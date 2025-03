Lee también: Instrucciones para vivir sin miedo

El escritor estadounidense Jack London tuvo un gran amigo: Yoshimatsu Nakata. Él, nacido en Japón (20 de abril 1889) y sin hablar inglés, acompañó al autor de Colmillo blanco durante ocho años en sus expediciones por los mares del mundo a bordo de dos icónicos barcos: Snarky Dirigo. La historia de esa amistad es narrada, en entrevista, por la autora estadounidense Aleta George, quien halló los diarios de Nakata.

En 1907, London llegó a Hawái en el Snark, ahí lanzó una convocatoria para armar su tripulación, el destino —y más aún el regreso— del viaje era incierto: recorrer el mundo durante varios años. Nakata se postuló y fue contratado como camarero.

El Snark navegó dos años hasta que London enfermó y tuvo que regresar a California. En esos recorridos marítimos, Nakata estuvo presente y fue tal su amistad que en tierras estadounidenses vivieron en el Beauty Ranch (rancho propiedad del escritor). Más que un ayudante, se convirtió un integrante de los London. Después, juntos navegaron alrededor del Cabo de Hornos en el Dirigo y fue el primer oficial del barco Roamer.

En la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, Aleta George prestó atención a dos libros que han pasado desapercibidos por los investigadores: los diarios escritos por Nakata, uno fechado en 1909 y otro en 1914. Llegaron como parte del acervo de la familia Partington a la cual perteneció Blanche Partington, periodista y amiga de Jack London, que tras la muerte del escritor (1916) mantuvo contacto con Nakata.

Actualmente, la autora estadounidense trabaja en la traducción de esos cuadernos de viaje escritos en japonés antiguo, los cuales le servirán para narrar parte de la relación que London sostuvo con la ciudad de California, historia en la que se asoma la amistad con Nakata, y que culminará en la publicación de un libro.

Aleta George platica que existe un tema que aún trata de resolver: el racismo que el autor de La llamada de lo salvajeexpresó hacia las personas asiáticas después de cubrir la guerra ruso-japonesa en 1904, lo cual contrasta con el trato y amistad hacia Nakata.

¿Cómo se conocieron Nakata y London?

Nakata era un migrante que vivía en Hilo, Hawái, había estado allí durante aproximadamente un año y se sentía nostálgico. Entonces, leyó en el periódico sobre los London, que darían la vuelta al mundo en un viaje a bordo del Snarky que planeaban hacer una parada en Japón. Así que Nakata pensó que sería bastante genial si él pudiera estar en un viaje alrededor del mundo en un barco estadounidense y visitar su pueblo natal, en el mar Interior de Seto en Japón, esperando ver a sus padres para decirles: “¡estoy aquí, estoy aquí!”. Se entrevistó con el capitán y le dieron el trabajo. Nakata conoció a Jack tres días después, el escritor quedó cautivado por su maravillosa sonrisa.

¿Por qué Nakata llegó a Hawái?

Él proviene de una isla muy pequeña llamada Okikamuro, región que suministró muchos trabajadores migrantes a Hawái, más que ningún otro lugar de Japón durante esa época. Entonces, cuando él fue a Maui estaba entre compatriotas. Nakata en ese entonces contaba con estudios hasta sexto grado, que era todo lo que se ofrecía en su isla natal, podía leer y escribir por lo que pudo trabajar en una tienda de Lahaina y luego en Hilo, aunque no sabía inglés.

¿Hay más documentos sobre Nakata?

Sé que hay tres diarios. Él trabajó para Jack London de 1907 y lo dejó a principios de 1915. De los dos diarios que encontré, uno es de 1909, esto es, dos años después de que conociera al escritor, y el segundo de 1914, el último año completo en el que trabajó para él. Hay un diario más que está en manos privadas: su diario de 1915, pero no he podido acceder a él. Hay varios documentos más que posee la familia Partington, posiblemente los documentos estén en la biblioteca de la familia o alguien los tenga.

¿Cómo definirías a Nakata?

Okikamaro, lugar donde nació y vivió, era una aldea pesquera muy grande —aunque ahora es muy pequeña y tranquila donde viven la mayoría de las personas jubiladas—, pero cuando él estaba allí había centenares de personas en casas apiladas en las laderas de la región. Su padre era comerciante y la mayoría de la gente pescaba. Así que él aprendió a pescar, era bueno en eso. Cuando él y Jack London se conocieron, tenían una competencia para ver quién juntaba más pescados en la Bahía de San Francisco, cerca de la Isla Ángel, su lugar favorito para pescar y cuando apostaban, Nakata siempre ganaba.

Hace un par de años mi esposo y yo estuvimos en Japón, visitamos Okikamaro y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el monje budista del pueblo, quien además es el historiador de la isla, nos contó cómo era el lugar en la época de Nakata. Fuimos al cementerio de la familia de Nakata, él no está ahí porque está enterrado en Oahu (Hawái), pero pagó una hermosa lápida con el escudo de su familia. También hay una fuente en honor a Nakata y a su familia.

Nakata era una persona aventurera por ir a Hawái y, después, navegar alrededor del mundo en una embarcación pequeña con personas que no conocía. También era muy alegre y siempre se ganaba a la gente. Era trabajador, consciente de su trabajo y seguro de sí mismo. Él también era muy honesto, quizá ése era uno de sus defectos, por ejemplo, decía qué cosas no podía hacer bien; una vez intentó poner una claraboya en el techo de la cabaña de su barco en la Bahía de San Francisco y dijo: "¿sabes? alguien más haría un trabajo mucho mejor, pero ya está hecho". Así que era honesto sobre sus fallos. En general, lo que he aprendido sobre Nakata es que tenía un corazón muy grande, fue una persona generosa, amorosa y positiva.

¿Cuántas páginas tienen ambos diarios?, ¿la escritura fue constante?

Escribía a mano, con tinta. El diario de 1909 está lleno hasta marzo, aproximadamente, luego se vuelve inconsistente durante el resto del año, con grandes espacios en blanco. Cuando escribió, él y Jack estaban en Australia. No he visto adaptaciones o traducciones de ese diario, pero es una época muy interesante, es cuando Jack está muy enfermo, en el hospital, y considera abandonar el plan de darle la vuelta al mundo. Sería muy interesante leer esa parte, pero nadie está trabajando en ello. El resto del diario de 1909 son registros de revistas y fechas.

El diario de 1914 tiene escritos de casi todos los días. Solían hacer diarios anuales, eran de un tamaño bastante grande y luego cada página tenía un día, así que, ¿cuántas páginas había? Bueno, el número de días del año, y Nakata en la parte superior de cada página, incluyó la temperatura y dónde estaba. Así que, de muchas maneras, su diario, especialmente cuando estaba en el barco, era como un registro de bitácora. Y en su mayoría, escribía en japonés con algunos pasajes en inglés; tengo la sensación de que eso fue porque Charmian, la esposa de Jack, le enseñó a leer y a escribir en inglés.

¿Contienen fotografías?

El diario de 1909 tiene algunas postales, son sobre Australia, fotografías como si estuviera de vacaciones. En el de 1914 no hay fotos. La mayoría de las fotos de Nakata provienen de una gran colección fotográfica que está en la Biblioteca Huntington en San Marino, California, y todas están en línea, son digitales. Jack London era un gran fotógrafo y fue un fotógrafo temprano, un fotoperiodista que dejó un gran acervo.

¿Nakata estudió?

Estuvo con Jack London durante ocho años, lo dejó después de casarse en Lahaina en 1915 y fue a la escuela, estudió odontología en San Francisco. Así que se convirtió en dentista. Jack London murió en 1916. Nakata regresó con su esposa a Hawái, tuvieron dos hijos y ejerció su profesión de manera exitosa. Fue presidente de la Asociación Dental en Honolulu, ganó buen dinero porque, cuando estuve en Okikamaro, el monje budista me dijo que fue Nakata quien compró la lápida familiar, también ayudó a reconstruir el templo budista y, durante la Segunda Guerra Mundial, donó dinero a las familias en Japón que se vieron afectadas a viudas, niños y soldados que regresaron heridos.

¿Nakata sabía que London era un escritor?, ¿aparece Nakata en algún relato?

Imagino que sí debió saberlo porque cuando solicitó el trabajo, el anuncio estaba en el periódico y Jack London ya era famoso. Había todo tipo de historias alrededor de London; estoy segura que Nakata sabía que él era un famoso autor estadounidense.

En el libro de El valle de la LunaLondon se pone a sí mismo en la historia como un niño en un bote sobre la bahía, no dice que sea él, pero al leerlo sabes que es él. Luego, hay otra parte más adelante en la historia, cuando hay dos personajes, un autor famoso y su esposa, ambos están en el bote The Roamer, que era el nombre del bote de Jack London, ahí menciona que tienen dos sirvientes japoneses. Sé que Nakata lo admiraba y quería mucho, estaba orgulloso de él, estaba orgulloso de trabajar para él.

Sobre las opiniones racistas de London, ¿cómo interpretas esos comentarios y cómo los relacionas con su vínculo con Nakata?

El libro que estoy escribiendo actualmente trata sobre la relación de la vida de Jack London con la bahía de San Francisco, cómo este lugar lo formó. La bahía y California, desde la fiebre del oro, han tenido más personas de otros países o de otros estados americanos que los nacidos ahí, incluso hoy tiene más migrantes que cualquier otro sitio de Estados Unidos. La bahía de San Francisco era un microcosmos, todos los pescadores y comerciantes eran inmigrantes griegos, italianos, chinos…

De adolescente, Jack London trabajó en la bahía robando ostras como un pirata y luego se incorporó a la Patrulla Pesquera de California para atrapar a los pescadores que infringían las reglas. Entonces abrir la historia para incluir cómo era California en ese momento, quién hacía todo el trabajo, con quién trabajaba y con quién navegaba, es una parte interesante de su vida que no se ha contado mucho. Y sí habló sobre su creencia de que los anglosajones eran mejores que los demás, pero tuvo relaciones personales que contradicen sus palabras, un ejemplo es Nakata que fue su sirviente, sin embargo, Jack London se refería a él como su hijo. Además, aunque Nakata trabajaba arduamente en su rancho Beauty, también montaba caballos, nadaba en el lago, jugaba juegos de fiesta con los invitados, ¿sabes? era como un miembro de la familia.

London también mantuvo una relación de toda la vida con su ama de llaves afroamericana, quien realmente fue su madre adoptiva o una segunda madre. Aunque el escritor también era socialista y, a su vez, materialista, en realidad es una historia bastante compleja con la que todavía estoy lidiando en mi libro.

¿Cómo era un día típico para Jack London y Nakata en el Beauty Ranch (ahora Jack London State Historic Park)?

Tengo una idea de eso, aunque no es un tema en el que me enfoque para mi libro. Nakata le llevaba el desayuno a Jack porque se levantaba temprano para escribir. Mientras Jack tomaba su café, Nakata decía que Jack generalmente hablaba mucho sobre diferentes cosas con él, por ejemplo, a veces sobre poesía. Nakata también le planchaba la ropa, limpiaba los zapatos… Jack era bastante desordenado y probablemente tenía una aparecía descuidada. Nakata se aseguraba de que estuviera bien alimentado y ordenado, también ayudaba a decidir qué alimentos comprar, archivaba papeles para él, eventualmente le ayudó a escribir a máquina y transcribía dictados, entre otras actividades.

Cuando zarparon en el último barco de Jack, The Roamer, Nakata era el primer oficial y era el primero en llegar y preparar el barco, también el último en irse porque se aseguraba de que todo estuviera guardado y listo para la época de invierno. Al ser el primer oficial, desamarraba el barco, subía al mástil si se rompía, iba al pueblo a comprar los víveres. Es decir, hacía mucho.

¿En qué trabaja actualmente?

Me enfoco en mi libro sobre Jack London. He estado trabajando en él durante siete años, a tiempo parcial, no a tiempo completo. Pero ya estoy cerca de terminarlo, relativamente cerca de tener un manuscrito completo. Así que me estoy enfocando en eso ahora mismo, quiero terminarlo. Mi primera biografía fue sobre Ina Coolbrith, la primera poeta laureada de California, ella acaba de ser incluida en el Salón de la Fama de California, así que eso fue un trabajo bastante emocionante.

¿Tienes una fecha de publicación para el libro?

Aun no hay editorial, he contactado a algunas, pero aún no tengo un compromiso de fecha.