El miércoles 15 de noviembre, a las 18:00 horas en las instalaciones de El Colegio Nacional, se presentará la antología “Rubén con nosotros”, realizada por el escritor Vicente Quirarte, en conmemoración de los cien años del nacimiento del escritor y poeta Rubén Bonifaz Nuño.

Para evocar a Bonifaz Nuño, Vicente Quirate, su alumno, comparte ésta y múltiples imágenes sobre su guía y amigo, en el libro que tituló Rubén por nosotros: “…nos fortalece el orgullo de haber disfrutado de una vida mayúscula que iluminó la existencia de los otros. Apenas comenzamos a sentir su ausencia porque sus palabras, su calor y su estoicismo siempre estuvieron y estarán con nosotros.

“La primera persona del plural no es una figura retórica: el poeta supo crear una falange de los hijos que no tuvo, pero tiene. Forjó un nosotros solidario, alegre y poderoso. No hubiera querido para nosotros la tristeza. Al menos, no que la exhibiéramos...”

Un homenaje editorial de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el marco de su 20 aniversario; la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la editorial El Equilibrista y el Colegio Nacional, institución a la que el poeta ingresó en 1972.

En mayo pasado, al abrir el ciclo Poetas mexicanos del medio siglo, organizado por la FLM, en la Casa Estudio Cien Años de Soledad, Vicente Quirarte fue el encargado para hablar sobre su maestro, del que dijo se definió sólo con su poesía. “Pocos poetas mexicanos han sabido combinar lo clásico con lo coloquial. Es el más mexicano y el más clásico de nuestros poetas”.

También aseguró que sin quererlo, Bonifaz Nuño fue una influencia definitiva en la Fundación. Un poeta que hablaba con absoluta sinceridad.

Quirarte, doctor en Literatura Mexicana, hace una selección, integrada por poemas que proceden de diversos libros y cinco textos en prosa, en la que asentó: “Hablar sobre Rubén Bonifaz Nuño es referirse a las mejores virtudes del género humano. Y para nombrar esas virtudes, es preciso acudir al reino de sustantivos a los cuales otorgó esplendor: la poesía, el humanismo y la Universidad, los tres ámbitos en que se desarrolló con una sola voluntad: la defensa de los principios esenciales que permiten la preservación de nuestra especie y su grandeza en medio de la miseria”.

El ensayista, Sintaxis del vampiro, da cuenta en su texto de presentación que las facultades de Química, Derecho y Filosofía y Letras recibieron al poeta y fueron testigos de la manera en que deseaba ejercitar sus armas: los misterios de la materia y sus transformaciones, la defensa de las causas justas, las letras que ilustran y liberan. Tres disciplinas que recorren y vertebran su escritura y su existencia, escribió:

“El Bonifaz defensor, que demuestra su disciplina de abogado, ofrece las pruebas necesarias para establecer la relación entre hombres y serpientes. Sin su conocimiento de los grandes arcanos, no existiría el hermetismo luminoso de La flama en el espejo o de El corazón de la espiral. Todo niño es un héroe y es un brujo. La diferencia es que Rubén Bonifaz Nuño, leal a su infante interior, lector tanto de Homero como de Harry Potter, con el paso de los años continuó siendo mago y héroe”.

La antología integra obras como La muerte del ángel, su primera colección de versos, escrita bajo la luminosa sombra de Rainer Maria Rilke; y los volúmenes completos de El manto y la corona y La flama en el espejo, libros que constituyen una historia completa de principio a fin y que son muestra del Bonifaz más accesible e inmediato, así como del poeta afanado en establecer con su lector un diálogo difícil y estimulante.

Rubén por nosotros será presentado el próximo miércoles 15 de noviembre a las 18:00 horas en El Colegio Nacional con la coordinación de Vicente Quirarte y la participación de Miguel Limón Rojas, presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas, y los escritores Nayeli García Sánchez, Paola Velasco y Christian Peña.

El homenaje y presentación serán transmitidos a través del canal de Youtube de El Colegio Nacional.

