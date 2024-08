Ana Francis López Bayghen Patiño, conocida artísticamente como Ana Francis Mor, fue nombrada nueva titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así lo informo la futura jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, en la presentación del equipo que conformará su gabinete de trabajo.

Conocida por ser miembro de la compañía de Cabaret, las Reinas Chulas, y por su activismo a favor de los derechos de la comunidad LGBT+, Ana Francis Mor tendrá que enfrentar varios retos en su gestión, que van desde dignificar a los trabajadores de la cultura de la capital hasta ganarse la autoridad de las comunidades culturales de la ciudad, coinciden tres expertos consultados por este diario.

Para el experto en políticas culturales Carlos Lara, el reto principal de Ana Francis Mor es dejar de lado su militancia política y comportarse como una funcionaria pública. “La ciudad es la ventana por la cual los demás ven a México, eso requiere que deje de lado su militancia en Morena. No me preocupa si cumple con el perfil adecuado, me preocupa más que tenga la claridad para ver que está en un cargo que debe comportarse como una funcionaria y que ya no es militante”, expresa.

Por su parte, la periodista Adriana Malvido apunta que Ana Francis Mor tendrá los retos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura en la capital e ir más allá de espectáculos masivos en el Zócalo.

“Tendrá varios retos, entre ellos ver más allá del discurso oficial de la 4T y de Morena para diversificar su proyecto. Tendrá que dignificar las condiciones laborales y de seguridad social de los trabajadores de la cultura, es una prioridad urgente frente la precarización en la que subsisten debido a la austeridad presupuestal”, apunta.

Y agrega: “otro reto será ir más allá de los espectáculos masivos en el Zócalo, o exposiciones en Los Pinos en el afán de democratizar y descentralizar el acceso a la cultura”.

El gestor cultural Eduardo Cruz Vázquez afirma que uno de los retos principales de Ana Francis Mor será renovar la estructura de la dependencia que encabezará. “Uno de los retos mayúsculos es resolver el marco jurídico y financiero con el que se coordina con las alcaldías; otro es renovar la estructura de la dependencia que sigue funcionando, en buena medida, con lo que fue el Instituto de Cultura creado por Alejandro Aura en 1997”.

Cruz Vázquez añade que otro pendiente es la Ley de Espacios Culturales Independientes. “Sabe que la Ley de Espacios Independientes, por citar otro caso, nació coja, y ojalá se empeñe en negociar ajustes más profundos a la Ley de Establecimientos Mercantiles. Hay asuntos pendientes que señala la Constitución de la CDMX en materia de derechos culturales”, expresa.

Cruz Vázquez añade que Ana Francis Mor cumple con el perfil adecuado para desempeñarse como titular de Cultura de la ciudad. “Se perfiló claramente para el cargo. Representa nítidamente el núcleo morenista de la capital como del país, y de sus correspondientes simpatías del medio cultural. Me parece por ello acertado y confío en que hará un buen equipo con Claudia Curiel”, expresa Cruz Vázquez.

“Espero que genere un proyecto creativo que respete e integre la diversidad y pluralidad de culturas y expresiones artísticas que existen en la CDMX, y no sólo la perspectiva del partido en el poder”, apunta Malvido.

