El embajador de Francia en México, el diplomático Jean Pierre Asvazadourian, cree en la cultura, la historia y en la educación como puentes que pueden unir a las naciones, tal es el caso de México y Francia, que, en sus palabras, comparten rasgos y riquezas culturales y de investigación que establecen lazos de cooperación.

En entrevista en la Zona Arqueológica de Calakmul, Campeche, estado con el que prepara colaboraciones en materia de patrimonio, Asvazadourian cuenta sobre los ejes culturales que Francia ejecuta en México, además de la labor de instituciones francesas en nuestro país que se dedican a la difusión de la cultura y la ciencia, como el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) y el Instituto Francés de América Latina (IFAL).

¿De qué forma Francia ve a la cultura como una herramienta para relacionarse con México?

Francia y México son potencias culturales por la historia de ambas naciones, compartimos rasgos en los artistas, escritores, por el patrimonio, me parece importante que podamos cooperar con México en el tema de la divulgación cultural. Pero no es sólo de hoy, en nuestra historia común hubo muchos intercambios culturales, pongo como ejemplo la época de la Ilustración, en donde ideales de la Revolución Francesa llegaron a México y al resto del continente americano. Desde la época de la Independencia de México hubo un intercambio de ideas, me parece fundamental entender la historia como otro eje en el que ambos países se entrelazan. Para Francia, la cultura es una herramienta diplomática muy importante, parte del trabajo de la Embajada, se enfoca en la difusión cultural. Creemos que la educación y la ciencia son la apuesta al futuro.

¿Qué acciones se están realizando para reforzar los lazos culturales?

Parte de lo que queremos hacer es dar a conocer el pensamiento francés, me refiero a la sociología, filosofía y a otras disciplinas, pero también estamos apoyando la difusión del idioma francés, estamos formando parte de un programa importante de reintroducción del idioma francés en la enseñanza pública aquí en México. Hace tres años se firmó un convenio con el titular de la secretaria de Educación Pública sobre este tema. Desde mi llegada a México lo que he hecho es firmar convenios con diferentes estados del país, la idea es apoyar la formación y capacitación de profesores de francés, para que exista en la educación pública una oferta de nuestro idioma. Esto tiene como objetivo que los jóvenes puedan hacer movilidades estudiantiles en Francia. Resalto que somos el tercer socio de México en intercambio de estudiantes, cada año 500 estudiantes mexicanos van a Francia y hay 2 mil 500 franceses que vienen a este país a estudiar en las universidades. La cultura y la educación son el corazón de nuestras cooperaciones.

¿De qué se apoya la embajada francesa en México para estas labores?

Lo importante cuando uno lleva a cabo una política exterior es tener a las instituciones que lo apoyan y que sirven para mejorar los alcances, por ejemplo, el IFAL que radica en la Ciudad de México es un instrumento y una herramienta que existe desde hace varios años, sirve para difundir el francés, cuenta con una biblioteca muy importante; difunde cine, otra herramienta para impulsar la cultura y que nos acerca. Ambos países estamos muy involucrados en la creación cinematográfica, pongo un ejemplo concreto, México será el invitado de honor del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que se realizará en Francia el 11 de junio.

En referencia al lugar donde estamos, ¿de qué manera Francia y México unen esfuerzos para la conservación de patrimonio?

En el tema del patrimonio, el CEMCA tiene 61 años de presencia en el país, este centro se creó como una herramienta de intercambio y colaboración para temas arqueológicos; de hecho, reconocidos arqueólogos franceses han formado parte de este centro. Nuestros investigadores vienen a México y desarrollan investigaciones, no sólo de arqueología, sino de otras ciencias sociales, contribuyen a la investigación de la historia y la sociedad en México. Otras actividades, en términos de patrimonio, que apoyamos desde la embajada son exposiciones en Francia sobre la cultura prehispánica mexicana, sobre todo la azteca.

¿Se trabaja en otros temas como la igualdad de género o estudios de la violencia?

Francia tiene una política de diplomacia feminista y México tiene una política exterior feminista, claro que trabajamos en esos temas. Y el de los valores es otro tema que compartimos; destaco el multilateralismo, que es un mecanismo de muchas de las cooperaciones internacionales que realizamos. Hemos dialogado con México y la ONU sobre la igualdad de género, es un tema en común y organizamos actividades al respecto.