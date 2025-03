Este sábado 1 de marzo ocurrirá un suceso histórico, quizá difícil de distinguir como tal, para quienes aún ven como natural o "normal", el que un 80 o 90 por ciento de los elencos de festivales de numeroso cartel, esté integrado por varones, contra un 20, un 10 o a veces hasta un cero por ciento, de mujeres. Es decir, una triste extensión de lo que ocurre habitualmente en la sociedad mexicana, en cuanto a exclusión de profesionales femeninas en diferentes áreas de trabajo, aun teniendo la misma capacidad que sus pares masculinos.

El pretexto clásico de los programadores nacionales, tanto de conciertos musicales como de conferencias o mesas sobre cultura popular, rock y géneros afines, e incluso entre programadores radiofónicos o de playlistsde reproducción en línea, es que "no existe" una cantidad "suficiente" de mujeres en el orbe creativo, que pueda sustentar una programación lo suficientemente "rentable". Lo cual es falso. Simplemente no investigan; no les interesa investigar. Lo dan por hecho, como una inercia insertada por el prejuicio misógino.

Y es que detrás de ello hay toda una cadena desafortunada de oportunidades, que inicia desde casa, donde se le destina a las niñas a otro tipo de aprendizajes no artísticos ni intelectuales, o desde abajo en la exclusión de las mismas en foros más pequeños, ya sean públicos o privados.

Aquí la palabra clave es la visibilización. No es que estas artistas "no existan". Es que si los programadores no hacen bien su trabajo, y no se dan a la tarea de enterarse de su existencia y calidad, no las incluyen. Ergo, el gran público que no se dedica a curar ni buscar talentos, cree que no existen o que no se les programa por "no contar con calidad suficiente". Pero, ¿cómo van a ganar notoriedad, si no se les considera nunca? Es así como cotidianamente se da el círculo vicioso de la invisibilización de las mujeres.

Porque es más fácil que los festivales incluyan a hombres desconocidos como "nuevos valores", con la validación que su género les otorga, que a mujeres que sean realmente talentosas, o que incluso tengan amplia trayectoria. A las mujeres siempre se les pide que "demuestren" su talento, mientras que a los hombres les basta con serlo y tener buen look, para ser considerados. Sin embargo, a veces aun demostrando su calidad, son descalificadas por el público masculino, como ha pasado por ejemplo con el trío regiomontano The Warning (integrado por las hermanas Villarreal), cuya baterista Paulina fue reconocida por los Drumeo Awards 2023 como la mejor ejecutante del año a escala internacional. O el caso de la cantautora Flor Amargo, quien aun siendo magnífica pianista, es denostada por no parecerle "atractiva" a los hombres. Porque el rock y similares no quieren soltar los criterios machistas como "propios" de dicho género musical; todavía se sienten los dueños del rock y del derecho a dictar lo que "debe ser" dentro del mismo.

Por fortuna, los tiempos están cambiando y cada vez lucen más anquilosadas y ridículas, las entidades que no incluyen al menos un 40 o 50 por ciento de mujeres en sus elencos. Claro ejemplo es el festival Vive Latino, que en pleno 2025 sigue teniendo, por decir, en uno de sus dos días de actividades, sólo cuatro mujeres contra treinta hombres.

Esto contrasta aun más, después de que se llevó a cabo el 24 de agosto de 2024, por primera vez en México por parte de una empresa privada (la misma Ocesa), en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el festival Hera, un encuentro de gran formato integrado sólo por mujeres de origen nacional e internacional (25 importantes nombres en total –sólo 7 mexicanas), de diferentes ritmos y épocas. La asistencia fue de 45 mil personas. Si bien no alcanza los 70 mil cotidianos de un Vive Latino o un Corona Capital, fue una buena cantidad como para empezar a romper el mito de que "las mujeres músicas no convocan", o "no existen".

En el mismo tenor, y aunque el concepto Tiempo de Mujeres, de acceso gratuito, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, arrancó a fines de 2018 con un breve pero poderoso encuentro en el Zócalo (Lila Downs, Cecilia Toussaint, Ely Guerra, María Daniela, Caña Dulce y Caña Brava), y se siguió haciendo anualmente hasta marzo de 2024, nunca había pasado de cuatro o cinco titulares en una sola edición, y no siempre eran sólo mexicanas (entre otras, figuraron Mon Laferte, Ana Tijoux, Julieta Venegas, La Mala Rodríguez, Alika, Ruido Rosa, Vivir Quintana).

En cambio, este sábado, en vísperas del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), se darán cita por primera vez, bajo el mismo concepto, 40 elencos encabezados por mujeres rockeras mexicanas, en el Monumento a la Revolución, a partir de las 18 horas. Algo así, con tal cantidad de talento femenino nacional y tal magnitud escénica, en un solo día y lugar, y además gratuito, no había ocurrido jamás en este país, si bien en otras latitudes este tipo de encuentros ya tenía años sucediendo, como el Lilith Fair (Estados Unidos, 1997 a 1999 y en 2010); el Teta Fest (España, 2023); el Venus Fest (Canadá, 2017 a la fecha); el She Makes Noise(España, 2015 a la fecha), entre otros.

Y no es sólo un concierto más que haya reunido nombres por llenar un cartel. Se trata de un festejo que con riguroso conocimiento de la escena local, visibiliza y reconoce tanto a mujeres que han sido pilares de este género en México, ya sea que aún vivan o hayan fallecido, como a decenas de mujeres con trayectoria y/o contundencia actuales, reconocidas en el mismo entorno, incluso el masculino, pero regularmente excluidas en los "grandes" carteles (y aun así, faltan muchísimas).

Es emocionante ver entre las homenajeadas, a pioneras como Las Mary Jets (primer grupo integrado por puras mujeres en México, en 1958), Gloria Ríos, Vianey Valdez, Ela Laboriel, Angélica María, Julissa, Hebe Rosell, pero también a Rita Guerrero, Betsy Pecanins, Angélica Infante, entre otras. Será un agasajo presenciar en directo, interpretaciones y ensambles de figuras históricas como la misma Cecilia Toussaint, Baby Bátiz, Margarita Bauche, Kenny, Zappa Punk, Mayita Campos, Norma López (Flor de Metal), Yolanda Espinosa (Las Mary Jets), Ana Pizarro, Nina Galindo, Tere Estrada, Sara Valenzuela (La Dosis), Rosa Adame (La Lupita), Maricela Durazo, Ceci Bastida (Tijuana No), pero también a artistas emergidas en el siglo XXI como Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!), Elis Paprika, Ale Moreno (Ruido Rosa), Ultrasónicas, Renee Mooi, Ximbo, Mayumi Toyoda, Vondré, Bloody Benders, Las Luz y Fuerza, Jezzy P, Las Decapitadas, Las Fokin Biches, Madame Recamier, entre muchas otras.

Y si bien este encuentro es posible gracias a la voluntad y visión de la actual Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López-Bayghen, cuya carrera como actriz, escritora y activista, le impulsa a tener tal empatía, se llega a este momento como una respuesta natural, una necesidad, empujada por la lucha de muchos esfuerzos anteriores, entre los que destaca el trabajo de la curadora estrella de este festejo, la cantautora y socióloga Tere Estrada, quien se ha distinguido por visibilizar el trabajo musical de las mujeres en México, cuyo libro Sirenas al Ataque (Océano, 2001/2008) da nombre a la actual edición de Tiempo de Mujeres.

De igual forma se llega hasta aquí, gracias a antecedentes como los efectuados por la misma Tere, como el festival Yo Rockera (1991), el Féminas en el Rock (1992), el Sirenas Fest: Rockeras contra la violencia(2008 a 2024); los festivales anuales de mujeres del Multiforo Alicia del 2000 al 2023; el Ruidosa (2016: Ximena Sariñana, Vanessa Zamora, Le Butcherettes, entre otras); el Grrrl Noise (2018 y 2019: Warpaint, Best Coast, Sotomayor, Girl Ultra, The Marías, Marcela Viejo); el 8M Manifestación Cultural Incluyente(2022: Andrea Echeverri, Malena Duarte, Mare Advertencia, Musas Sonideras, Reneé Goust, entre otras); La Marketa (2023: Descartes a Kant, The Centellas, Andru, El Palomar, entre otras).

Se espera que un encuentro como éste y el citado Hera (o los que vengan), se sigan llevando a cabo cada año, en vista de que los festivales supuestamente plurales, tanto comerciales como públicos, todavía en muchas entidades del país, no saben leer los tiempos que se viven y siguen excluyendo a las mujeres de sus programaciones.

Lo bueno es que cada vez son más y más las compositoras, cantantes, instrumentistas, productoras, ingenieras, managers (al menos el 30 por ciento de la fuerza laboral de la industria de la música, es femenina), y ya nada podrá detenerlas. La marea violeta con acento rocker está harta de "pedir permiso" y de esperar la "aprobación" de los hombres para hacerse notar. Quien siga sin leerlo, definitivamente se está quedando atrás.