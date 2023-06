El autor de "Meridiano de sangre", recién fallecido, retrató los lugares baldíos y las fronteras salvajes de Estados Unidos. Confabulario realiza un repaso por su obra, una invitación a reflexionar sobre la miseria humana.

Lee también: Una crónica de la historia de la mujer y el feminismo en México, contada por Carlos Monsiváis

El escritor de "All the Pretty Horses" era un hombre aislado que sólo anhelaba escribir. Falleció en su domicilio el 13 de junio en Santa Fe, Nuevo México. Sus novelas son fundamentales en la literatura estadounidense: su narrativa, habitada por el asesinato, el incesto y la locura, nos aproxima a cómo esa nación se concibió desde la amoralidad y nos enfrenta con la falsa idea del ser humano que pretende vivir en armonía.

Las historias de Cormac McCarthy son tan viscerales que pueden alterar la personalidad de dos personajes con una voz diferente como ocurre con los hermanos Coen, reconocidos por la adaptación cinematográfica de "No hay lugar para los débiles" (2005), del libro “No Country for Old Men”.

Lee también: Recordando a Ricardo Rocha