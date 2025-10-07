¿Cómo vivir la Ciudad de México? Es la pregunta que surge constantemente y es el centro de la exposición y libro Habitar en la Ciudad de México. 25 edificios de departamentos del siglo XXI, de los arquitectos Miquel Adrià y Andrea Griborio.

“Después de muchos años, de repente el gobierno dice ‘vamos a construir un millón de viviendas’. Nos pareció buena idea, seguramente insuficiente, pero es un objetivo adecuado por las necesidades que tiene México”, dice Adrià sobre cómo surgió el proyecto.

La exposición, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, consta de maquetas de 25 edificios en la capital que Adrià y Griborio consideran que son una buena propuesta ante las problemáticas actuales.

Los edificios están en la zona centro, tienen al menos cinco departamentos y hacen propuestas sobre creación de áreas comunes, terrazas, patios interiores, conexión con sistemas de transporte, etc.

“Estamos hablando de que no son necesariamente departamentos de gran lujo, obvio donde están influye para que podamos ponerle ese tipo de calificativos, pero al hablar de un departamento de unos 80, 100 metros cuadrados, 90 en promedio, hablamos de una clase media urbana que quiere vivir en zonas mejor conectadas, en zonas céntricas”, describe Griborio.

Los edificios de la muestra están en colonias como Condesa, Escandón, Narvarte, Centro, Reforma, Popotla y Tacubaya y fueron creados por arquitectos como Enrique Norten, Frida Escobedo, Alberto Kalach, Javier Sánchez, entre otros.

“La exposición es una manera de evidenciar lo que se ha hecho durante este siglo con una cierta calidad arquitectónica, que son edificios de clase media y son desarrollos privados. No han habido ejemplos de vivienda pública, de vivienda digna y eso es relevante y se evidencia en la muestra”, añade Adrià.

Los arquitectos también señalan que con esta selección de edificios, que fue resultado de un estudio de casi 300 proyectos arquitectónicos, se demuestra que para tener calidad de vida se necesita que la construcción de vivienda sea en la ciudad y no en zonas remotas. Habitar en la Ciudad de México. 25 edificios de departamentos del siglo XXI estará abierta hasta el 26 de octubre.