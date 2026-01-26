Minutos después de que se diera a conocer la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE y el nombramiento de Lucero Ibarra como directora interina, Romero Tellaeche dirigió un mensaje a los miembros del Consejo de Gobierno del CIDE, y alegó que su remoción debe llevarse a cabo con reglas expresas y lejos de “decisiones informales o acuerdos políticos”.

“En particular, la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad el debido proceso y el derecho de audiencia y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno debidamente convocada con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”, se puede leer en un oficio titulado “Sobre la titularidad de la dirección del CIDE”.

De acuerdo con Romero Tellaeche, el procedimiento para su remoción no se ha realizado siguiendo los lineamientos del CIDE, por lo que “conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”, señaló.

En redes sociales, integrantes del CIDE han afirmado que Romero Tellaeche se rehusa a dejar el cargo.

La investigadora Brenda Valderrama escribió: “Qué bueno está en chisme en el @CIDE_MX. ¡¡¡Destituyen a su director, pero se niega a irse!!!”.

El periodista Daniel Moreno también reaccionó a la noticia, y señaló que Romero “está atrincherado en sus oficinas”.

“Que dice Romero que no se va del @CIDE_MX y que le hagan como quieran. Vamos a ver quién gana este pulso. Por lo pronto, dicen que Romero está bien atrincherado en sus oficinas”, escribió.

