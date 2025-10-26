PARÍS (AP) — Los fiscales de París anunciaron el domingo el primer arresto de sospechosos en relación con el robo de joyas en el Museo del Louvre, una semana después del atraco.

Los arrestos tuvieron lugar el sábado por la noche.

Aquí una cronología de los hechos relacionados con el robo de joyas en el Louvre.

10 de octubre

Los ladrones utilizan un pretexto falso para robar un elevador de cesta. La fiscal de París, Laurence Beccuau, dijo que hicieron una cita con la empresa propietaria del camión antes de irse con él, usando amenazas pero sin violencia. La empresa presentó una denuncia por el robo en la localidad de Louvres, a unos 20 kilómetros (12 millas) al norte de París. El nombre ha hecho que muchos se pregunten si fue una coincidencia.

19 de octubre (Día del robo)

9 de la mañana: El museo del Louvre abre a los visitantes.

9:30 de la mañana: Ladrones vestidos como trabajadores estacionan el camión equipado con un elevador de carga —una vista común en París— en la acera al pie del Louvre, en el Quai François Mitterrand junto al río Sena. Colocan conos de tráfico alrededor del camión para simular una operación de mantenimiento. Dos personas suben una escalera para llegar a un balcón y entrar por una ventana.

9:34 de la mañana: Los dos ladrones entran en el extremo sur de la Galería de Apolo. Se activa una alarma en la sala de control de seguridad. Un miembro del personal en la sala hace una llamada por radio a los miembros del centro de mando para alertarlos sobre los intrusos.

9:35 de la mañana: Los ladrones utilizan cortadores de disco para cortar limpiamente el vidrio de dos vitrinas y llevarse las joyas. Los guardias de seguridad hacen evacuar a los visitantes, de acuerdo con los requisitos que se centran en la seguridad de la multitud. El gerente del museo llama a la comisaría cercana para informar de un robo en curso y pide ayuda inmediata.

9:36 de la mañana: Un líder de equipo en el centro de mando activa un botón especial vinculado a la sede de la policía de París.

9:37 de la mañana: Se envía un mensaje al personal para solicitar que se cierren todas las puertas del museo.

9:38 de la mañana: Los ladrones salen por la misma ventana y huyen hacia el este con otras dos personas que los esperan en dos scooters. Dejan atrás una chaqueta amarilla similar a las que suelen usar los trabajadores de la construcción y otros equipos, incluido un cortador de disco. La ministra de Cultura, Rachida Dati, indicó que los guardias de seguridad en el lugar impidieron que un ladrón incendiara el camión con el elevador de carga.

10:34 de la mañana: Dati anuncia en las redes sociales que "un robo tuvo lugar esta mañana en la apertura del Museo del Louvre".

Más tarde ese día: La corona imperial con esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contiene más de 1.300 diamantes, se encuentra fuera del museo. Los ladrones se llevaron otros ocho objetos de valor histórico incalculable.

22 de octubre

El museo reabre. Beccuau, la fiscal, dice que alrededor de 100 investigadores están trabajando en el caso, además de expertos forenses que están analizando imágenes de vigilancia y 150 muestras tomadas del elevador de cesta, dentro del museo y en los objetos encontrados.

26 de octubre

Beccuau anuncia que los investigadores realizaron arrestos el sábado por la noche, agregando que uno de los hombres detenidos se estaba preparando para salir del país desde el Aeropuerto Charles de Gaulle de París. Beccuau no dice si se han recuperado joyas. Añade que los investigadores de una unidad especial de policía encargada de robos a mano armada, robos graves y robos de arte realizaron los arrestos.

