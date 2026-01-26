El festejo por la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, sólo fue comparable con el festejo por el nombramiento de la doctora Lucero Ibarra Rojas, como directora interina designada por la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz. Decenas de integrantes de la comunidad manifestaron su respaldo a la decisión de la funcionaria, pero también a la gestión de la nueva titular del CIDE.

Cerca de 80 profesores-investigadores del CIDE, entre los que se encuentran Jean Meyer, Javier Reyes Martínez, Andrew Paxman, David Miklos Landesmann, Javier Aparicio, Sonia Di Giannatale, Lorena Ruano, Gerardo Maldonado Carlos Pérez Ricart, Alfonso Miranda, Andreas Murr, Aldo Ponce Ugolini, Alejandro Elizondo Cordero, Alexander Elbittar, Carlos Bravo Regidor, Marcela Pomar y Catalina Pérez Correa, entre muchos más, firmaron una carta dirigida a la opinión pública para expresar, apuntan, “nuestro firme y completo apoyo a Dra. Lucero Ibarra Rojas” como directora General interina del CIDE.

“Estamos convencidas y convencidos de que la Dra. Ibarra Rojas tiene los méritos y capacidad para guiar a la institución con el fin de garantizar la educación pública de calidad y la investigación al servicio del país y de alto impacto en la vida académica”, afirman en la carta en la que le ofrecen a la doctora Ibarra Rojas “nuestro total respaldo y confianza” y la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, su agradecimiento “por toda su gestión y la disponibilidad de oír a la comunidad en este asunto”.

A la opinión pública:

Por medio del presente, quienes integramos la comunidad del CIDE expresamos nuestro firme y completo apoyo a Dra. Lucero Ibarra Rojas como Directora General interina del CIDE.

A título personal, varios de ellos, al conocer la noticia de la destitución de Romero Tellaeche, tomaron las redes sociales para mostrar su alegría. Por ejemplo, Carlos A. Pérez Ricart escribió: “Se va Romero Telleache Del CIDE. Una gran noticia. Tras cuatro años críticos, por fin se escuchó a la comunidad académica. Mi reconocimiento a @rosauraRuiz4. Todo el respaldo para @LuceroIbRo, extraordinaria colega. Reconstruir tomará tiempo, pero era urgente empezar. Por fin.”

También la internacionalista, Lorena Ruano, apuntó en la misma red, “La comunidad #YoDefiendoalCIDE está celebrando el fin de esa pesadilla de director que impusieron de mala manera en 2021... Se tardaron y, para algunos de nosotros, ya es demasiado tarde. Lo que queda de la comunidad, que no es poco, respira aliviada. Qué bueno que ya se va.”

Andrew Paxman, también profesor e investigador del CIDE, llamó a Romero Tellaeche “El rey Lear mexicano” tras que el funcionario depuesto, emitió un comunicado para esgrimir argumentos para mantenerse en el cargo. Antes, Paxman había escrito: “Después de más de 4 años, ¡se acaba la pesadilla! ¡Corrieron a Don Espurio Plagiador Acosador! #YoDefiendoalCIDE”

Por su parte, Javier Aparicio, profesor e investigador anotó: “El Director General del CIDE, José Romero, ha sido destituido de su cargo. La mejor de las suertes a la nueva directora interina, @LuceroIbRo! Es la mejor noticia en varios años: la comunidad del @CIDE_MX es más fuerte que quienes quisieron destruirlo por cuatro seguidos.”

