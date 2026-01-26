Más Información

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos

BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

UNAM escala posiciones en diversas disciplinas en ranking mundial 2026; se consolida como institución líder del país

UNAM escala posiciones en diversas disciplinas en ranking mundial 2026; se consolida como institución líder del país

SAT irá tras los contribuyentes que se dediquen a la compra-venta de facturas falsas; es el eje de su Plan Maestro 2026

SAT irá tras los contribuyentes que se dediquen a la compra-venta de facturas falsas; es el eje de su Plan Maestro 2026

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Brasil asume representación de intereses diplomáticos de México en Perú; custodiará instalaciones de Embajada

Minutos después de que se diera a conocer la como y el nombramiento de Lucero Ibarra como , Romero Tellaeche dirigió un mensaje a los miembros del Consejo de Gobierno del CIDE, y alegó que su remoción debe llevarse a cabo con reglas expresas y lejos de “decisiones informales o acuerdos políticos”.

Lee también:

“En particular, la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad el debido proceso y el derecho de audiencia y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno debidamente convocada con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”, se puede leer en un oficio titulado “Sobre la titularidad de la dirección del CIDE”.

Lee también:

De acuerdo con Romero Tellaeche, el procedimiento para su remoción no se ha realizado siguiendo los lineamientos del CIDE, por lo que “conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”, señaló.

En redes sociales, integrantes del CIDE han afirmado que Romero Tellaeche se rehusa a dejar el cargo.

La investigadora Brenda Valderrama escribió: “Qué bueno está en chisme en el @CIDE_MX. ¡¡¡Destituyen a su director, pero se niega a irse!!!”.

El periodista Daniel Moreno también reaccionó a la noticia, y señaló que Romero “está atrincherado en sus oficinas”.

“Que dice Romero que no se va del @CIDE_MX y que le hagan como quieran. Vamos a ver quién gana este pulso. Por lo pronto, dicen que Romero está bien atrincherado en sus oficinas”, escribió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]