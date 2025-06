Ha iniciado el mes de junio y, con él, las buenas conciencias se estremecen ante el pink money, que se hace más presente que nunca so pretexto de ser “el mes del orgullo”. No sé por qué o de qué se espantan, ya que como dijo Carlos Pellicer, “estamos en todas partes” y prueba de ello es esta entrega, en la que emulando a Salvador Novo, abuelita de la comunidad LGBT+ mexica –sorry, Sara García-, he optado por agrupar tres temas, tal y como él lo hiciera en “Las locas, el sexo y los burdeles”.

I. El domingo 25 de mayo asistí a la Sala Ponce para escuchar a Erik Cortés Alcántara, quien –a reserva de que me proporcionen información que desconozco- es el primer pianista mexicano en tocar completos y en público los 12 Études d’execution transcendante de Franz Liszt. Los estándares pianísticos han avanzado y esta demandante colección, considerada “intocable” en su tiempo, ya es parte imprescindible del repertorio, a la par que los 48 preludios y fugas de El clave bien temperado de Bach, las 32 Sonatas de Beethoven, los Estudios de Chopin y los Préludes de Debussy, lo cual no resta mérito a Cortés, quien los abordó “de una sentada” y sin intermedio, cuestionable decisión, pues a reserva de que adquiera una mejor condición –cual atleta de alto rendimiento-, hacia el final del programa se le notaba cansado y no es para menos: además de una gran concentración, estos Études demandan un esfuerzo físico mayúsculo.