisión que su familia tome cuando él ya no esté en este plano, ya que será parte de su herencia.

Edgar Vivar y Florinda Meza, dos de los actores que trabajaron con "Chespirito". Foto: Especial

Lorena Herrera cambia sensualidad por elegancia

Además de su participación en realities de cocina, Lorena Herrera está a punto de lanzar su nuevo sencillo “Tu juguete”, que estrenará este hoy y que va dirigido a la comunidad LGBT+, público que la mantiene arriba de los escenarios, por eso el video de esta nueva canción incluye chicos guapos con poca ropa y mucho baile.

Lorena explica que le irá bajando poco a poco a la sensualidad porque piensa que no puede seguir haciendo lo mismo que hace 10 años y considera que es momento de verse más elegante que sexy, porque es una evolución inevitable.