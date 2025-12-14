Más Información

Esta semana, el Estadio Azteca se convirtió en el epicentro de un fenómeno no solo musical, sino también cibernético.  aterrizó en la CDMX con su World's Hottest Tour y, además de romper récords de asistencia y bocinas, desató una estampida de humor gráfico que ya inunda las redes sociales: los memes. 

Si bien miles corearon a todo pulmón "Titi me preguntó", otros miles, desde la comodidad (y el sarcasmo) de sus hogares, se preguntaron: “¿De qué me estoy perdiendo y por qué esa persona parece que acaba de ver al Mesías?” 

El concierto no fue solo música; fue una mina de oro para los creadores de contenido. Aquí, un vistazo a las tendencias que se hicieron virales:

Maratón Guadalupe-Reyes

La llegada de diciembre significa que la temporada festiva ha comenzado para millones de personas alrededor del mundo. 

Esta época marcada por luces, tradiciones, tiempo con familia y/o amigos y celebraciones, se caracteriza por el olor a ponche, los adornos hechos con Nochebuenas y las coloridas piñatas que pintan las calles a través de todo el territorio nacional. 

Este viernes, en México ha dado inicio el famoso , Y como ya es tradición, las redes sociales han respondido al balazo de salida con la única munición que conocen: memes. 

