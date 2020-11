Dos años de grandes éxitos desconocidos en Los Pinos

Ah, qué lejano quedó aquel 29 de marzo de 2018 cuando la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, lanzó el video con el que invitaba a los mexicanos a cambiar la cultura del poder por el poder de la cultura. Hace dos años y ocho meses se pidió a la ciudadanía sus propuestas. ¿Un cine para niños?, ¿una biblioteca en un árbol? Y crearon una página lospinosparatodos.org. Dos años y ocho meses después, “el complejo cultural más grande del mundo” es un éxito, dicen, que porque desde su apertura el 1 de diciembre de 2018 ha recibido a 3.5 millones de visitantes y por sus grandes “acciones” como la proyección de la Roma y porque se abrió el Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, donde, por cierto, sólo hay una silla. ¿A quién le quedaron cortas las ideas?, ¿a la Secretaría o a los ciudadanos que no mandaron propuestas chidas a la página, que por cierto ya no existe? Qué importa ya, ¿verdad? Ayer celebraron los dos años de apertura con un cachito de lotería. No pues guau.

¿Para cuándo habrá titular de Cultura en la ciudad?

Van cuatro meses que la Secretaría de Cultura capitalina está acéfala y nomás no se ve para cuándo. El domingo 26 de julio, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que José Alfonso Suárez del Real dejaba la Secretaría de Cultura —cargo que ocupó desde que inició el sexenio— para asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Dos días más tarde, Sheinbaum nombró a María Guadalupe Lozada León —que era directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la capital— como encargada de despacho de la dependencia. Bueno, pues mañana se cumplen cuatro meses de ese anuncio. ¿Cuánto tiempo más se necesitará para que haya un secretario de Cultura en la ciudad? Es una pregunta que no tiene respuesta, quizá porque doña Claudia anda más ocupada en ver qué otros nombres de estaciones del Metro modifica, como la de Zócalo-Tenochtitlán, ¿o será que ella ya está en la misma línea del Presidente al considerar que se apoya a la cultura con becas y que “lo demás es accesorio”, y por lo tanto no es necesario un secretario de Cultura?