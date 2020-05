Constructores Escénicos, al servicio de la salud

El trabajo del taller Constructores Escénicos ha creado cientos de universos, sus trabajadores, por ejemplo, han creado de la mano de escenógrafos como Félida Medina, las calles de París en medio de la Segunda Guerra Mundial para la ópera Manon, llevada a escena en 2014 en el Palacio de Bellas Artes; con Sergio Villegas y Adrián Martínez, crearon el espacio para dar vida al musical Billy Elliot en el Centro Cultural Teatro 2. Hoy, ante la pandemia por Coronavirus, los teatros están cerrados, el regreso a los escenarios es incierto y las oportunidades de empleo para el teatro son prácticamente nulas. Por ello, han puesto su experiencia al servicio de la salud.

El taller especializado en hacer escenografías, integrado principalmente por profesionales en construcción con carpintería, herrería, pintura escénica, utilería, ambientación, atrezzo, drapería, forillo, mecánica teatral, entre otros oficios, fue llamado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, para realizar modificaciones al área de terapia intensiva en donde ya han empezado a llegar enfermos de Covid-19.

Y guiados por médicos y enfermeras del hospital, rehicieron la sala de espera y la convirtieron en una zona para personas con Covid-19, transformaron una cocina en un almacén, incluso lograron crear áreas de paso de una zona a otra para evitar la contaminación de otros espacios en donde no hay personal que atiende a pacientes con coronavirus.

Hace un mes el escenógrafo Sergio Villegas y Premios Metropolitanos de Teatro lanzaron una convocatoria en redes sociales para poner la experiencia de 10 talleres especializados en teatro al servicio de los hospitales públicos y privados. Pero, hasta ahora el único contrato que pudieron concretar fue con Neurología en el que sólo pudo trabajar Constructores Escénicos, y el taller de vestuario Trama&Drama.

“La razón por la que no hemos podido tener más contratos es que hay una burocracia con todos los candados del mundo, hay 150 mil reglas para prevenir que un día no salga en las noticias una información que diga que se le adjudicó un contrato tramposo a unos escenógrafos malvados. La verdad es que ha sido realmente muy difícil encontrar chamba”, dice Villegas.

De acuerdo con el escénografo en un par de días concluyeron los trabajos que les solicitaron en Neuro logía, que hasta el momento no es un hospital de referencia para pacientes con Covid-19, pero decidió tomar sus precauciones para poder brindar atención.

Villegas cuenta que con Trama&Drama, especializado en vestuario, hicieron unas cápsulas para pacientes de Covid-19 y diseñaron otras cápsulas para pacientes intubados. “Se crearon para que cubrieran la mitad de los cuerpos pero con ventanas para que los médicos pudieran meter sus brazos”, cuenta.

En un principio, explica Villegas, fueron llamados para poner canceles de división, pero poco a poco los médicos se acercaron con ideas. “Cuando acabamos los canceles nos dijeron que querían otras cosas, así surgieron las cápsulas, les llevamos un prototipo, nos pidieron modificaciones hasta que quedaron, tenían que ser ligeras, lavables, con espacio suficiente. Fue muy importante trabajar con ellos porque tienen claro qué necesitan, como hacer una puerta más ancha para que puedan entrar y salir con el paciente en la camilla”, explica.

Antonio Pérez es responsable del taller Constructores Escénicos, con 15 años de experiencia en el ramo teatral, en donde laboran alrededor de 15 personas. “Empezamos en este ámbito hace 15 años, tenemos especialidad en construcción, estructuras metálicas, aluminios, cancelería, puertas, ventanas, carpintería, acabados, todos los oficios que se requieren para ser realizadores teatrales, además trabajamos en muchos materiales como madera, tela, unicel, fibra de vidrio, acrílico. Nosotros hemos aprendido a hacer lo que quieran”, explica.

El taller trabaja por proyecto, este año ya tenían armada la escenografía de La voz humana que se presentaría en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, y la del proyecto Carro de comedias que tenía programada Teatro UNAM, así como un par de obras de formatos más pequeños. Todo se detuvo. “Nosotros somos alrededor de 15, ocho han estado conmigo desde hace 15 años, para poder cubrir salarios de todos, necesitamos dos o tres producciones simultáneas, tenemos que estar trabajando todo el tiempo porque nuestro gasto corriente es amplio y la nómina es de 30 mil pesos a la semana. Lo que estamos viviendo ahora es realmente muy difícil”, cuenta.

Del escenario al hospital

Sergio Villegas y Antonio Pérez realizaron un recorrido por Neurología con el personal médico y de enfermería, quienes les fueron explicando cuáles era sus necesidades. En el último día de trabajo, cuenta el escenógrafo, una enfermera, comentó: “Si tan sólo yo pudiera salir del área con pacientes de Covid-19 e ir directo a la zona de lavandería, me sentiría más tranquila de no andar recorriendo otros espacios con la ropa”. Villegas y Pérez decidieron tumbar la pared y adecuar un pasillo de acceso directo. Así surgieron muchas de las modificiaciones. “Eso ya ni estaba en el contrato, pero ¿cómo nos íbamos a ir sin hacerlo? Lo que nosotros queremos es tener trabajo y ayudar”, dice el escenógrafo.

“Nos pidieron trabajos de todo tipo, el objetivo era aislar una parte del hospital, metimos cancelería de aluminio, arreglamos un par de baños, adaptamos espacios, hicimos trabajos de pintura, vidrio, aluminio, carpintería. La primera etapa nos la echamos en 10 días. El interés de los doctores era tener zonas bien selladas pero que también les permitiera tener control, nosotros nos entregamos al 100 por ciento”, dice Pérez.

El futuro es incierto, aun así Pérez mantiene la esperanza de que el confinamiento se levante en los próximos meses. “Yo sí quiero pensar que tendremos trabajo pronto, quiero pensar en que habrá proyectos teatrales, pero mientras eso ocurre la iniciativa de Sergio nos ha servido para tener un mes más para seguir adelante. Nosotros, de verdad, podemos hacer cualquier cosa, esperamos poder servir a más hospitales. Ya me pidieron unas cotizaciones para unas residencias médicas, ojalá sí se concrete”, cuenta.

Y agrega: “Ha sido difícil todo, yo recuerdo ahora cosas que me gustaban hacer, por ejemplo recuerdo la ópera Mannon en Bellas Artes, me gustó tanto, la escenografía era tan bonita, tan artística, lo disfruté mucho. Hemos estado en tantos teatros, grandes y chicos, desde el Auditorio Nacional hasta escenografías para microteatro; el teatro me ha dado todo, me encanta ese momento en el que entregamos la escenografía y nos dicen que están satisfechos, y me llena ese momento en el que la gente aplaude lo que ve y sé que fue hecho por nosotros”.

Sergio Villegas, en cambio, es menos optimista. El regreso a los escenarios podría tomar meses, por eso le resulta muy preocupante que haya proyectos con hospitales que no se han podido realizar por cuestiones administrativas. “En el IMSS ya tenemos un proyecto y están muy conmocionados porque no se ha podido concretar. Lo que hicimos en Neurología en realidad fue algo pequeño, incluso con los Premios Metropolitanos pudimos solventar la inversión inicial porque el hospital no podía entregar anticipos. El director de Neurología, Pablo León, se ha portado espectacular con nosotros, ha procurado que todo se agilice, pero hay cosas con las que hemos tenido que batallar”.

El escenógrafo detalla, por ejemplo, una de esas batallas. El proyecto fue documentado como ”área Covid” y en el contrato se escribió “áreas Covid”, esa diferencia provocó una gran discrepancia, toda la documentación se echó para atrás y se tuvo que empezar de cero. “¡No lo podía creer, se nos fue una ‘s’! Nadie quiere que les caiga encima la Auditoria o que se les acuse de una irregularidad porque nuestro sistema legal no funciona, en otro país no habría sido grave el problema que tuvimos; la desconfianza en nuestras instituciones provocó que todos los procesos se endurezcan muchísimo, alguien hizo alguna trampa y ahora los demás que sí somos honestos tenemos que entregar cientos de documentos, hemos pagado justos por pecadores”.