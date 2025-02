Lee también: El barro y el espíritu: YouTube y la sabiduría de masas

El youtuber Walter Álvarez no tiene estudio de producción. No lo necesita. El espacio en donde nos recibe es un taller donde hace trabajos de varios oficios: desde herrería y electricidad hasta cancelería y carpintería. Las características de su canal tampoco le exigieron muchas adecuaciones. Desde hace doce años es el rostro y administrador detrás de La Caja de Herramientas. Tiene más de mil videos publicados en Youtube y 549 mil seguidores fieles a sus recomendaciones.

En los círculos de quienes se dedican a las tareas manuales en México, Walter es una celebridad y líder de opinión. Muchos de ellos le escriben o están atentos a sus publicaciones en las que reseña el funcionamiento, precios y novedades de herramientas y consumibles habituales en varios oficios.

Para diversificar su público, al mismo tiempo que creó su página de Youtube abrió su página de Facebook. Poco después el Instagram y finalmente Tik Tok. En la primera, con un millón 200 mil seguidores, llega a un público más maduro, personas con experiencia en los oficios. A diferencia de sus cuentas de Instagram y Tik Tok, donde el grueso de sus seguidores es más joven y busca atender una compostura doméstica. Walter define su canal como un espacio en el que se da un servicio al existir como una voz que defiende a los consumidores:

“Estos gremios de los oficios han sido ninguneados por los fabricantes. Piensan que no es lo mismo venderles a ingenieros de alto nivel que venderles a personas que viven al día. Tengo claro que parte de mi papel es ser neutral. Además de hablar de la herramienta, hablo de lo que hay alrededor de eso.”

Durante nuestra visita lo acompaña Renata Rosas. Es su camarógrafa, editora y encargada de alimentar las cuentas. Detrás de La Caja de Herramientas hay un trabajo en equipo. Ella es quien maneja el teléfono celular en donde graban los clips, hace ajustes de luz y hace sugerencias de nuevos productos de interés para sus seguidores.

Uno de sus videos con más vistas se titula “9 herramientas que me decepcionaron”. Tiene 136 mil reproducciones desde 2019. Con un tono de amable, franco y con información actualizada, Walter ha perfeccionado su trabajo como creador de contenido. Pero es una tarea que no ha estado libre de presiones. Cuando sus videos son favorables a un utensilio, empresas y consumidores se dan por bien servidos. Cuando se ha mostrado crítico, los fabricantes cambian de tono.

“Al ver que el canal empezó a cobrar relevancia, vendedores y fabricantes ‒con el poder económico que tienen‒, llegaron a decirme: ‘¿Cuánto cuesta tu opinión?’ Y, a veces por cómo está de dispareja la situación económica, algunos venden su opinión por migajas.”

Aunque considera que su trabajo no es propiamente periodístico, reconoce que sí utiliza recursos propios del periodismo de opinión. Ha ido aprendiendo criterios editoriales para mantener la independencia de su canal.

La Caja de Herramientas es sólo uno de los 65.7 millones de canales que existen en esta red social. Estadísticas del sitio Social Blade, que desde 2008 se ha especializado en medir el tráfico de información en estas plataformas, ubican a MrBeast, del estadounidense Jimmy Donaldson, en la cima de su ranking con 360 millones de suscripciones. En México, las primeras posiciones las ocupan canales de influencers dedicados a crear contenidos relacionados a la moda, temas de farándula, encuestas callejeras con tono humorístico, historias de terror, videojuegos, experiencias de viaje y entretenimiento infantil. También ha funcionado como plataforma de promoción y monetización de proyectos musicales. De estos últimos, los que cuentan con mayor número de seguidores son El Cartel de Santa, Karín León, Santa Fe Klan, Peso Pluma y Christian Nodal.

Walter Álvarez es la persona detrás del canal La Caja de Herramientas. Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Desde su creación, en 2005, esta plataforma revolucionó el consumo de productos audiovisuales a nivel global. Menos de dos años después, Google adquirió sus títulos y derechos, con lo que comenzó la profesionalización y maduración de este sitio como modelo de negocios.

Cifras de la agencia Nielsen, fechadas a finales de 2024, reflejan que hoy existe una redistribución global en el consumo audiovisual en televisión y dispositivos móviles en tres principales categorías: televisión abierta, por cable y streaming. Este último lidera las preferencias de los consumidores con el 40.3%. De este porcentaje, los principales competidores hasta junio de 2024 fueron Youtube (9.9%), Netflix (8.4%), Amazon (3.1%) y Hulu (3%), entre otras.

La crisis mundial provocada por la pandemia de Covid-19 dio un impulso al consumo en este tipo de plataformas. En el caso de Youtube, en 2021 lanzó la modalidad shorts para competir con el asiático TikTok. Esa apuesta, según un reporte de Statista fechado en junio de 2024, lo posicionó en el mercado de sitios web como el segundo mayor competidor después de Google.

El largo camino hacia la monetización

Muy cerca del Metro Eugenia, en la zona sur de la Ciudad de México, está el estudio de NoFM Radio, que desde hace más de 15 años transmite por internet una barra musical de tipo experimental. Como parte de su oferta, cuenta también con mesas de opinión en las que se abordan novedades musicales, temas de actualidad global y coyuntura nacional. Como complemento de este proyecto, en agosto de 2023 lanzaron Honores a la Bandera. Patria y Podcast.

Dirigido por Gabriela Astorga, Aleida Savi y Benjamín Morales, en año y medio han producido más de 430 videos. En Youtube tienen más de 2 mil suscriptores. Astorga cuenta que este proyecto surgió con la intención de experimentar con formatos más breves. De los podcasts que transmiten a la semana generan varios videos cortos, de consumo rápido, y que representan el grueso de su tráfico en su canal. También son retomados en sus otras redes sociales.

Si en algo se distingue el podcast Honores a la Bandera es su contenido crítico, de coyuntura y bien informado para su audiencia. Uno de los shorts que tuvo más reproducciones en sus plataformas fue una breve reseña de Gabriela Astorga el fenómeno viral alrededor del músico Macario Martínez, un fenómeno que describió con alto grado de “pronomiseria”.

NoFM es un programa de radio dirigido por Gabriela Astorga, Aleida Savi y Benjamín Morales. NoFM Radio

Sus contenidos los complementan con la participación de especialistas sobre diversos temas, quienes amplían la información y los temas, en función de las necesidades del programa y su audiencia: “La importancia de los entrevistados es que la audiencia se sintiera parte de la conversación. Es una socialización de las noticias. Nos preguntamos qué leemos y a qué información tenemos acceso. En pocas palabras, definiría nuestra línea editorial como: leamos entre líneas.”

Astorga y Savi narran que a pesar de la aparente facilidad con que se puede abrir un canal, Honores a la Bandera implicó una curva de aprendizaje. Todavía no cuentan con anuncios. Sí se monetizan sus videos, pero la mecánica de cobro es muy complicada, pues la plataforma envía un número al domicilio. Si al tercer intento el envío es fallido, procede la atención de un ejecutivo. No sólo eso. Hace un año, Youtube deshabilitó el canal de NoFM Radio. Sin previo aviso. Para el equipo ha sido un reto recuperarlo:

“Perdimos 10 años de trabajo. Había cosas que sólo estaban ahí, como nuestro registro. Ha sido un año de apelaciones y de regresar miles de veces al formulario número 1. Borraron el canal sin ninguna explicación. Fue en septiembre de 2023. Hasta ahora seguimos gestionando. Aunque por salud mental hemos dejado de insistir.”

A mil 200 kilómetros de distancia, en Culiacán, Sinaloa, está el estudio del Sin Ediciones, canal de Youtube dirigido por Karla Montero. En esa plataforma, desde diciembre de 2024, los periodistas Aarón Ibarra y Marcos Vizcarra lanzaron un proyecto con el que han buscado mantener informada a la sociedad culichi. El programa se llama Par de Tercos.

Al momento de su primera transmisión ‒en vísperas de la Navidad de 2024‒, ese próspero estado del Pacífico norte cumplía tres meses de la guerra intestina entre dos bandos del cártel de Sinaloa. Cuenta Aarón: “Con esta ola de violencia se nos ocurrió contar todo lo que no se cuenta en medios locales, muchas veces por el cuidado de la publicidad oficial. Pues lo estamos haciendo desde ese espacio que es totalmente independiente. No tenemos patrocinio de ningún tipo. La idea es mantenerlo así. Al menos, no depender de apoyos gubernamentales en lo absoluto.”

Ibarra ha pasado por las redacciones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y semanario RíoDoce. Ahora es corresponsal de la revista Proceso. Por su parte, Vizcarra se inició en la redacción del Noroeste y hoy forma parte del equipo de reporteros de Revista Espejo. No son ningunos improvisados. Apuestan a que la opinión de su audiencia se sostenga con información verificada y confiable. El experimento comenzó en Facebook, pero decidieron migrar a este canal por las limitaciones que el algoritmo les daba en la otra plataforma.

“Estábamos por cumplir 4 meses de violencia. Omar García Harfuch había declarado en la conferencia de la ‘Semanera el Pueblo’ que la violencia estaba bajo control, que los homicidios iban a la baja. Entonces, este par de tercos ‒como nos dice la gente‒ tenía otros datos, otra evidencia. Queríamos poner sobre la mesa el registro de decesos. Nos había tocado reportear juntos la pandemia de Covid-19. Ahí aprendimos que el Estado oculta muertes. Y eso lo descubres hasta que llegan estadísticas muy pormenorizadas.”

La reacción de sus seguidores no siempre se refleja en esas plataformas. Las necesidades de seguridad que la realidad impone a la audiencia, ha hecho que esta use nuevas rutas para circular videos. Los comparten por aplicaciones de mensajería instantánea y sus mismos seguidores los recortan para hacerlos de fácil circulación.

“Es trabajo que ni Marcos ni yo hacemos. Lo hace la misma gente. Lo han ido compartiendo porque les gustó este pedazo. Es un buen indicador de que está siendo bien recibido.”

Por ahora, uno de los retos inmediatos de su proyecto Par de Tercos es ampliar la temática. Ibarra y Vizcarra buscan incluir secciones dedicadas al deporte y otros temas de actualidad.

Servicio, libertad y negocios claros

La distribución de contenidos propios también es una oportunidad para la promoción de la igualdad de género, un propósito que también puede asociarse con servicios rentables. Un ejemplo de esto es el proyecto de Cristina Catalán, la mujer detrás del canal La Cristi Mecánica.

Su formación universitaria es en administración de empresas, a lo que dedicó varios años. Sin ningún tipo de experiencia en mecánica automotriz, hace 15 años decidió apoyar a su marido, Álvaro Morales, en ese giro. Ambos eran novatos. Pero era una aventura que deseaban desde hace tiempo. Hoy, sus producciones han roto paradigmas y prejuicios sobre los roles de género.

Para la promoción de sus servicios en el modesto taller que instalaron en un barrio de Santiago de Chile, decidió abrir su primera cuenta de Instagram en 2014. Cuatro años después, cuando tenía cerca de 10 mil seguidores, la plataforma la bloqueó y tuvo que empezar de nuevo. Hoy tiene 80 mil cuentas que siguen sus contenidos en esa red; 70 mil en Facebook y 50 mil en Tik Tok. “Me gusta ponerme metas”, dice en videollamada. A finales de 2024 se puso el reto de diversificar su público, por lo que abrió su canal de Youtube.

Con esta cuenta son cuatro las plataformas en las que divulga información sobre los cuidados del auto. Su propósito particular en este nuevo canal es explicar los procesos y exigencias que requieren algunas tareas y que se reflejan en los costos. Explica que comprender esos procesos evita que las personas adquieran servicios de baja calidad que elevan las posibilidades de un accidente.

“En Youtube quiero replicar contenido más específico, pero en pequeñas cápsulas. Ahí puedes explayarte bien sobre un tema. Por ejemplo, puedes mostrar cómo es el proceso de un cambio de pastillas de freno.”

¿Entre tus metas también estaba romper una brecha de género?

Sí. Y lo logré. Creo que hoy me siguen un poquito más mujeres que hombres. Nunca nos explicaron bien el tema del auto. Siempre les hago una pregunta a las a las chicas: “¿Tú tendrías armas?” “No”, me dicen. Es un no rotundo. Les digo: “¿Por qué te subes a un auto? Si un auto puede ser tan peligroso como un arma.”

Cristi ofrece clínicas sobre mantenimiento automotriz dirigidos a mujeres. Algunas de sus sesiones duran hasta seis horas y ha reunido hasta 700 mujeres en una transmisión en vivo. Dice:

Las mujeres se quedan full conectadas. Me ha sorprendido porque no se me va ninguna. Están todo el rato preguntando y se hacen comunidades super lindas.

Al igual que Walter Álvarez y el equipo de Honores a la Bandera, La Cristi Mecánica ha enfrentado una curva de aprendizaje. Uno de ellos fue el trato con marcas y proveedores, con quienes aprendió a establecer acuerdos claros que no limitaran la libertad de sus opiniones. Recuerda que hace unos años tuvo un programa de televisión que no prosperó por la influencia que quiso una de las marcas anunciantes buscó tener en la línea editorial.

Una se va adaptando. Va abriendo el corazón. Obviamente antes había un tema de que todo [acuerdo con anunciantes] era por canje. Hoy día es completamente distinto. Ya tengo mis valores. Se arreglan con mi productora. Hoy La Cristi Mecánica se mantiene solita. Paga su productora y a todo su equipo de trabajo.

Este es un caso de éxito. Parece que no hay fórmula, aunque los ingredientes comunes para acercarse un poco a éste son el ingenio, trabajo en equipo y una comunicación transparente con las audiencias entre el servicio y la búsqueda de rentabilidad. A 20 años de su creación, Youtube no sólo nos confirma que es un terreno fértil. Es un nicho en el que las parcelas se multiplican cada día en esta industria de las tendencias.