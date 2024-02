La apuesta de la actriz Emma Dib, quien hoy asumirá como nueva directora del Centro Universitario de Teatro (CUT) —la primera mujer en ocuparlo—, es rescatar lo mejor del CUT, revitalizarlo y abrirse hacia nuevas teatralidades y propuestas estéticas y de formación pedagógica, afirma al relevar en el cargo al director de teatro Mario Espinoza.

“Desde hace muchos años, mi relación con el CUT ha sido intensa. Es mi casa, me formé allí; entré como alumna, después asesoré con algunas cosas porque primero estudié pedagogía, luego fui secretaría académica y docente. Me siento emocionada de poder servir desde otro lugar a mi escuela y a la UNAM, que tantas cosas y tanto aprendizaje me ha dado”, señala, en entrevista la actriz que ha participado en más de 50 puestas en escena y ha trabajado con directores como José Luis Ibáñez, Ludwik Margules, Ximena Escalante, Mauricio García Lozano, Luis de Tavira y Carlos Saura.

Dib destaca la relevancia, no sólo de tratarse de la primera mujer que dirige el CUT, sino de ser la primera actriz en ocupar el puesto. “Eso no había ocurrido antes. Es importante, marca la apertura a nuevos derroteros para el Centro”, afirma y cuenta que le interesa mucho “rescatar nuestra tradición y resignificarla, aprender lo mejor de nuestros errores y estar abierta a nuevas posibilidades. Me siento honrada, por supuesto, halagada y con un enorme compromiso y responsabilidad. También estoy contenta con el apoyo que se ha manifestado desde que la doctora Rosa Beltrán lo anunció”, asegura Dib, quien de 2008 a 2016 integró el Elenco Estable de la Compañía Nacional de Teatro.

“El CUT se enfrenta a una realidad hostil, vertiginosa, en la que estamos enmarcados por el aceleramiento continuo. Vivimos a marchas forzadas, en un estado de alerta constante, saturados de información, donde todo es, entre comillas, fácil. Pero el teatro es proceso y los procesos requieren un tiempo para que se construyan con una consistencia elaborada y muy bien procesada. Frente a esto que enmarca la realidad que vivimos, la saturación de imágenes, series y películas, hay que hacer un rescate, propio del teatro, para contribuir de la mejor manera a la formación de los estudiantes”.

En el CUT se forman estudiantes —continúa— con cierta consistencia para tener presencia en el teatro, pero también en series y películas. “A través de su oficio se aprecia el trabajo y la vigencia del CUT, que siempre ha sido importante para el teatro de nuestro país, en tanto la experimentación y la formación de cuadros y no sólo de actores, aunque la actuación es una línea constante; hubo un tiempo donde se ofrecieron carreras como Escenografía, Dirección y Producción. En el CUT se han formado gestores, productores y directores. Una de las características del CUT es que los maestros siempre estamos en activo”, concluye.

Dib participa actualmente en tres obras de teatro: El padre, de Angélica Rogel; Duda, una parábola, de José Sampedro, y ¿Cuál es tu norte?, que ella misma dirige, en homenaje al maestro José de Santiago Silva.