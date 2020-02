El archivo de don Octavio reposará en paz en El Colegio Nacional cuando el juez dicte sentencia

El caso Octavio Paz, nos cuentan, avanza, lento pero sin contratiempos. Una de las más importantes novedades es que el archivo del Nobel de Literatura, ubicado en los inmuebles de Río Guadalquivir y en la colonia Nochebuena, ya está estabilizado, es decir, acomodado, colocado en cajas para su mejor resguardado y conservación. Por cierto, pese al desorden que existía en los departamentos, el archivo se encontró en muy buenas condiciones. Tras la estabilización de este patrimonio que cuenta con la Declaratoria de Monumento Artístico, se contempló trasladarlo temporalmente a otro espacio para garantizar su protección ante cualquier contingencia, por ejemplo, un temblor. Así que las instituciones involucradas consideraron que un espacio idóneo sería el Archivo General de la Nación, pero la idea se desechó cuando se observó que se tenía que pedir permiso al juez y pasar por un procedimiento administrativo y jurídico tortuoso; es más, la idea se sepultó por completo porque en todo este proceso intestamentario tras la muerte de Marie José Tramini, viuda del poeta, aún falta un elemento clave: el llamado inventario solemne de los bienes. De modo que no se puede mover nada sin ese inventario. ¿Y cuándo se hará? No es posible saberlo. El proceso intestamentario de Marie José sigue su curso y la enumeración de bienes, créditos, documentos y papeles de importancia, bienes ajenos en comodato, depósito, prenda o bajo cualquier otro título a nombre de Marie José no se ha realizado todavía. En cuanto al testamento de Paz, nos recuerdan que dejó asentado que su acervo personal, consistente en papeles, documentos y correspondencia privada, así como manuscritos y mecanuscritos de sus poemas, ensayos, artículos periodísticos, traducciones, fotografías y archivo bibliográfico, serían para El Colegio Nacional. El juicio para validar ese testamento está en curso y se está a la espera de que el juez dicte sentencia de manera positiva, para que El Colegio tome posesión. Este proceso, ya lo hemos documentado en esta páginas, también es tardado.

Que el pacto de buena voluntad mantenga unida la herencia de los Paz-Tramini

Hace unos meses le informamos que el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, aseguró que la masa hereditaria de Octavio Paz y Marie José Tramini tendrá un fin estrictamente cultural, y que tras ser nombrado el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México como heredero único, se garantiza que no habrá dispersión de bienes. Hasta ahora existe un acuerdo de buena voluntad que establece que los derechos de la obra los cederá el DIF a las secretarías de Cultura local y federal, así como todo lo que resulte del inventario solemne, pero aún existe la opción de que el DIF conserve las propiedades de la pareja. Esperemos que esa buena voluntad se mantenga y que, como dice Suárez del Real, no haya dispersión.

Ya hay fecha para el descanso final de las cenizas del Nobel

Por cierto, el próximo 31 de marzo, en el aniversario 106 del natalicio de Octavio Paz, se tiene contemplado depositar las cenizas del Premio Nobel de Literatura en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. También serán trasladadas las cenizas de su viuda, Marie José Paz, quien falleció el 26 de julio de 2018. Nos cuentan que en los últimos meses se ha preparado el espacio y se ha emprendido una serie de proyectos en torno a la figura de Paz. El artista Vicente Rojo ya había adelantado a EL UNIVERSAL que prepara dos esculturas para el Memorial Octavio Paz. Habrá una sala con libros, video, lecturas, y las urnas de la pareja serán cubiertas por un rehilete, mientras que en el patio habrá una especie de fuente, y otro rehilete. El anuncio de la fecha para el último descanso de Paz se hará en las próximas semanas.