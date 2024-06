La tinta dudosa; crítica de "Lo que no tiene nombre" de Piedad Bonnett Reseña de "Lo que no tiene nombre" de Piedad Bonnett, una novela testimonial sobre el suicidio de su hijo; obra conmovedora que no cede a la conmiseración

La escritora colombiana Piedad Bonnett obtiene el XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Foto: EFE