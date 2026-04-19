La cifra es triste, alarmante y contundente. Cada año cierran un promedio de 22 librerías, desde hace más de 20 años. Librerías de todo tipo: chicas, medianas y grandes; independientes o sucursales de alguna cadena de librerías. Más de 458 librerías han desaparecido. Para el mundo del libro y la lectura esa pérdida es lamentable. Ante esa debacle los libreros organizados y pertenecientes a la ALMAC (Asociación de librerías de México) hemos intentado, desde hace más 10 años, convencer a las autoridades hacendarias para que aprueben la implementación de Tasa 0, para que las librerías logren viabilidad financiera. La ALMAC, en el 2025, solicitó a la consultora GEA (Grupo de Economistas Asociados) la elaboración de un estudio sobre el impacto de la Tasa 0 en librerías y el estudio se ha entregado a todos los actores políticos con pertinencia en el tema.

Compartimos el estudio con nuestros amigos de la CANIEM (Cámara Nacional de la Industria Editorial) y la RELI (Red de Librerías Independientes) con quienes sostuvimos reuniones para conocer el estudio y quienes nos ayudaron en la gestión de citas y acompañamiento ante autoridades y gremiales.

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Inauguración de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, en el parque Hidalgo del Centro Histórico de Coyoacán. Ciudad de México 6 marzo 2026 Foto:Fernanda Rojas /El Universal

En el poder Legislativo el estudio fue entregado a todos los integrantes de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados y de Senadores. También se ha repartido el estudio en las comisiones de Hacienda, Educación y Cultura. En el poder Ejecutivo, a la consejería jurídica de la Presidencia de la República, al subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda, al Secretario de Economía, a la Secretaria de Cultura y al director del Fondo de Cultura Económica.

Tanto diputados como senadores, los secretarios y el Director del FCE están de acuerdo con la propuesta de Tasa 0 para librerías.

También la Presidenta está a favor pues en su campaña para la presidencia en un documento de “100 pasos para la transformación” en el apartado “República de lectores” propuso explícitamente, “Tasa 0 en el IVA a las librerías, a efecto de apoyar su viabilidad financiera”. Compromiso adquirido que al sector librero le motivó para redoblar esfuerzos y lograr citas y volver a intentar convencer sobre la importancia para el mercado editorial nacional de la aprobación de Tasa 0 para librerías.

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En esta campaña de convencimiento nos acompañaron los senadores Javier Corral y Beatriz Mójica, mismos que nos abrieron las puertas con el subsecretario de ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera. En un par de reuniones le expusimos al subsecretario la importancia de lograr un cambio al régimen fiscal de Tasa 0 para generar una equidad impositiva en el conjunto de la cadena del libro, para apoyar su viabilidad financiera e incentivar la inversión y la generación de empleos, así como el fortalecimiento de las librerías, lo que redundaría en promover la lectura y la bibliodiversidad.

Argumentamos que las librerías al estar clasificadas en un régimen fiscal de “exentos”, no cobre IVA en los libros, pero no pueden recuperar el IVA pagado en sus gastos. Este simple hecho logra en la operación cotidiana de una librería que todo le cueste un 16% más. Lo cual coloca a las librerías en desventaja frente a otros giros comerciales. Explicamos que el cambio a Tasa 0 de IVA en el último eslabón de la cadena del libro se considera un mecanismo efectivo para corregir la inequidad fiscal que enfrentan las librerías y que esa acción fortalecería la competitividad. Y sobre todo que el cambio a Tasa 0 no aumenta el precio de venta al libro y el consumidor final no asume ningún costo adicional.

La pregunta es ¿por qué no se aprueba la Tasa 0?

Una primera interpretación es que no hay voluntad política. No hay interés. Aunque en el discurso público hay preocupación por la lectura, el libro y el sector editorial en general; en los hechos se repiten los esquemas de simulación. Acciones concretas y viables para recomponer el ecosistema del libro no prosperan. Cuál es el argumento para que así sea: un silencio ominoso o explicaciones baladíes: “todo lo referente al libro lo deben de ver con el Fondo de Cultura Económica” Secretaría de Cultura o “No tenemos instrucción de hacer modificaciones al IVA”, Secretaría de Hacienda. Desde mi perspectiva gestionar y aprobar Tasa 0 para librerías no es un subsidio o estímulo fiscal temporal es, en esencia, política pública.

El problema se agudiza año con año. Indicadores así lo demuestran: hay deserción escolar, bajan los niveles de lectura en el país, no se realizan compras de material bibliográfico para bibliotecas públicas, la mayor red de biblioteca públicas de América Latina (7476 registradas y funcionando 6523; es decir están cerradas 953).

Y en el otro extremo existe una sobreproducción editorial en el mercado del libro en español. Cada año México produce más de 25 mil novedades, América Latina 343 mil novedades y España más de 90 mil novedades. No hay espacio físico que soporte la producción editorial con exhibición. Lo que ocasiona que los libros de fondo editorial dejan de tener presencia física en las librerías y los editores medianos y pequeños, universitarios o independientes vayan perdiendo la batalla de la bibliodiversidad en la superficie de cada librería. ¿Cómo equilibrar? Con más librerías, como una de varias posibilidades para exhibir y comercializar la producción local, regional, nacional e internacional.

Claro que la alternativa de librerías en línea es una opción, pero también tiene sus complejidades logísticas, de visualización, de conectividad y de acceso, entre otros.

Por ello consideramos que Tasa 0 es una acción de política pública que permitiría al librero chico subsistir, al mediano estabilizarse y crecer y al grande motivarse para abrir más sucursales.

La ruta es clara seguir insistiendo en la aprobación de Tasa 0. Convencer a los involucrados y solicitar auxilio de las máximas autoridades a que vean al gremio librero como un eslabón fundamental en el ecosistema del libro. Buscamos la permanencia de librerías existentes y que se pueda ampliar la cantidad de librerías en más zonas del país que en este momento no cuentan con el servicio.