Aunque reconoce que “Nunca es fácil responder por el artista algunas de las preguntas que se plantean sobre una obra”, la voz y la mirada del curador colombiano Santiago Gardeazábal es lo más cercano al pensamiento del compositor, escritor, productor, artista visual y productor musical inglés Brian Eno, cuya instalación Face to Face for México llega a nuestro país a través de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, en un proyecto artístico con Inteligencia Artificial que se inaugura esta noche en la Capilla del Colegio de San Ildefonso con rostros de mujeres.

“Lo que se va a ver en México no es lo que se vio en Trieste, no es lo que se vio en Manchester, no es lo que se vio en Bogotá, es una versión específica ideada para el Colegio de San Ildefonso en el marco de este festival”, afirma Santiago Gardeazábal en entrevista, en la que señala que Eno quiso que se expusieran sólo rostros de mujeres, contrario a otros países donde ha expuesto.

Cuenta que la versión de Bogotá, que también curó para el Centro Nacional de las Artes, en 2023, se propuso una versión con rostros humanos tanto de hombres como de mujeres dentro de una sala que es una caja negra que está seis pisos bajo tierra, pero para el Colegio de San Ildefonso, Brian Eno y su equipo decidieron solamente hacer una pantalla en la que únicamente habrá rostros femeninos.

“Eso es particular, yo me lo cuestiono y respondo que exponer esta obra en San Ildefonso con ese peso y valor cultural tan impresionante de este templo del muralismo mexicano que tiene las obras de Orozco, de Siqueiros, de Diego Rivera, donde si bien se ven algunos rostros femeninos en los murales, la autoría es de hombres. Hasta cierto modo, no sé, pero se puede crear una especie de equilibrio puntualizando sólo rostros de mujeres en la instalación”, señala Gardeazábal.

Quien además apunta otro elemento: el origen jesuita, y por ello, espiritual, de El Colegio de San Ildefonso. “Face to Face for México estará en la antigua capilla de El Colegio que se inauguró en 1739, en cierto modo siento que hay una especie de provocación al presentar la imagen en esta parte de la Iglesia, es lo que llaman en la arquitectura el Sagrario, la parte de arriba del altar y del Presbiterio, ahí es donde se va a presentar la imagen de estos rostros femeninos que están cambiando. Entonces esas analogías con lo religioso y en la intimidad que puede generar el espacio de una antigua capilla por donde han pasado tantas oraciones es un gran reto provocador”, dice Gardeazábal.

Face to face tiene su origen alrededor de 1981, hace más de 40 años, y finalmente llega a México luego de presentarse en distintas ciudades, pero siendo otra exposición, pues cada una es distinta.

Gardeazábal dice que lo que vamos a ver en Face to face for México es en sí el resultado de una única versión que va cambiando desde esa raíz de Face to face, pero que en cada momento en el que se instala hay una nueva versión. “Es como si él quisiera escapar también del hecho de fijar una misma exposición que gira en diferentes lugares sin dejar de cuidar el contexto”.

Brian Eno utiliza una tecnología para crear secuencias y transiciones que son únicas en cada proyección, lo que significa básicamente que la audiencia experimenta una versión diferente de la película o de la instalación en sí misma, cada vez que la ve, pero también una experiencia única en el lugar donde se presenta.

Esta obra nació a partir de un pequeño grupo de fotografías de rostros reales cada uno de ellos capturada en una fotografía fija. Mediante un programa informático especial, la imagen se transforma lentamente de un rostro a otro, de cambio píxel a píxel. Y se genera una larga cadena de “nuevos humanos”, personas que nunca han existido, humanos intermedios, 25 cada segundo.

El curador de esta pieza que es una de las más notables de El Aleph, asegura que ver esta subsecuencia de diferentes fotos de mujeres, con diferentes edades, facciones, tonos de piel y miradas creadas por tecnológica, genera una sensibilidad especial y única en el espectador”.

“En Face to Face for México hay una cantidad visual de 25 caras por segundo, entonces si uno más o menos hace una cuenta, aunque sea un poco absurda, casi que podría decir que han nacido 170 mil caras nuevas, algo que está en una continua evolución, tal como el trabajo de Brian Eno, quien es un artista que ha estado revolucionando y rompiendo la tradición todo el tiempo, desde su visión performática como su visión de compositor, pero también desde su versión como artista conceptual”.

La música “Between Coming and Going”, es original y fue escrita, interpretada y producida por Brian Eno para esta instalación que se presentará a partir de hoy y hasta el 26 de mayo.