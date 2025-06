¿Por qué las mujeres pueden alcanzar el clímax viendo porno o imaginándose una fantasía, sin ninguna estimulación genital, algo que los hombres son incapaces de conseguir, salvo las célebres excepciones de Jean Cocteau y Samuel Jonhson? o ¿por qué al tener sexo no sólo penetramos, sino que también apretamos, acariciamos y besuqueamos otros cuerpos? Darian Leader, psicoanalista y escritor aborda estas preguntas y sus posibles respuestas en su reciente libro Nunca es solo sexo (Sexto Piso, 2025).

En entrevista, el investigador señala que como profesional de la salud mental consideró que buen era momento de enfocarse en la sexualidad y ver qué había aprendido sobre el tema. “Con el libro estoy tratando de interesar a colegas y también a personas de otras áreas para que descubran más sobre la sexualidad”, indica. Además, advierte que en la obra no sólo aparecen los postulados de Freud sino de aquellas mujeres que comenzaron a investigar y publicar sobre sexo en el siglo XX, es el caso de la estadounidense Ruth Herschberg y la polaca Judith Kestenberg.

¿Hay un aspecto humano más íntimo que el sexo?

Pensamos que el sexo es la parte más íntima de las relaciones humanas, el momento donde las personas realmente pueden conectarse entre sí, pero cuanto más estudiamos el sexo, encontramos excitaciones y emociones sexuales además del sexo, pero ¿qué pasa en el momento de la vida en el que estamos experimentando emociones no sexuales?, tales como, enojo, ira, cólera, aflicción, soledad, tristeza, sentirse amenazado o afligido. ¿Qué es lo que experimentamos a través del deseo?, de hecho, esto tiene un trasfondo bastante complejo y en el libro intento explorar eso.

¿El comportamiento sexual de las personas se ha modificado debido al uso de las aplicaciones de citas?

Sí, debido a esto, en algunas partes de la sociedad puede tenerse acceso a encuentros sexuales más fácil y más rápidamente que antes, no hay duda de eso, pero también se ha visto que demasiadas personas incluyendo a las que más usan las redes sociales eligen no tener sexo, hay estadísticas de esto en Francia y Estados Unidos donde usan todas las redes sociales todo el tiempo. Así que la pregunta es, ¿por qué las personas están teniendo menos sexo ahora?, desconozco cómo son las estadísticas en México, pero en Francia, Estados Unidos y algunas partes de Reino Unido las cosas son así.

¿El sexo puede ser un analgésico curativo?

Sí, es muy frecuente que el sexo sea utilizado como un analgésico, se ha demostrado que las personas recurren a ello para cubrir sus emociones, eso algo muy común. También que esas emociones encuentran una forma de sufrimiento a través del sexo, frecuentemente es una manera en la que el sexo implica un nivel incierto de violencia. Se podría decir que el sexo es una especie de cámara de compensación para muchas emociones humanas muy diferentes y a veces dolorosas porque el sexo nuca es solo sexo, de esta manera lo estoy tratando de explorar en el libro.

Si el comportamiento sexual de las personas responde a factores psicológicos capaces de alterar aspectos biológicos. ¿Qué elementos sociales controlan los aspectos psicológicos?

El punto de vista simplista es el hecho de que las personas se convertirán a la excitación sexual cuando vean a alguien y sientan un instinto sexual de atracción natural, pero eso no es del todo cierto, porque la organización social de los actos sexuales está ahí. Para demostrar esto, hay un montón de experimentos donde las personas toman una bebida placebo suponiendo que es alcohol y son expuestas a muchas imágenes de connotación sexual y conseguirán excitarse más creyendo que su nivel del alcohol es mayor, aunque en realidad no lo hayan bebido. Esta es una de muchas maneras en la que podemos mostrar cómo los aspectos psicológicos y sociales influyen en la excitación sexual. No es solo una cuestión de biología simplista.

¿Por qué el sexo se basa en fantasías y no en realidades?

Es una pregunta genial. Cuando los niños aprenden sobre sexo, aprenden que no es algo placentero, pero después de la infancia, el sexo se convierte en algo deseable, entonces ¿qué pasa entre la niñez y la adultez? ¿qué pasa entre estas fantasías de niños y el deseo sexual de adultos? La fantasía es como una narrativa personal e individual, que guía a las personas para involucrarnos con otro cuerpo humano de sangre y carne, todas las fantasías implican ser otra persona en el sexo, lo cual también es una forma de eludir una responsabilidad, porque si eres otra persona ya no eres responsable de tu propia excitación, tu propio placer.

¿Los padres deben liberar a sus hijos de los tabúes y prejuicios sexuales?

Sí, hay más padres que hablan del tema a sus hijos de una manera para que sepan menos, abordan la sexualidad como algo oculto siempre entre líneas, como algo que degenera la curiosidad o es inconcebible, esto es triste. También cuando los niños están descubriendo y expresando su sexualidad y los regañan por esto, se cuestionarán desde la infancia si su sexualidad es incorrecta o no, así que la asociación entre deseo y culpa es muy profunda y compleja. El deseo y la culpa son dos caras de la misma moneda, socialmente el deseo siempre se ve como algo punible, cuando las personas tienen sexo sabes que generalmente van a sentirse culpables, por lo que la vieja asociación religiosa entre la sexualidad y el pecado también está ahí, incluso las culturas más liberales aún se equivocan, ya que tienen películas y programas de televisión donde la gente tiene sexo y la culpa es el principal argumento de esto.

Al comparar diferentes hipótesis, menciona a varias autoras. ¿Las mujeres están tomando el control de su sexualidad? ¿influyen los movimientos feministas?

Sí, el gran cambio entre los años 1960 y 1970 fue el hecho de que las mujeres se sintieron con más poder para decir lo que querían intrínsecamente en términos sexuales y se ganaron derechos para el disfrute sexual en muchas sociedades donde antes no tenían ni el derecho a expresarse. Sin embargo, en pleno año 2025, en la mayor parte del mundo ese no es el caso, este es sólo el caso en ciertas áreas muy privilegiadas de la sociedad mayoritariamente occidental, la mayor parte del resto del mundo todavía está estancado en este aspecto. Así que el progreso del movimiento feminista ha sido notable, pero aún es limitado.

¿Cuándo y por qué las mujeres empezaron a escribir abiertamente de sexo?

Hay ejemplos de mujeres que escribieron sobre sexo en los siglos pasados, pero los historiadores descubrieron que muchos de esos textos fueron escritos y publicados por hombres bajo nombres femeninos. Fue a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX cuando las mujeres realmente comenzaron a escribir mucho más abiertamente sobre la excitación sexual y las emociones sexuales, esto generó filosofías estéticas nuevas para contribuir a discusiones audaces sobre la vida sexual de las personas, esto va de 1900 a 1930 y entre 1960 y 1970, especialmente en los movimientos feministas había un sentido muy variado, sofisticado así como debates precisos y asentados sobre la excitación femenina y la emoción sexual femenina, la literatura del movimiento feminista en los años sesenta y setenta es muy matizada y compleja

¿Por qué es común que los hombres disfruten con el sufrimiento de las mujeres?

Este es un hecho muy perturbador de una mayoría masculina, los hombres a menudo se excitan o tienen fantasías de sufrimiento femenino, convirtiendo en placer la fantasía. Además, debemos ver después de esto, el lugar de las mujeres en el patriarcado, los hombres degradan y denigran el lugar que ocupan las mujeres, muchos hombres en el sexo se sienten con la obligación de colocar a las mujeres en ese lugar para vengarse de ellas y devolverlas al sitio que las estructuras patriarcales les han asignado, especialmente en sociedades donde el patriarcado está siendo desafiado, lo cual es una forma de venganza contra las mujeres.

¿El sexo fuera de las normas heterosexistas es más placentero?

No creo que podamos decir que algo es más o menos placentero ya que somos personas diferentes y tendemos a excitarnos con cosas diferentes. El sexo es algo complejo y no podemos generalizar, ningún grupo en particular de personas disfruta del sexo más que cualquier otro, es algo muy particular e individual. Cuanto más la sociedad le dice a la gente cómo debe ser el sexo o qué debe ser el buen sexo, más personas sienten que fracasan, en realidad es muy discriminatorio hacer eso, es mucho más importante no dar ninguna prescripción sobre cómo debería ser el sexo.

¿Los códigos sexuales de una persona son heredados?

No lo creo, porque antes de la familia y amigos y de mucha información que podemos obtener a través de ellos y la sociedad, está lo que resuena para cada persona y a menudo esto cambia a través de las experiencias sexuales, así que no es heredado en absoluto incluso a pesar de la herencia cultural, porque cada cultura transmite reglas sobre lo que se puede hacer o no, pero la manera en que el individuo las transita será diferente de un caso a otro.

¿Consideras que el sexo y el orgasmo se han convertido en un símbolo superficial de éxito?

Sí, creo que es un punto crucial. El sexo culturalmente siempre ha sido un símbolo y tiende a ser un símbolo de lo que más deseamos. Para muchas personas, el sexo es como un recordatorio del amor o de los aspectos físicos del amor que perdimos cuando estábamos creciendo. Al principio de nuestras vidas, solíamos tener un contacto físico muy cercano con nuestros padres y cuando crecimos perdimos eso, por lo que el sexo muchas veces es una especie de promesa de reencontrar eso, por ello a menudo las personas que tienen sexo sienten un profundo sentimiento de gratitud hacia la otra persona, pero también quizás un sentimiento de tristeza, ya que les recuerda algo que perdieron y cuando las personas piensan que el orgasmo es el centro del sexo esto se convierte automáticamente en algo a lograr, por lo que tener un encuentro sexual se convierte en una especie de prueba o examen en el que triunfamos o fracasamos y esto es muy común tanto para hombres como para mujeres. El sexo se convierte en un enfrentamiento en lugar de un encuentro íntimo entre dos seres humanos.

¿Consideras que tu libro ayuda a las personas a comprender mejor su sexualidad?

Espero que sí, que el libro anime a las personas a hacerse preguntas sobre lo que sucede en sus vidas sexuales y también a poder leer cosas sobre lo que pasa cuando tienen un encuentro sexual. Algo que supongo que la gente dirá es que sentían miedo del libro, pero al final se dieron cuenta que no había motivo. Se trata de escuchar a las personas, en los viejos tiempos del siglo XX el sexo era como un examen imperativo que tenías que realizar, hoy en día al decirle a la gente: no importa, solo tómate tu tiempo, no necesitas lograrlo, eso también es como un examen, pero simplemente no le dices a la gente cómo van a ser mejores, cómo obtener una gran puntuación. También se puede decir que en el año 2025, una gran mayoría de jóvenes saben mejor que cualquier generación anterior lo que quieren, pueden o no pueden no hacer, pero actualmente el nivel de violencia en las relaciones sexuales entre estos jóvenes es absolutamente desmedido.

¿Cuál es el siguiente libro en el trabajas?

No estoy escribiendo otro libro ahora mismo, pero estoy publicando mucho en Substack, bajo el nombre de McShrunk, estoy publicando artículos muy cortos sobre cultura, sexo, entre otros temas.