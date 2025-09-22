Más Información

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Delfina Gómez entrega su Segundo Informe de Labores ante el Congreso del Edomex

Entre Israel y Palestina: cómo se posiciona México frente al conflicto y la ONU

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Estudiante muere apuñalado dentro del CCH Sur; agresor fue detenido tras intentar huir

Encuesta previo a informe; aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

El periodista cultural , fallecido el pasado 20 de agosto, a la edad de 51 años, será homenajeado durante el (FIC) en su edición número 53.

El 10 de octubre, en el evento inaugural del FIC, que se lleva a cabo en el Patio del Museo Regional de Guanajuato de la Alhóndiga de Granaditas, se dará la Presea Cervantina, de forma póstuma, a Huemanzin, quien cubrió el festival, por primera vez, en 1996, cuando se celebró la edición número 24.

El 14 de octubre, a las 11:00 horas, la Cátedra Cervantina y la Universidad de Guanajuato harán en el Patio Central de la universidad un conversatorio dedicado a Huemanzin como una de las figuras más relevantes del periodismo cultural mexicano; en el evento participarán amigos y colegas de oficio como Andrea Monserrat Ruíz Rodríguez (Canal 22), y los periodistas Leopoldo Cruz Navarro, Juan Jacinto Silva Ibarra y Leticia Sánchez Medel, quien encabezó la petición, a través de una carta dirigida a la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, y el director del FIC, Romain Greco, para que la Presea Cervantina se le diera póstumamente a Huemanzin.

Además, el noticiero de Canal 22, "", retransmitirá, en los días que se lleva a cabo el FIC, las mejores entrevistas en coberturas del festival.

“Cada año eso es para mí el Cervantino: un reto físico y emocional, cognitivo y comunicativo, contra reloj. Además de un enorme placer”, son palabras de Huemanzin sobre el FIC que quedaron registradas en el libro "Festival Internacional Cervantino. 40 visiones de un mismo escenario", que coordinó Leticia Sánchez en 2012.

Estas actividades se realizan en colaboración con Canal 22 y la Cátedra Cervantina de la Universidad de Guanajuato.

