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¿La tenía el local o es el rito de paso hacia mi infancia?

De la mano de mis abuelos

entro en la Confitería Richmond de la calle Florida

Todo un mundo me espera bajo una luz tenue

el descubrimiento de un interior

Una niña aprendiendo que hay lugares

a los que sólo se ingresa

por una puerta que se abre de otro modo

Sitios que son exclusivos porque te permiten notar

cuando te introduces en ellos

y das tu primer paso hacia su demarcación

Invisibles contornos

de espacios que luego crecen hacia adentro

Todos tenemos

algún lugar que nos visitó a nosotros

cuando estuvimos de visita

Un salón que fue más profundo

unos peldaños al fondo que subían

misteriosamente

allí donde mi padre me compró mi primer libro

Dailan Kifki

en el Ateneo de Buenos Aires

Las interminables escaleras blancas de mi colegio

Normal # 9 en la calle Sarmiento

que parecían escalinatas de mármol de un falso palacio

¿Adónde me conducen ahora?

Recuerdos que aparecen distorsionados

para amplificar su sentido

y llamar tu atención

No es que tengamos mala memoria

es la forma que adquiere una vivencia que será esencial

para saber más de ti

Me dejo llevar y logro traspasar el primer tramo

Regreso para intentar atravesar la cortina que separa

un recinto de otro en el mismo circuito

de calles y momentos

hasta llegar de vuelta a Corrientes 2135, segundo piso “C”

donde vivíamos

Salgo en la dirección inversa

de adentro hacia afuera

y al deslizarme sin permiso por los escalones

de un piso a otro

encuentro abierta la puerta de un vecino

Velan a un muerto

Me asomo con un paso

a través de un segundo

que aún no termina

No todas las puertas te llaman a ti

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