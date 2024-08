Luego de retirarse de la caricatura política, Luis Carreño decidió “tomar de la mano” a una nueva forma de arte para explorarla: la pintura surrealista.

Las obras de arte que ha hecho en los últimos tres años se podrán ver en la exposición Gare Centrale, en el restaurante del Club France.

“(Las pinturas) tienen elementos fantásticos, no están en la realidad. Los personajes, animales y las escenas mismas son cosas que van surgiendo en el momento en el que estoy pintando. Me calé un sombrero y me monté en la composición”, es como el artista plástico describe sus obras.

Carreño explica que cuando dejó la faceta de caricaturista sintió un vacío, que no llegó a ser una crisis existencial, aclara, pero que tenía que llenar con otra forma de creación. Ahí fue cuando hizo caso a una “inquietud” que tenía y volteó a ver “a la prima hermana de la caricatura”, como define a la pintura.

“Dije: ‘me voy a agarrar de esta señora que no conozco, pero es muy linda’, sin dejar de lado a mi compañera de vida, que es la caricatura, como mi papá la tuvo u como mi hijo Joaquín la tiene”, cuenta el artista sobre su relación con estas dos técnicas.

Carreño explica que esta necesidad de expresarse lo llevó a ser más creativo. Además, en esta nueva faceta ha contado con la asesoría del artista Pedro Friedeberg, quien lo alentó a tomar este camino de la fantasía.

La muestra también está conformada por una serie de retratos de personajes ilustres de Francia, un país con el que Carreño tiene una especial conexión, pues ahí estudió arte. Las caricaturas exhiben a figuras como Coco Chanel, Jean Paul Sartre, Yves Saint Laurent, Julio Verne y Gustavo Eiffel, y son obras que creó hace más de una década; además se exhibieron en el icónico restaurante Brasserie Lipp, en París.

La exposición estará abierta hasta septiembre en el Club France, ubicado en Francia 75, colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón.