Esta semana, el mundo del espectáculo y del deporte marcaron la materia prima de los memes: para hacer la alegría de los memeros del mundo, primero fue la incursión del futbolista portugués más famoso del mundo en la plataforma de Youtube; después, la victoria del Cruz Azul ante los Gallos de Querétaro y, por último, el anuncio del embarazo de la influencer Karely Ruiz.

El récord de Cristiano

Todo empezó cuando la leyenda del futbol lanzó un video, el primero, para inaugurar su canal de Youtube: URCristiano, que alude al sonido de la letra u y la letra erre en inglés: "You are". Lo más notorio es que, en un lapso de una hora, el futbolista acumuló dos millones de suscriptores para un canal que promete acercar a sus aficionados no sólo al mundo del futbol, sino a la vida cotidiana de Cristiano Ronaldo y su esposa, Georgina Rodríguez.

Los memes, claro, no tardaron en hacerse notar.

Captura vía X.

Captura vía X.

La victoria del Cruz Azul

Hace un par de días, el Cruz Azul demostró de qué está hecho, al quedarse con los tres puntos en condición de visitante y ganarle al Querétaro con un 0 a 2. Con el resultado, el Cruz Azul, además de ganar tres puntos se colocó como líder invicto en la campaña, algo que, por supuesto, no sólo desató el entusiasmo de la afición, sino que fue celebrado con memes.

Memes Cruz Azul

Memes Cruz Azul

El embarazo de Karely Ruiz

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidare y te amaré por siempre", fue el mensaje con el que la influencer Karely Ruiz anunció su embarazo ayer, en su cuenta de Instagram (@karelyruiz.of).

Esta publicación de la modelo de 23 años no sólo le valió cientos de felicitaciones, sino que desató varios memes que circularon el fin de semana.

Captura vía X.

Con información de Leobardo Vázquez Hernández