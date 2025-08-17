Más Información

Erreway llega a México: corbatas rojas del Elite Way toman el Pepsi Center

Erreway llega a México: corbatas rojas del Elite Way toman el Pepsi Center

Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país

Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Mi padre habrá sentido miedo

la primera noche, en ese lugar feroz

Alejandra Pizarnik

Se ha puesto en marcha la disertación infinita,

el bosquejo que dará pie a un nuevo lenguaje

Charlie F. Ortiz

I

En la casa se escuchan voces infantiles

balbuceos del Abuelo:

aleteo mudo de colibrí.

Palabras comunes, impronunciables:

duele deletrear el mundo.

II

Cada domingo las niñas cuidan al abuelo

como a un recién nacido.

Las palabras ya no acuden a sus labios:

algo se desconectó en su cerebro

(dijeron los médicos).

Una parálisis le robó movimiento

equilibrio, verbos, sustantivos.

Cada domingo la vida es un círculo

que acaba donde comenzó:

lenguaje primigenio.

Lee también:

Crédito: La flecha roja
Crédito: La flecha roja

III

Una casa al borde de la destrucción.

Abuela

dejas la escoba

pasas un trapo sobre la mesa

sirves café con gesto ausente.

Del rostro del abuelo cae una lágrima.

Le sonríes desde la cocina

tu mirada contiene su historia de amor.

IV

Las palabras han perdido su hechizo

ahora son un páramo blanco.

(Aquí habita la tristeza)

No se puede mágicamente invocar:

agua

pan

baño

sin errar en divagaciones

sin buscar el significado del margen

entre una palabra y otra.

Lee también:

V

Las nietas repiten el abecedario

junto a la cama de Abuelo.

Las dos ríen al darse cuenta

de lo inútil del juego.

Una de ellas pregunta

por qué no puede hablar.

La más pequeña imita los gemidos huecos

que él balbucea.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses