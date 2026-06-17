En un tiro libre cerca del área, el futbol se convierte de pronto en laboratorio de metrología. El árbitro señala la falta, coloca la pelota, empieza a contar pasos y trata de imponer la distancia obligatoria de 9.15 metros entre el balón y la barrera. Pero ésta, como si fuera un ciempiés, se desplaza con el paso flotante de las bailarinas Beryozka. Un pie avanza, luego otro, y todo el muro se desliza centímetro a centímetro con la inocencia colectiva de quien no ha hecho absolutamente nada.

Durante décadas, esa escena fue parte del folclore del futbol: el árbitro caminando hacia atrás, el delantero protestando, los defensas adelantándose como virtuosos del ballet de puntitas y el portero dando instrucciones como general antes de una fusilada. La regla decía una cosa; la barrera practicaba otra.

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Para terminar con ese pequeño vodevil reglamentario apareció la espuma blanca de la ley. Porque el futbol, conviene recordarlo, no se rige por reglas sino por “leyes”. La primera versión fue desarrollada hacia el año 2000 por el brasileño Heine Allemagne, con el nombre de Spuni; después, el argentino Pablo Silva impulsó la versión comercial 9.15, llamada así por los 9.15 metros reglamentarios. En Brasil empezó a usarse en partidos profesionales en 2001, pero su consagración mundial llegó en el Mundial de 2014, cuando millones de espectadores vieron al árbitro dibujar por primera vez líneas blancas sobre el césped.

No es pintura, no es cal ni yeso. Es una espuma evanescente: una mezcla de agua, gas propelente y compuestos con nombres impenetrables, como óxido de alquil dimetilamina, que permiten formar burbujas durante un breve instante. Al salir del envase, el gas se expande y la mezcla produce espuma. La línea blanca queda trazada sobre el césped con la esperanza de que sea una frontera infranqueable. Pero dura poco: el gas se escapa, las burbujas colapsan y la marca desaparece sin dejar rastro.

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Foto: Archivo

La espuma no detiene físicamente a nadie. No contiene a la barrera, no castiga al infractor, no reemplaza al árbitro. Su poder es más sutil: convierte la picardía en espectáculo y en parte del juego.

Lo más elegante del invento químico es que desaparece. Su autoridad dura lo suficiente para ordenar el disparo y luego se esfuma, como debe hacer todo buen árbitro cuando el juego se reanuda. Durante dos minutos, la espuma le recuerda a la barrera que 9.15 metros son 9.15 metros. Después se evapora, dejando en el aire una pequeña lección: a veces las leyes del futbol necesitan menos silbatazos y más química.