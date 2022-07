Cuando un millonario neoyorkino se fugó de Santa Martha Acatitla en helicóptero, en 1971

En agosto de 1971, el magnate neoyorkino Joel David Kaplan se fugó del penal de Santa Martha Acatitla en un helicóptero. Muchos dirían que fue un escape digno de película, sin embargo la hazaña de Kaplan fue la que inspiró a Hollywood.

Considerado como la primera fuga de prisión en helicóptero, este suceso fue la base para la película “Breakout”, protagonizada por Charles Bronson y Robert Duvall y estrenada sólo cuatro años después, en 1975.

Kaplan, heredero de una familia que importaba miel, había sido encarcelado por homicidio de su socio Melchor Vidal. El estadounidense y su compañero de celda, el venezolano Carlos Antonio Contreras Castro, ya habían intentado escapar en una ocasión anterior, sólo que habían optado por un tráiler. Esa vez fallaron.

Lee también: Museos de CDMX ofrecen cursos de verano para niños y adolescentes

Para el escape, Kaplan burló a las autoridades y guardias al usar un helicóptero de color azul, igual al de la Procuraduría General de la República. Sólo bastaron “menos de 2 minutos” para la fuga, aunque en el imaginario público se maneja que sólo tardaron 10 minutos.

El caso no sólo causó revuelo en México, sobre todo porque salieron a la luz varias fallas que eran seña de torpeza y corrupción dentro de la prisión, sino que también medios estadounidenses como la revista “Time” y el “New York Times”, junto a la agencia Associated Press, reportaron el hecho. En 1973 la historia fue contada en el libro “The 10-second jailbreak;: The helicopter escape of Joel David Kaplan”.



Foto: Especial

Dos reos huyeron de la penitenciaría del D.F. en helicóptero

19 de agosto de 1971

Señalan como realizador de la fuga al piloto Hardey Orville Dayle

Por Javier Mendoza Maya

En una de las más espectaculares fugas que registra la historia, en penales de México, ayer, a las 18:35 horas, en una acción que no duró más de dos minutos, se fugaron de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, utilizando un helicóptero de cuatro plazas, sin matrícula, que los recogió del patio interior del dormitorio número uno, los peligrosos sentenciados Joel David Kaplan Klempner, norteamericano, y Carlos Antonio Contreras Castro, venezolano.

La acción fue tan sorpresiva -no se tienen antecedentes de caso similar-, que los vigilantes no tuvieron oportunidad ni de dar la voz de alarma ni de disparar un solo tiro.

Todavía varias horas después de la fuga, más de 350 personas, desde el director de la cárcel, doctor y teniente coronel José Luis Campos Burgos, hasta el mozo, pasando por celadores, empleados, administrativos, enfermeras, etcétera, permanecían dentro del personal, sujetos a investigación, por instrucciones del regente, licenciado Octavio Sentíes, y aún eran víctimas del estupor.

Un helicóptero de color azul, sin matrícula (aunque hay versiones en el sentido de que el único aparato de ese tipo pertenece a la Procuraduría General de la República), piloteado con gran pericia y en vuelo raso, descendió en el patio del dormitorio número uno, donde se encuentran los sentenciados de menor edad y que observan mejor comportamiento.

Lee también: Los siete títulos, a buen precio, que te puedes comprar en el 14 Gran Remate de Libros

Kaplan y Contreras abandonaron el dormitorio y subieron al helicóptero, mismo que levantó el vuelo, igual que aterrizó, en forma rasa, apenas para superar el muro de 13 metros de alto, y tomar la dirección de la Calzada Ignacio Zaragoza, con rumbo a Chalco.



Foto: Hemeroteca, El Universal

Desconcierto

A las 21.00 horas, el director de la Penitenciaría recibió a los periodistas, mientras que en el interior del penal se observaba una gran movilización.

Agentes del Servicio Secreto, Policía Judicial Federal y agentes del Ministerio Público realizaban las primeras investigaciones bajo la coordinación del licenciado Manuel Gurría Ordóñez, director de Gobernación del Departamento del Distrito.

El ambiente era de tensión, pues aún sorprendía lo rápido e increíble de la acción que para fugarse realizaron Kaplan y Contreras.

El director se encontraba acompañado por el mayor Juan Tovía Martínez, jefe de vigilancia. Ambos relataron los hechos. Asimismo, el celador Matías Salinas Ramírez, quien fue el que se percató de la fuga, pero nada pudo hacer por no estar armado - por seguridad, según se

explicó, ningún celador anda armado, sólo los que permanecen tras las rejas o en los garitones o torreones de vigilancia.



Foto: Especial



El relato

Este celador manifestó que al escuchar el ruido que producen las aspas de un helicóptero, se asomó a una ventana, observando que la nave descendía y salían corriendo los dos detenidos. Abordaron el helicóptero y se reanudó el vuelo. “No pude hacer nada”, puntualizó.

Grave antecedente

Las autoridades de la Penitenciaría aceptaron que en febrero del presente año, Joel David Kaplan, sentenciado a 30 años por homicidio calificado en la persona de Melchor Vidal, y Carlos Antonio Contreras Castro, sentenciado por falsificación de documentos, uso ilegal de los mismos, robo y fraude, intentaron fugarse, juntos, ocultándose en la “caja” de un trailer. En esa ocasión fueron descubiertos pero, y esto es lo inexplicable, se les permitió seguir compartiendo la misma celda.

Kaplan, nacido en Nueva York y hombre millonario, ya que se dedicaba antes a ingresar a prisión, a la exportación de cantidades industriales de miel, tiene 42 años y aún se le permitía estar en la celda de “los más jóvenes”.

Reciben visitas

Ayer mismo, aproximadamente a las 15:00 horas, ambos recibieron las visitas de sus respectivas esposas Irma Vázquez Calderón y Maribel “N”. Según se dijo, eran las únicas que los visitaban con frecuencia.

Joel David Kaplan fue el autor intelectual del asesinato de Melchor Vidal, mismo que consumaron dos mujeres. Después del crimen huyó a España y más tarde a Estados Unidos, en donde fue capturado y extraditado a México. Ingresó a la Cárcel Preventiva el 23 de mayo de 1963, pasando el 22 de abril de 1969 a la Penitenciaría.

Calors Antonio Contreras, avezado delincuente, ingresó a la Preventiva el 7 de julio de 1966, y a la Penitenciaría el 12 de mayo de 1969.

Función de cine

La fuga fue perfectamente planeada. Esta es la opinión de detectives y policías. Los dos reos pensaron hasta en el más pequeño detalle, como lo es el hecho de que a la hora de la fuga la mayor parte de los presos estaba en una función de cine, presenciando la exhibición de la película “Altar de sangre”.

Además, seleccionaron perfectamente el área para el descenso del helicóptero, pues el patio no tiene vigilancia interna, no ofrece punto de tiro desde el más cercano torreón, ubicado a 350 metros y tiene una superficie de 10,000 metros cuadrados.



Foto: Hemeroteca

Personal de vigilancia

Los celadores Luis Meza Rico, Alvaro González Miranda, Matias Salinas, Carlos García Ramírez y Mauro Jiménez González, que estaban de guardia en el dormitorio número uno en el momento de la fuga, fueron intensamente interrogados. En el dormitorio señalado hay una población de 400 reos.

Despliegue de fuerza

Al tener conocimiento de la fuga, el director de Policía y Tránsito, general Daniel Gutiérrez Santos, dio instrucciones para que se movilizaran los agentes del Servicio Secreto a fin de ir tras los evadidos.

Los primeros pasos fueron enviar agentes a varios aeropuertos cercanos a la metrópoli, como el de Atizapán. Hasta las 23 horas, el general Raúl Mendiolea Cerecero manifestó que no había ninguna posta y que solo habían sido ordenadas medidas de vigilancia (una compañía de granaderos cercó el personal), para evitar que alguien abandonara la cárcel.



Foto: Hemeroteca

Informe en la terminal aérea

Las investigaciones también se concentraron en la terminal aérea. Allí se dijo que sólo hubo un vuelo de helicóptero, por la mañana, a Guadalajara, en donde, se comprobó, arribó horas más tarde. Además de este dato no se tiene ninguna otra información.

Expertos en este tipo de naves expresaron que si se vuela bajo, se puede evadir el radar y que el tránsito de éstos después de las 19 horas es imposible, debido a las condiciones meteorológicas.

Primeras investigaciones

Por Angel Gómez Granados Redacto de EL UNIVERSAL

El piloto que conduce el helicóptero, sin matricula, color azul, donde ayer se fugaron de la Penitenciaría para reos sentenciados de Santa Martha Acatitla, los reos David Kaplan Klempner y Carlos Antonio Contreras Castro, fue identificado anoche como Hardey Orville Dayle, originario de Estados Unidos y quien, se dijo inicialmente, es piloto de la compañía aérea Western Airlines.

El licenciado J. Antonio Sam López, director de la Policía Judicial del Distrito, en entrevista con EL UNIVERSAL en los primeros minutos de esta madrugada, dijo lo anterior.

También agregó que en los separos se encuentra detenida, también desde anoche, la señora Irma Vázquez Calderón de Kaplan, esposa de unos de los reos evadidos, quien ha sido ya interrogada ampliamente al respecto.

Dicha señora, también entrevistada por “El Gran Diario de México”, dijo vivir en la calle de Hudson 11, Colonia Cuauhtémoc, y que ayer mismo en la mañana el piloto Hardey la había ido a visitar a que junto con él -con el piloto- fue a la Penitenciaría de Santa Marta a visitar a su esposo David Kaplan, con quien estuvieron unos minutos.

Desde luego la policía asegura que esta visita de la señora Kaplan y el piloto fue estudiada ampliamente por éste y se ultimaron los detalles de la fuga, misma que ya se había planeado perfectamente con anterioridad.

La señora Vázquez Calderón de Kaplan, fue detenida anoche a las 19:30 horas por agentes del Segundo Grupo de la Policía Judicial del Distrito, al mando del comandante Rosalio Ramírez Faz. Otros agentes de la misma corporación se trasladaron a un campo de aterrizaje localizado en Venta Prieta, Hidalgo, cerca de la ciudad de Pachuca; otros más estaban en la compañía Western y otros haciendo las investigaciones en una rápida y muy efectiva acción dirigida por el licenciado Sam López.

Datos del piloto

Hasta esta madrugada lo que se sabía del piloto era la identidad; que es como de 1.80 de estatura; 90 kilos de peso; pelo lacio castaño claro; ojos cafés claros y complexión robusta.

También se pudo saber que este mismo individuo, pero con el apellido de Hooke se registró el 14 del actual en el Hotel Holliday Inn, a la entrada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; que allí pasó la noche y que al día siguiente, el 15, salió.

Una contradicción

La señora Vázquez Calderón de Kaplan se enteró de que el citado individuo ya había abandonado ese hotel el día domingo 15.

Ya se habla de la fuga

También agentes judiciales al registrar anoche y esta madrugada la celda de Kaplan se encontraron con que ya se hablaba de la fuga.

En una carta dirigida al propio Kaplan y firmada por una mujer -se desconoce si era o no la esposa del detenido- se afirmaba ya la fuga.

La carta en cuestión está en manos del director de la Policía Judicial.

En la misiva se hace un relato amoroso y al mismo tiempo casi se asegura que Kaplan saldrá bien librado de la fuga.

También se dice que después de fugarse tanto Kaplan como el venezolano Contreras Castro, se dirigirán hacia el país de éste, o sea a Venezuela.

Otros interesantes y sensacionales datos proporcionados anoche por el licenciado Sam López a EL UNIVERSAL, indican que el helicóptero, vehículo utilizado para este espectacular y única fuga, había llegado ayer en la mañana procedente de Los Ángeles, California, y aterrizó en un campo localizado en Venta Prieta, Hidalgo, muy próximo a Pachuca.

Que en el citado campo también aterrizó una avioneta de donde descendieron dos personas y luego abordaron el helicóptero que después vino a México, mientras que la avioneta se dijo que iría con dirección a Tegucigalpa, Honduras.

El encargado del campo de aterrizaje, que también ya está siendo interrogado por la policía, dijo que no le pareció sospechoso ni el aterrizaje de los dos aparatos - helicóptero y avioneta- ni la presencia de las dos personas que después abordaron el helicóptero.

También hasta allí llegó un misterioso automóvil color dorado, con placas de Texas, de donde se supone iba el piloto Hardey Orville, el cual había viajado de esta Capital hasta el citado campo de aterrizaje.

Ese automóvil dorado de modelo reciente enfiló después por la carretera a México, pero hasta esta madrugada no se tenían mayores informes al respecto. Y el piloto Hardey, ya con el helicóptero azul bajo su mando, voló hacia el penal de Santa Marta Acatitla, en donde a las 18.35 horas se consumaría la fuga más espectacular registrada hasta ahora.

Esta madrugada la nube de agentes dirigida por el Licenciado Sam López, continuaba trabajando afanosamente en el asunto. También la Policía Federal de Caminos en busca del citado vehículo dorado con placas de Texas tras los dos reos evadidos.



Foto: Especial

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.